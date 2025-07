Genesis Scottish Open Par Scores

Friday At The Renaissance Club North Berwick, United Kingdom Purse: $9 million Yardage: 7,282; Par: 70 Second Round Chris Gotterup,…

Friday

At The Renaissance Club

North Berwick, United Kingdom

Purse: $9 million

Yardage: 7,282; Par: 70

Second Round

Chris Gotterup, United States 68-61—129 -11 Harry Hall, England 67-64—131 -9 Ludvig Aberg, Sweden 67-65—132 -8 Matt Fitzpatrick, England 69-63—132 -8 Marco Penge, England 65-67—132 -8 Jake Knapp, United States 64-69—133 -7 Rory McIlroy, Northern Ireland 68-65—133 -7 Keith Mitchell, United States 66-67—133 -7 Matti Schmid, Germany 65-68—133 -7 Sepp Straka, Austria 64-69—133 -7 Nick Taylor, Canada 67-66—133 -7 Alejandro Del Rey, Spain 67-67—134 -6 Brian Harman, United States 69-65—134 -6 Matthew McCarty, United States 69-65—134 -6 Yannik Paul, Germany 68-66—134 -6 Victor Perez, France 64-70—134 -6 Antoine Rozner, France 67-67—134 -6 Xander Schauffele, United States 68-66—134 -6 Andy Sullivan, England 68-66—134 -6 Kevin Yu, Chinese Taipei 67-67—134 -6 Wyndham Clark, United States 66-69—135 -5 Grant Forrest, Scotland 67-68—135 -5 Francesco Laporta, Italy 71-64—135 -5 Andrew Novak, United States 72-63—135 -5 Scottie Scheffler, United States 67-68—135 -5 Sebastian Soderberg, Sweden 69-66—135 -5 Sam Bairstow, England 70-66—136 -4 Daniel Brown, England 70-66—136 -4 Nicolas Echavarria, Colombia 64-72—136 -4 Ryan Fox, New Zealand 66-70—136 -4 Tom Kim, South Korea 66-70—136 -4 Michael Kim, United States 69-67—136 -4 Richard Mansell, England 69-67—136 -4 Taylor Pendrith, Canada 67-69—136 -4 Aaron Rai, England 69-67—136 -4 Kristoffer Reitan, Norway 71-65—136 -4 Marcel Siem, Germany 65-71—136 -4 Bud Cauley, United States 67-70—137 -3 Harris English, United States 72-65—137 -3 Tommy Fleetwood, England 70-67—137 -3 Ryan Gerard, United States 67-70—137 -3 Nicolai Hojgaard, Denmark 68-69—137 -3 Thorbjorn Olesen, Denmark 67-70—137 -3 Adam Scott, Australia 69-68—137 -3 Jesper Svensson, Sweden 73-64—137 -3 Christiaan Bezuidenhout, South Africa 70-68—138 -2 Sam Burns, United States 67-71—138 -2 Laurie Canter, England 69-69—138 -2 Luke Clanton, United States 72-66—138 -2 Martin Couvra, France 70-68—138 -2 Thomas Detry, Belgium 68-70—138 -2 Viktor Hovland, Norway 66-72—138 -2 Jacques Kruyswijk, South Africa 70-68—138 -2 Romain Langasque, France 71-67—138 -2 Maverick McNealy, United States 67-71—138 -2 Keita Nakajima, Japan 73-65—138 -2 Justin Rose, England 70-68—138 -2 Jordan L. Smith, England 71-67—138 -2 Elvis Smylie, Australia 67-71—138 -2 Jhonattan Vegas, Venezuela 67-71—138 -2 Paul Waring, England 69-69—138 -2 Dale Whitnell, England 70-68—138 -2 Gary Woodland, United States 69-69—138 -2 Byeong Hun An, South Korea 67-72—139 -1 Daniel Berger, United States 68-71—139 -1 Jacob Bridgeman, United States 71-68—139 -1 Jorge Campillo, Spain 68-71—139 -1 Corey Conners, Canada 70-69—139 -1 Ugo Coussaud, France 68-71—139 -1 Padraig Harrington, Ireland 69-70—139 -1 Si Woo Kim, South Korea 70-69—139 -1 Robert Macintyre, Scotland 68-71—139 -1 Henrik Norlander, Sweden 67-72—139 -1 John Parry, England 71-68—139 -1 Alex Smalley, United States 70-69—139 -1 Sam Stevens, United States 72-67—139 -1 Connor Syme, Scotland 68-71—139 -1 Justin Thomas, United States 69-70—139 -1 Sami Valimaki, Finland 70-69—139 -1 Matt Wallace, England 71-68—139 -1

Missed Cut

Todd Clements, England 71-69—140 E Ewen Ferguson, Scotland 68-72—140 E Max Greyserman, United States 70-70—140 E Julien Guerrier, France 74-66—140 E Sungjae Im, South Korea 70-70—140 E Thriston Lawrence, South Africa 70-70—140 E Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 70-70—140 E Matthieu Pavon, France 72-68—140 E Andrew Putnam, United States 71-69—140 E David Ravetto, France 69-71—140 E Luke Donald, England 71-70—141 +1 Jordan Gumberg, United States 72-69—141 +1 Mackenzie Hughes, Canada 68-73—141 +1 Max McGreevy, United States 70-71—141 +1 Francesco Molinari, Italy 71-70—141 +1 Alex Noren, Sweden 67-74—141 +1 Niklas Norgaard Moller, Denmark 73-68—141 +1 Brandon Stone, South Africa 70-71—141 +1 Erik Van Rooyen, South Africa 73-68—141 +1 Joe Dean, England 69-73—142 +2 Alex Fitzpatrick, England 72-70—142 +2 Simon Forsstrom, Sweden 71-71—142 +2 Calum Hill, Scotland 65-77—142 +2 Daniel Hillier, New Zealand 69-73—142 +2 Tom Hoge, United States 71-71—142 +2 Matthew Jordan, England 70-72—142 +2 Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 72-70—142 +2 Aldrich Potgieter, South Africa 70-72—142 +2 Richie Ramsay, Scotland 70-72—142 +2 Davis Riley, United States 70-72—142 +2 J.J. Spaun, United States 70-72—142 +2 Alejandro Tosti, Argentina 68-74—142 +2 Wooyoung Cho, South Korea 72-71—143 +3 Joel Dahmen, United States 72-71—143 +3 David Ford, United States 76-67—143 +3 Dylan Frittelli, South Africa 69-74—143 +3 Junghwan Lee, South Korea 75-68—143 +3 Denny McCarthy, United States 72-71—143 +3 Patrick Rodgers, United States 71-72—143 +3 Marcel Schneider, Germany 69-74—143 +3 Brandt Snedeker, United States 72-71—143 +3 Danny Walker, United States 72-71—143 +3 Bernd Wiesberger, Austria 73-70—143 +3 Aaron Cockerill, Canada 73-71—144 +4 Sean Crocker, United States 72-72—144 +4 Lee Hodges, United States 73-71—144 +4 Matteo Manassero, Italy 71-73—144 +4 Taylor Moore, United States 71-73—144 +4 Collin Morikawa, United States 68-76—144 +4 Brian Campbell, United States 75-70—145 +5 Ryggs Johnston, United States 71-74—145 +5 Frederic Lacroix, France 73-72—145 +5 Hao-Tong Li, China 74-71—145 +5 Guido Migliozzi, Italy 70-75—145 +5 Dylan Naidoo, South Africa 73-72—145 +5 Shaun Norris, South Africa 75-70—145 +5 Adrien Saddier, France 74-71—145 +5 Karl Vilips, Australia 71-74—145 +5 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 75-70—145 +5 Danny Willett, England 70-75—145 +5 Ashun Wu, China 76-69—145 +5 Dan Bradbury, England 74-72—146 +6 Rasmus Hojgaard, Denmark 74-72—146 +6 Darius Van Driel, Netherlands 69-77—146 +6 Nacho Elvira, Spain 73-74—147 +7 Angel Hidalgo, Spain 73-74—147 +7 Joe Highsmith, United States 72-75—147 +7 Ryo Hisatsune, Japan 70-77—147 +7 Hongtaek Kim, South Korea 72-75—147 +7 Pablo Larrazabal, Spain 75-72—147 +7 Ockie Strydom, South Africa 74-73—147 +7 Johannes Veerman, United States 71-76—147 +7 Adrian Otaegui, United Arab Emirates 72-76—148 +8 Isaiah Salinda, United States 77-71—148 +8 Yuto Katsuragawa, Japan 73-78—151 +11

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.