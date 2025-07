SPA-FRANCORCHAMPS, Belgica (AP) — El piloto de McLaren, Oscar Piastri, gana el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.

