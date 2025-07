DICK’S Open Par Scores

Saturday At En-Joie GC Endicott, N.Y. Purse: $2.2 million Yardage: 6,994; Par: 72 Second Round Steve Allan 63-69—132 -12 Boo…

Saturday

At En-Joie GC

Endicott, N.Y.

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,994; Par: 72

Second Round

Steve Allan 63-69—132 -12 Boo Weekley 69-64—133 -11 Jason Caron 66-68—134 -10 Greg Chalmers 69-66—135 -9 Paul Goydos 67-68—135 -9 Kevin Sutherland 69-66—135 -9 Notah Begay 70-66—136 -8 Harrison Frazar 69-67—136 -8 Jeff Maggert 69-67—136 -8 Billy Mayfair 72-64—136 -8 Gene Sauers 68-68—136 -8 Jeff Sluman 68-68—136 -8 Paul Stankowski 68-68—136 -8 Shane Bertsch 66-71—137 -7 Chad Campbell 68-69—137 -7 Matt Gogel 71-66—137 -7 Timothy O’Neal 66-71—137 -7 Willie Wood 68-69—137 -7 Michael Wright 68-69—137 -7 Felipe Aguilar 67-71—138 -6 Doug Barron 65-73—138 -6 Gordon Burns 68-70—138 -6 Alex Cejka 66-72—138 -6 Miguel Angel Jimenez 69-69—138 -6 David Bransdon 68-71—139 -5 Ernie Els 70-69—139 -5 Rob Labritz 73-66—139 -5 John Rollins 70-69—139 -5 Mark Walker 68-71—139 -5 Charlie Wi 70-69—139 -5 Michael Allen 72-68—140 -4 Jerry Kelly 66-74—140 -4 Soren Kjeldsen 70-70—140 -4 Bernhard Langer 71-69—140 -4 Bo Van Pelt 69-71—140 -4 Y.E. Yang 70-70—140 -4 Billy Andrade 70-71—141 -3 Glen Day 72-69—141 -3 Scott Hend 70-71—141 -3 Mario Tiziani 68-73—141 -3 Paul Broadhurst 71-71—142 -2 John Daly 71-71—142 -2 David Duval 71-71—142 -2 J.J. Henry 70-72—142 -2 Ken Tanigawa 72-70—142 -2 Kirk Triplett 69-73—142 -2 Tim Petrovic 74-69—143 -1 Tag Ridings 70-73—143 -1 Mark Wilson 70-73—143 -1 Fred Funk 72-72—144 E Brian Gay 73-71—144 E Neal Lancaster 75-69—144 E Scott Parel 69-75—144 E Brett Quigley 75-69—144 E Cameron Beckman 73-72—145 +1 Ken Duke 71-74—145 +1 Bob Estes 74-71—145 +1 Mark Hensby 73-72—145 +1 Jay Jurecic 69-76—145 +1 Robert Karlsson 70-75—145 +1 Heath Slocum 76-69—145 +1 Hiroyuki Fujita 75-71—146 +2 Tom Pernice 70-76—146 +2 John Senden 75-71—146 +2 Joe Durant 73-74—147 +3 Carlos Franco 74-73—147 +3 Gary Hallberg 76-71—147 +3 John Huston 69-78—147 +3 Dicky Pride 72-75—147 +3 Brendan Jones 75-73—148 +4 Stephen Ames 75-74—149 +5 Chris DiMarco 74-75—149 +5 Corey Pavin 76-73—149 +5 Duffy Waldorf 76-73—149 +5 Jason Bohn 74-77—151 +7 Rocco Mediate 75-77—152 +8 Derek Sanders 77-76—153 +9 Michael Bradley 80-77—157 +13

