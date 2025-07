BMW International Open Par Scores

Saturday At Golfclub Munchen Eichenried Munich Purse: $2.8 million Yardage: 7,354; Par: 72 Third Round Daniel Brown, England 70-65-65—200 -16…

Saturday

At Golfclub Munchen Eichenried

Munich

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,354; Par: 72

Third Round

Daniel Brown, England 70-65-65—200 -16 Jordan L. Smith, England 68-67-66—201 -15 Joost Luiten, Netherlands 69-69-65—203 -13 Davis Bryant, United States 69-63-72—204 -12 Yuto Katsuragawa, Japan 68-67-69—204 -12 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 71-66-67—204 -12 Marco Penge, England 67-71-66—204 -12 Kristoffer Reitan, Norway 69-65-70—204 -12 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-69-65—205 -11 Brandon Stone, South Africa 70-67-68—205 -11 Ashun Wu, China 71-66-68—205 -11 Laurie Canter, England 70-68-68—206 -10 Scott Jamieson, Scotland 68-68-70—206 -10 Frederic Lacroix, France 70-69-67—206 -10 David Puig, Spain 69-67-70—206 -10 Matti Schmid, Germany 72-66-68—206 -10 Ugo Coussaud, France 67-71-69—207 -9 Kazuma Kobori, New Zealand 72-67-68—207 -9 Tim Wiedemeyer, Germany 72-66-69—207 -9 Rafa Cabrera Bello, Spain 70-71-67—208 -8 Jacques Kruyswijk, South Africa 70-71-67—208 -8 Francesco Laporta, Italy 71-65-72—208 -8 Richard Mansell, England 68-72-68—208 -8 Richie Ramsay, Scotland 69-71-68—208 -8 Marcel Schneider, Germany 70-68-70—208 -8 Aaron Cockerill, Canada 72-69-68—209 -7 Dan Erickson, United States 70-71-68—209 -7 David Horsey, England 71-68-70—209 -7 Ryggs Johnston, United States 71-65-73—209 -7 Matthew Jordan, England 70-70-69—209 -7 Keita Nakajima, Japan 72-68-69—209 -7 John Parry, England 72-68-69—209 -7 Brandon Robinson-Thompson, England 73-67-69—209 -7 Jens Dantorp, Sweden 70-71-69—210 -6 Nacho Elvira, Spain 70-70-70—210 -6 Grant Forrest, Scotland 69-71-70—210 -6 Martin Kaymer, Germany 70-70-70—210 -6 Mikael Lindberg, Sweden 69-70-71—210 -6 David Ravetto, France 68-70-72—210 -6 Clement Sordet, France 69-70-71—210 -6 Angel Ayora Fanegas, Spain 70-70-71—211 -5 Jorge Campillo, Spain 72-69-70—211 -5 Wenyi Ding, China 67-70-74—211 -5 Jeong-Weon Ko, France 71-70-70—211 -5 Hao-Tong Li, China 72-69-70—211 -5 Dylan Naidoo, South Africa 71-69-71—211 -5 Shaun Norris, South Africa 70-70-71—211 -5 Yannik Paul, Germany 72-68-71—211 -5 Andrea Pavan, Italy 73-65-73—211 -5 Adrien Saddier, France 70-69-72—211 -5 Marcel Siem, Germany 71-66-74—211 -5 Elvis Smylie, Australia 73-66-72—211 -5 Marcus Armitage, England 70-71-71—212 -4 Ricardo Gouveia, Portugal 69-72-71—212 -4 Joakim Lagergren, Sweden 72-69-71—212 -4 Pablo Larrazabal, Spain 70-71-71—212 -4 Hurly Long, Germany 73-68-71—212 -4 Jeff Winther, Denmark 71-70-71—212 -4 Wesley Bryan, United States 70-70-73—213 -3 Gavin Green, Malaysia 67-71-75—213 -3 Nathan Kimsey, England 68-73-72—213 -3 Conor Purcell, Ireland 72-67-74—213 -3 Matthias Schwab, Austria 69-70-74—213 -3 Andreas Halvorsen, Norway 71-70-73—214 -2 Zander Lombard, South Africa 73-66-75—214 -2 Dale Whitnell, England 70-69-75—214 -2 Joel Girrbach, Switzerland 70-68-77—215 -1 Alexander Levy, France 71-69-75—215 -1

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.