Barracuda Championship Scores

Thursday At Old Greenwood Truckee, Calif. Purse: $4 million Yardage: 7,480; Par: 71 First Round Ben Martin, United States 32-32—64…

Thursday

At Old Greenwood

Truckee, Calif.

Purse: $4 million

Yardage: 7,480; Par: 71

First Round

Ben Martin, United States 32-32—64 David Lipsky, United States 36-29—65 Nick Watney, United States 34-31—65 Joel Dahmen, United States 33-32—65 Rico Hoey, Philippines 33-32—65 Cameron Champ, United States 31-35—66 Danny Walker, United States 31-35—66 Yuto Katsuragawa, Japan 34-32—66 Andrew Putnam, United States 34-32—66 Jackson Suber, United States 32-34—66 Vince Whaley, United States 35-31—66 David Skinns, England 33-33—66 Todd Clements, England 33-34—67 Dale Whitnell, England 33-34—67 Dylan Frittelli, South Africa 36-31—67 Lanto Griffin, United States 36-31—67 Erik Van Rooyen, South Africa 32-35—67 Joseph Bramlett, United States 34-33—67 Quade Cummins, United States 34-33—67 Doug Ghim, United States 35-32—67 David Longmire, United States 32-35—67 Chandler Phillips, United States 31-36—67 Patrick Rodgers, United States 34-33—67 Patrick Fishburn, United States 33-34—67 Ben Polland, United States 33-35—68 Nate Lashley, United States 35-33—68 Max McGreevy, United States 36-32—68 Andrew Wilson, England 32-36—68 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 35-33—68 Jonathan Byrd, United States 35-33—68 Sean Crocker, United States 36-32—68 Jacques Kruyswijk, South Africa 33-35—68 Kevin Roy, United States 37-31—68 Sam Ryder, United States 34-34—68 Tom Vaillant, France 33-35—68 Ryan Gerard, United States 32-36—68 Seamus Power, Ireland 35-33—68 Paul Peterson, United States 34-34—68 Trevor Cone, United States 36-33—69 Kurt Kitayama, United States 36-33—69 Jeong-Weon Ko, France 34-35—69 Luke List, United States 35-34—69 Isaiah Salinda, United States 37-32—69 Ricky Castillo, United States 35-34—69 Tommy Gainey, United States 35-34—69 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 32-37—69 Mason Andersen, United States 34-35—69 Zac Blair, United States 37-32—69 Joel Girrbach, Switzerland 35-34—69 Ryo Hisatsune, Japan 35-34—69 Beau Hossler, United States 36-33—69 Callum Shinkwin, England 34-35—69 Dylan Wu, United States 35-34—69 Adam Schenk, United States 34-35—69 Hayden Buckley, United States 37-33—70 Gavin Green, Malaysia 35-35—70 Nick Hardy, United States 33-37—70 Joe Highsmith, United States 36-34—70 Brandon Robinson-Thompson, England 36-34—70 Braden Thornberry, United States 35-35—70 Carson Young, United States 37-33—70 Ricardo Gouveia, Portugal 35-35—70 Mac Meissner, United States 38-32—70 Matthew NeSmith, United States 36-34—70 Thomas Rosenmueller, Germany 36-34—70 Cole Rueck, United States 36-34—70 Hayden Springer, United States 37-33—70 Richard Sterne, South Africa 35-35—70 Kevin Velo, United States 35-35—70 Scott Jamieson, Scotland 35-35—70 Jason Scrivener, Australia 34-36—70 Chris Korte, United States 37-34—71 Alex Fitzpatrick, England 36-35—71 Adam Hadwin, Canada 35-36—71 Ollie Osborne, United States 39-32—71 Pierceson Coody, United States 37-34—71 Will Gordon, United States 36-35—71 Chesson Hadley, United States 32-39—71 Patrick Newcomb, United States 38-33—71 Camilo Villegas, Colombia 36-35—71 Lee Hodges, United States 36-35—71 Mark Hubbard, United States 36-35—71 Matthew Riedel, United States 38-33—71 Ben Silverman, Canada 35-36—71 Robin Williams, South Africa 37-34—71 Brandon Wu, United States 35-36—71 Thomas Aiken, South Africa 36-35—71 Rafa Cabrera Bello, Spain 36-35—71 John Pak, United States 37-34—71 Kris Ventura, Norway 37-34—71 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 35-36—71 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 35-37—72 Cameron Davis, Australia 37-35—72 Kaito Onishi, Japan 38-34—72 Aaron Wise, United States 36-36—72 Austin Cook, United States 38-34—72 MJ Daffue, South Africa 36-36—72 Jannik De Bruyn, Germany 36-36—72 Noah Goodwin, United States 38-34—72 Ryan Palmer, United States 35-37—72 Chez Reavie, United States 39-33—72 Austin Eckroat, United States 38-34—72 James Hahn, United States 35-37—72 Chan Kim, United States 35-37—72 Shubhankar Sharma, India 36-36—72 Harry Higgs, United States 35-37—72 Martin Laird, Scotland 36-37—73 Aaron Baddeley, Australia 40-33—73 Matthew Baldwin, England 39-34—73 Emiliano Grillo, Argentina 37-36—73 Chad Ramey, United States 38-35—73 Chaz Aurilia, United States 38-35—73 Hamish Brown, Denmark 38-35—73 Steven Fisk, United States 37-36—73 Bill Haas, United States 36-37—73 Marcus Kinhult, Sweden 35-38—73 Yannik Paul, Germany 39-34—73 Alejandro Tosti, Argentina 38-35—73 Tim Widing, Sweden 40-33—73 Will Chandler, United States 37-36—73 Max Homa, United States 38-35—73 Taylor Montgomery, United States 37-36—73 Andrea Pavan, Italy 36-37—73 Cameron Sisk, United States 38-35—73 Frankie Capan, United States 37-37—74 Calum Hill, Scotland 38-36—74 Marcus Armitage, England 39-35—74 Sam Bairstow, England 38-36—74 RJ Manke, United States 39-35—74 Matthias Schwab, Austria 38-36—74 Dan Bradbury, England 38-36—74 Kevin Chappell, United States 37-37—74 Alexander Knappe, Germany 36-38—74 Garrick Higgo, South Africa 36-38—74 Greyson Sigg, United States 35-39—74 Brandt Snedeker, United States 39-35—74 Adam Svensson, Canada 36-38—74 Rafael Campos, Puerto Rico 39-36—75 Peter Malnati, United States 39-36—75 Julien Brun, France 37-38—75 Maximilian Kieffer, Germany 36-39—75 Jens Dantorp, Sweden 40-36—76 Jeremy Paul, Germany 40-36—76 Taylor Dickson, United States 38-38—76 Casey Jarvis, South Africa 40-36—76 Ben Kohles, United States 39-37—76 Scott Piercy, United States 39-37—76 Bernd Wiesberger, Austria 38-38—76 Cristobal Del Solar, Chile 40-36—76 Martin Trainer, France 37-41—78 Nick Dunlap, United States 35-43—78 Michael La Sasso, United States 39-39—78 Manuel Elvira, Spain 42-37—79 Joshua Kelley 41-38—79 Jordan Gumberg, United States 40-42—82 Erik Barnes, United States 45-39—84

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.