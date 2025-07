3M Open Scores

Sunday At TPC Twin Cities Blaine, Minn. Purse: $8.4 million Yardage: 7,431; Par: 71 Final Round Kurt Kitayama (500), $1,512,000…

Sunday

At TPC Twin Cities

Blaine, Minn.

Purse: $8.4 million

Yardage: 7,431; Par: 71

Final Round

Kurt Kitayama (500), $1,512,000 65-71-60-65—261 Sam Stevens (300), $915,600 62-68-66-66—262 Pierceson Coody (134), $410,025 65-65-67-67—264 Jake Knapp (134), $410,025 64-65-67-68—264 David Lipsky (134), $410,025 68-68-64-64—264 Matt Wallace (134), $410,025 65-67-68-64—264 Takumi Kanaya (85), $263,900 67-64-65-69—265 William Mouw (85), $263,900 66-66-66-67—265 Alex Noren (85), $263,900 70-62-65-68—265 Noah Goodwin (73), $220,500 68-66-65-67—266 Chris Gotterup (73), $220,500 63-69-65-69—266 Wyndham Clark (63), $186,900 67-65-67-68—267 Taylor Montgomery (63), $186,900 67-70-63-67—267 Chris Kirk (52), $140,700 64-67-70-67—268 Mac Meissner (52), $140,700 66-67-67-68—268 Taylor Moore (52), $140,700 66-67-66-69—268 Thorbjorn Olesen (52), $140,700 62-66-67-73—268 Jesper Svensson (52), $140,700 66-69-63-70—268 Adam Svensson (52), $140,700 60-75-68-65—268 Christiaan Bezuidenhout (41), $95,508 71-66-67-65—269 Emiliano Grillo (41), $95,508 65-67-69-68—269 Ben Kohles (41), $95,508 66-69-67-67—269 Gary Woodland (41), $95,508 67-68-68-66—269 Brendan Valdes (0), $95,508 64-71-68-66—269 Akshay Bhatia (34), $69,020 66-66-63-75—270 Harry Higgs (34), $69,020 68-67-68-67—270 Thomas Rosenmueller (34), $69,020 67-67-70-66—270 Cameron Champ (24), $50,591 69-68-67-67—271 Rickie Fowler (24), $50,591 65-70-68-68—271 Nick Hardy (24), $50,591 67-70-67-67—271 Tom Kim (24), $50,591 68-68-69-66—271 Kevin Kisner (24), $50,591 67-69-70-65—271 Nate Lashley (24), $50,591 67-66-66-72—271 Victor Perez (24), $50,591 65-69-69-68—271 Seamus Power (24), $50,591 67-66-68-70—271 Chad Ramey (24), $50,591 63-69-68-71—271 Kevin Roy (24), $50,591 68-68-71-64—271 Carson Young (24), $50,591 72-65-65-69—271 Joel Dahmen (15), $34,860 67-65-71-69—272 Austin Eckroat (15), $34,860 70-65-68-69—272 Garrick Higgo (15), $34,860 68-67-70-67—272 Max Homa (15), $34,860 66-68-69-69—272 Greyson Sigg (15), $34,860 68-69-68-67—272 Zac Blair (10), $24,696 64-72-69-68—273 Joseph Bramlett (10), $24,696 69-67-68-69—273 Patrick Fishburn (10), $24,696 66-68-71-68—273 Adam Hadwin (10), $24,696 66-71-67-69—273 Troy Merritt (10), $24,696 68-68-68-69—273 Matthieu Pavon (10), $24,696 69-68-66-70—273 Alex Smalley (10), $24,696 71-66-66-70—273 Jhonattan Vegas (10), $24,696 68-69-69-67—273 Michael La Sasso (0), $0 69-68-63-73—273 Mackenzie Hughes (6), $20,118 66-71-69-68—274 Isaiah Salinda (6), $20,118 68-68-68-70—274 Adam Scott (6), $20,118 69-67-66-72—274 Camilo Villegas (6), $20,118 68-69-67-70—274 Brice Garnett (5), $19,320 66-70-68-71—275 Rico Hoey (5), $19,320 68-65-74-68—275 David Skinns (5), $19,320 66-70-70-69—275 Vince Whaley (5), $19,320 67-70-69-69—275 Sam Burns (4), $18,396 71-64-67-74—276 Luke Clanton (4), $18,396 66-66-70-74—276 Trevor Cone (4), $18,396 68-69-70-69—276 Cristobal Del Solar (4), $18,396 68-68-68-72—276 Mark Hubbard (4), $18,396 66-68-74-68—276 Matti Schmid (4), $18,396 63-68-76-69—276 Ben Silverman (4), $18,396 66-69-71-70—276 Matthew McCarty (3), $17,472 67-70-71-69—277 Niklas Norgaard Moller (3), $17,472 66-70-71-70—277 Taylor Pendrith (3), $17,472 68-69-71-69—277 Sam Ryder (3), $17,472 70-64-70-73—277 Henrik Norlander (3), $16,968 67-66-70-76—279 Antoine Rozner (3), $16,968 68-69-71-71—279 Steven Fisk (3), $16,716 71-66-70-73—280 David Ford (3), $16,548 67-68-71-75—281 Taylor Dickson (2), $16,380 67-67-73-75—282

