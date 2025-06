U.S. Women’s Open presented by Ally Par Scores

Sunday At Erin Hills Milwaukee Purse: $12 million Yardage: 6,829; Par: 72 Final Round Maja Stark, $2,400,000 70-69-70-72—281 -7 Nelly…

Sunday

At Erin Hills

Milwaukee

Purse: $12 million

Yardage: 6,829; Par: 72

Final Round

Maja Stark, $2,400,000 70-69-70-72—281 -7 Nelly Korda, $1,052,621 72-67-73-71—283 -5 Rio Takeda, $1,052,621 68-73-70-72—283 -5 Hye Jin Choi, $486,262 71-70-75-68—284 -4 Mao Saigo, $486,262 70-66-75-73—284 -4 Ruoning Yin, $486,262 71-72-71-70—284 -4 Hailee Cooper, $358,004 71-72-72-70—285 -3 Hinako Shibuno, $358,004 70-69-72-74—285 -3 Linn Grant, $281,341 71-69-73-73—286 -2 Ariya Jutanugarn, $281,341 72-69-75-70—286 -2 Angel Yin, $281,341 68-75-73-70—286 -2 Hannah Green, $229,198 72-70-73-72—287 -1 Charley Hull, $229,198 72-73-71-71—287 -1 Jin Young Ko, $179,245 73-72-70-73—288 E Yealimi Noh, $179,245 68-71-75-74—288 E Sarah Schmelzel, $179,245 71-68-74-75—288 E Chiara Tamburlini, $179,245 69-71-75-73—288 E Ina Yoon, $179,245 71-70-79-68—288 E Gaby Lopez, $138,804 70-73-71-75—289 +1 Julia Lopez Ramirez, $138,804 68-74-68-79—289 +1 Madelene Sagstrom, $138,804 72-69-77-71—289 +1 Esther Henseleit, $110,035 73-72-74-71—290 +2 Chisato Iwai, $110,035 69-73-74-74—290 +2 Minjee Lee, $110,035 73-69-71-77—290 +2 Andrea Lee, $110,035 71-71-73-75—290 +2 A Lim Kim, $91,570 68-71-77-75—291 +3 Lydia Ko, $91,570 73-71-73-74—291 +3 Aline Krauter, $82,017 73-69-73-77—292 +4 Pauline Roussin, $82,017 71-74-75-72—292 +4 Jing Yan, $82,017 71-69-75-77—292 +4 Allisen Corpuz, $71,065 72-73-73-75—293 +5 Auston Kim, $71,065 73-69-77-74—293 +5 Anna Nordqvist, $71,065 76-69-73-75—293 +5 Lottie Woad, $0 72-70-76-75—293 +5 Ingrid Lindblad, $64,129 72-72-74-76—294 +6 Saki Baba, $53,855 75-70-77-73—295 +7 Nataliya Guseva, $53,855 75-70-79-71—295 +7 Yui Kawamoto, $53,855 69-76-70-80—295 +7 Carolina Lopez-Chacarra Coto, $0 76-69-74-76—295 +7 Farah O’Keefe, $0 72-71-77-75—295 +7 Hae-Ran Ryu, $53,855 75-70-73-77—295 +7 Miyu Yamashita, $53,855 71-74-77-73—295 +7 Amy Yang, $53,855 74-69-80-72—295 +7 Hyunjo Yoo, $53,855 73-71-76-75—295 +7 Amari Avery, $39,232 71-73-76-76—296 +8 Celine Boutier, $39,232 71-74-72-79—296 +8 Sophie Hausmann, $39,232 72-73-79-72—296 +8 Akie Iwai, $39,232 72-71-79-74—296 +8 Sakura Koiwai, $39,232 72-72-79-73—296 +8 Kiara Romero, $0 73-72-84-67—296 +8 Gemma Dryburgh, $31,334 72-69-78-78—297 +9 Rayee Feng, $0 72-70-75-80—297 +9 Jin Hee Im, $31,334 68-72-79-78—297 +9 In Gee Chun, $29,083 72-70-80-76—298 +10 Maria Marin, $0 73-72-77-77—299 +11 You Min Hwang, $27,501 69-72-81-78—300 +12 Shiho Kuwaki, $27,501 70-75-79-76—300 +12 Celine Borge, $26,527 72-72-84-75—303 +15 Klara Spilkova, $26,041 73-71-76-84—304 +16 Wichanee Meechai, $25,797 72-73-82-80—307 +19

