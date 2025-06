U.S. Women’s Open Champions

2025 — Maja Stark 2024 — Yuka Saso 2023 — Allisen Corpuz 2022 — Minjee Lee 2021 — Yuka Saso…

2025 — Maja Stark

2024 — Yuka Saso

2023 — Allisen Corpuz

2022 — Minjee Lee

2021 — Yuka Saso

2020 — A Lim Kim

2019 — Jeongeun Lee6

2018 — Ariya Jutanugarn

2017 — Sung Hyun Park

2016 — z-Brittany Lang

2015 — In Gee Chun

2014 — Michelle Wie

2013 — Inbee Park

2012 — Na Yeon Choi

2011 — z-So Yeon Ryu

2010 — Paula Creamer

2009 — Eun-Hee Ji

2008 — Inbee Park

2007 — Cristie Kerr

2006 — x-Annika Sorenstam

2005 — Birdie Kim

2004 — Meg Mallon

2003 — x-Hilary Lunke

2002 — Juli Inkster

2001 — Karrie Webb

2000 — Karrie Webb

1999 — Juli Inkster

1998 — y-Se Ri Pak

1997 — Alison Nicholas

1996 — Annika Sorenstam

1995 — Annika Sorenstam

1994 — Patty Sheehan

1993 — Lauri Merten

1992 — x-Patty Sheehan

1991 — Meg Mallon

1990 — Betsy King

1989 — Betsy King

1988 — Liselotte Neumann

1987 — x-Laura Davies

1986 — Jane Geddes

1985 — Kathy (Baker) Guadagnino

1984 — Hollis Stacy

1983 — Jan Stephenson

1982 — Janet Alex

1981 — Pat Bradley

1980 — Amy Alcott

1979 — Jerilyn Britz

1978 — Hollis Stacy

1977 — Hollis Stacy

1976 — x-JoAnne Gunderson Carner

1975 — Sandra Palmer

1974 — Sandra Haynie

1973 — Susie Maxwell Berning

1972 — Susie Maxwell Berning

1971 — JoAnne Gunderson Carner

1970 — Donna Caponi

1969 — Donna Caponi

1968 — Susie Maxwell Berning

1967 — a-Catherine Lacoste

1966 — Sandra Spuzich

1965 — Carol Mann

1964 — x-Mickey Wright

1963 — Mary Mills

1962 — Murle Lindstrom

1961 — Mickey Wright

1960 — Betsy Rawls

1959 — Mickey Wright

1958 — Mickey Wright

1957 — Betsy Rawls

1956 — x-Kathy Cornelius

1955 — Fay Crocker

1954 — Babe Didrikson Zaharias

1953 — x-Betsy Rawls

1952 — Louise Suggs

1951 — Betsy Rawls

1950 — Babe Didrikson Zaharias

1948 — Babe Didrikson Zaharias

1947 — Betty Jameson

1946 — Patty Berg

a-amateur

x-won 18-hole playoff

y-won sudden-death playoff after 18-hole playoff

z-won three-hole playoff

