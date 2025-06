U.S. Senior Open Championship Par Scores

Sunday At East Course Colorado Springs, Colo. Purse: $4 million Yardage: 7,247; Par: 70 Final Round Padraig Harrington, $800,000 67-67-68-67—269…

Sunday

At East Course

Colorado Springs, Colo.

Purse: $4 million

Yardage: 7,247; Par: 70

Final Round

Padraig Harrington, $800,000 67-67-68-67—269 -11 Stewart Cink, $432,000 68-66-68-68—270 -10 Miguel Angel Jimenez, $256,867 69-70-68-64—271 -9 Thomas Bjorn, $165,012 68-69-66-72—275 -5 Mark Hensby, $165,012 67-67-68-73—275 -5 Steve Flesch 69-70-67-70—276 -4 Steven Alker 69-72-66-70—277 -3 Paul Stankowski 73-67-67-71—278 -2 Jason Caron 71-70-73-65—279 -1 Cameron Percy 72-71-70-66—279 -1 Tim Petrovic 71-73-69-66—279 -1 Dicky Pride 70-72-70-67—279 -1 Billy Andrade 69-69-70-72—280 E Ernie Els 72-69-68-71—280 E Katsumasa Miyamoto 72-70-67-71—280 E Scott Hend 71-69-71-70—281 +1 Fredrik Jacobson 68-72-71-70—281 +1 Greg Chalmers 70-72-71-69—282 +2 Darren Clarke 71-68-73-70—282 +2 Stephen Gallacher 68-74-72-68—282 +2 Kevin Sutherland 70-71-71-70—282 +2 Steve Allan 71-71-69-72—283 +3 Justin Leonard 72-71-68-72—283 +3 Rod Pampling 70-71-69-73—283 +3 Y.E. Yang 70-68-72-73—283 +3 Alex Cejka 72-71-74-67—284 +4 J.J. Henry 72-70-73-69—284 +4 K.J. Choi 74-71-73-67—285 +5 Ken Duke 72-71-75-67—285 +5 Robert Karlsson 69-73-71-72—285 +5 Soren Kjeldsen 71-72-70-72—285 +5 Stuart Appleby 71-70-73-72—286 +6 Doug Barron 73-69-72-72—286 +6 Greg Owen 75-70-72-69—286 +6 Tag Ridings 70-71-75-70—286 +6 Peter Baker 69-73-71-74—287 +7 Craig Barlow 74-69-71-73—287 +7 Shane Bertsch 69-74-72-72—287 +7 Robert Coles 71-72-73-71—287 +7 Brian Gay 71-73-70-73—287 +7 Matt Gogel 68-73-70-76—287 +7 Brandt Jobe 73-72-69-73—287 +7 Jerry Kelly 73-71-70-73—287 +7 Scott Parel 73-72-73-69—287 +7 Bob Estes 68-76-72-72—288 +8 Richard Green 71-71-73-73—288 +8 Ted Purdy 70-71-74-73—288 +8 David Toms 71-74-73-70—288 +8 Brett Quigley 74-71-73-71—289 +9 Simon Griffiths 71-71-72-76—290 +10 Tom Pernice 72-71-75-72—290 +10 Andrew Sapp 70-71-71-78—290 +10 Retief Goosen 70-74-74-73—291 +11 Joakim Haeggman 70-75-72-74—291 +11 Paul Broadhurst 69-73-75-75—292 +12 Chris Devlin 75-67-78-72—292 +12 Thomas Goegele 72-71-77-72—292 +12 Adilson Da Silva 70-70-77-76—293 +13 Andrew Marshall 74-71-74-74—293 +13 Kirk Triplett 71-74-70-78—293 +13 Arjun Atwal 70-70-76-78—294 +14 Thongchai Jaidee 73-71-73-77—294 +14 Vijay Singh 73-71-75-76—295 +15 Notah Begay 70-73-77-76—296 +16

