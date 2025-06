U.S. Open Tee Times

OAKMONT, Pa. (AP) _ Tee times for Sunday’s final round of the U.S. Open at the Oakmont Country Club (all…

OAKMONT, Pa. (AP) _ Tee times for Sunday’s final round of the U.S. Open at the Oakmont Country Club (all times ET)

7:52 a.m. _ Cameron Davis

8:03 a.m. _ Matthieu Pavon, Jordan L. Smith

8:14 a.m. _ Harris English, Hideki Matsuyama

8:25 a.m. _ Ryan McCormick, Taylor Pendrith

8:36 a.m. _ John Keefer, Michael Kim

8:47 a.m. _ Brian Harman, James Nicholas

8:58 a.m. _ Philip Barbaree, Sungjae Im

9:14 a.m. _ Denny McCarthy, Niklas Norgaard Moller

9:25 a.m. _ Daniel Berger, Tony Finau

9:36 a.m. _ Rory McIlroy, Andrew Novak

9:47 a.m. _ Mackenzie Hughes, Adam Schenk

9:58 a.m. _ Matt Fitzpatrick, Justin Hastings

10:09 a.m. _ Rasmus Hojgaard, Collin Morikawa

10:20 a.m. _ Corey Conners, Ryan Fox

10:36 a.m. _ Laurie Canter, Patrick Reed

10:47 a.m. _ Tom Kim, Jon Rahm

10:58 a.m. _ Maverick McNealy, Xander Schauffele

11:09 a.m. _ Si Woo Kim, Jhonattan Vegas

11:20 a.m. _ Trevor Cone, Aaron Rai

11:31 a.m. _ J.T. Poston, Jordan Spieth

11:42 a.m. _ Thomas Detry, Brooks Koepka

11:58 a.m. _ Jason Day, Chris Kirk

12:09 p.m. _ Keegan Bradley, Sam Stevens

12:20 p.m. _ Ryan Gerard, Matt Wallace

12:31 p.m. _ Ben Griffin, Victor Perez

12:42 p.m. _ Emiliano Grillo, Russell Henley

12:53 p.m. _ Christiaan Bezuidenhout, Max Greyserman

1:04 p.m. _ Scottie Scheffler, Nick Taylor

1:20 p.m. _ Chris Gotterup, Marc Leishman

1:31 p.m. _ Robert Macintyre, Cameron Young

1:42 p.m. _ Thriston Lawrence, Rasmus Neergaard-Petersen

1:53 p.m. _ Tyrrell Hatton, Carlos Ortiz

2:04 p.m. _ Viktor Hovland, J.J. Spaun

2:15 p.m. _ Sam Burns, Adam Scott

