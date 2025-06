U.S. Open Scores

Thursday At Oakmont Country Club Oakmont, Pa. Purse: $21.5 million Yardage: 7,372; Par: 70 First Round J.J. Spaun, United States…

Thursday

At Oakmont Country Club

Oakmont, Pa.

Purse: $21.5 million

Yardage: 7,372; Par: 70

First Round

J.J. Spaun, United States 35-31—66 Thriston Lawrence, South Africa 35-32—67 Sungjae Im, South Korea 36-32—68 Si Woo Kim, South Korea 35-33—68 Brooks Koepka, United States 33-35—68 Thomas Detry, Belgium 32-37—69 Ben Griffin, United States 35-34—69 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 32-37—69 James Nicholas, United States 35-34—69 Jon Rahm, Spain 33-36—69 Bud Cauley, United States 34-36—70 Russell Henley, United States 35-35—70 Robert Macintyre, Scotland 36-34—70 Denny McCarthy, United States 36-34—70 Ryan McCormick, United States 34-36—70 Collin Morikawa, United States 35-35—70 Adam Scott, Australia 37-33—70 Jordan Spieth, United States 35-35—70 Cameron Young, United States 35-35—70 Trevor Cone, United States 36-35—71 Lanto Griffin, United States 35-36—71 Emiliano Grillo, Argentina 36-35—71 Brian Harman, United States 36-35—71 Rasmus Hojgaard, Denmark 36-35—71 Viktor Hovland, Norway 37-34—71 Marc Leishman, Australia 35-36—71 Carlos Ortiz, Mexico 35-36—71 Matthieu Pavon, France 39-32—71 Victor Perez, France 36-35—71 Adam Schenk, United States 37-34—71 Sam Stevens, United States 38-33—71 Kevin Velo, United States 36-35—71 Ludvig Aberg, Sweden 39-33—72 Daniel Berger, United States 34-38—72 Christiaan Bezuidenhout, South Africa 37-35—72 Jacob Bridgeman, United States 36-36—72 Sam Burns, United States 34-38—72 Laurie Canter, England 39-33—72 Corey Conners, Canada 35-37—72 Ryan Fox, New Zealand 34-38—72 Ryan Gerard, United States 38-34—72 Tom Kim, South Korea 37-35—72 Jackson Koivun, United States 38-34—72 Taylor Pendrith, Canada 36-36—72 Aaron Rai, England 36-36—72 Xander Schauffele, United States 37-35—72 Jordan L. Smith, England 36-36—72 Matt Wallace, England 36-36—72 Keegan Bradley, United States 37-36—73 Bryson DeChambeau, United States 35-38—73 Harris English, United States 37-36—73 Justin Hastings, Cayman Islands 35-38—73 Tyrrell Hatton, England 36-37—73 Mackenzie Hughes, Canada 38-35—73 Stephan Jaeger, Germany 39-34—73 Chris Kirk, United States 41-32—73 Jacques Kruyswijk, South Africa 37-36—73 Patrick Reed, United States 34-39—73 Scottie Scheffler, United States 37-36—73 Nick Taylor, Canada 35-38—73 Gary Woodland, United States 32-41—73 Byeong Hun An, South Korea 39-35—74 Zac Blair, United States 37-37—74 Jackson Buchanan, United States 38-36—74 Wyndham Clark, United States 35-39—74 Cameron Davis, Australia 38-36—74 Matt Fitzpatrick, England 37-37—74 Tommy Fleetwood, England 37-37—74 Lucas Glover, United States 35-39—74 Matthew Jordan, England 38-36—74 Hideki Matsuyama, Japan 36-38—74 Rory McIlroy, Northern Ireland 41-33—74 Phil Mickelson, United States 39-35—74 Edoardo Molinari, Italy 41-33—74 Zach Pollo, United States 39-35—74 J.T. Poston, United States 39-35—74 Lance Simpson, United States 35-39—74 Jhonattan Vegas, Venezuela 38-36—74 Chandler Blanchet, United States 37-38—75 Emilio Gonzalez, Mexico 38-37—75 Tom Hoge, United States 39-36—75 Benjamin James, United States 39-36—75 Dustin Johnson, United States 35-40—75 Takumi Kanaya, Japan 38-37—75 Michael Kim, United States 37-38—75 Jinichiro Kozuma, Japan 38-37—75 Michael La Sasso, United States 36-39—75 Guido Migliozzi, Italy 39-36—75 Joaquin Niemann, Chile 37-38—75 Alvaro Ortiz, Mexico 38-37—75 Harrison Ott, United States 37-38—75 Trent Phillips, United States 38-37—75 Cameron Smith, Australia 37-38—75 Davis Thompson, United States 35-40—75 Erik Van Rooyen, South Africa 37-38—75 Scott Vincent, Zimbabwe 37-38—75 Tyler Weaver, England 38-37—75 Jose Luis Ballester, Spain 41-35—76 Philip Barbaree, United States 38-38—76 Akshay Bhatia, United States 38-38—76 Richard Bland, England 38-38—76 Patrick Cantlay, United States 36-40—76 Eric Cole, United States 41-35—76 Jason Day, Australia 37-39—76 Tony Finau, United States 38-38—76 Chris Gotterup, United States 39-37—76 Max Greyserman, United States 38-38—76 Mark Hubbard, United States 35-41—76 John Keefer, United States 40-36—76 Frederic Lacroix, France 38-38—76 Riley Lewis, United States 37-39—76 Maverick McNealy, United States 39-37—76 Maxwell Moldovan, United States 38-38—76 Niklas Norgaard Moller, Denmark 40-36—76 Andrew Novak, United States 39-37—76 Thorbjorn Olesen, Denmark 38-38—76 Justin Thomas, United States 39-37—76 Austen Truslow, United States 37-39—76 Nick Dunlap, United States 35-42—77 Joey Herrera, United States 41-36—77 Mason Howell, United States 40-37—77 Min Woo Lee, Australia 39-38—77 Justin Rose, England 38-39—77 Zachary Bauchou, United States 38-40—78 Will Chandler, United States 40-38—78 Nicolas Echavarria, Colombia 39-39—78 James Hahn, United States 40-38—78 Riki Kawamoto, Japan 37-41—78 Bryan Lee, United States 40-38—78 Davis Riley, United States 41-37—78 Sepp Straka, Austria 39-39—78 Preston Summerhays, United States 39-39—78 Evan Beck, United States 42-37—79 Brian Campbell, United States 41-38—79 Doug Ghim, United States 39-40—79 Frankie Harris, United States 41-38—79 Joe Highsmith, United States 40-39—79 Chase Johnson, United States 43-36—79 Shane Lowry, Ireland 40-39—79 Yuta Sugiura, Japan 42-37—79 Alistair Docherty, United States 39-41—80 Trevor Gutschewski, United States 41-39—80 Noah Kent, United States 40-40—80 Joakim Lagergren, Sweden 42-38—80 Cameron Tankersley, United States 43-37—80 Sam Bairstow, England 41-40—81 Grant Haefner, United States 43-38—81 George Kneiser, United States 43-38—81 Brady Calkins, United States 40-42—82 Matthew McCarty, United States 41-41—82 Andrea Pavan, Italy 38-44—82 Matt Vogt, United States 41-41—82 Justin Lower, United States 45-38—83 Justin Hicks, United States 44-40—84 Roberto Diaz, Mexico 47-38—85 George Duangmanee, United States 41-45—86

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.