U.S. Open Par Scores

Sunday At Oakmont Country Club Oakmont, Pa. Purse: $21.5 million Yardage: 7,372; Par: 70 Final Round J.J. Spaun, United States…

Sunday

At Oakmont Country Club

Oakmont, Pa.

Purse: $21.5 million

Yardage: 7,372; Par: 70

Final Round

J.J. Spaun, United States (750), $4,300,000 66-72-69-72—279 -1 Robert Macintyre, Scotland (500), $2,322,000 70-74-69-68—281 +1 Viktor Hovland, Norway (350), $1,462,525 71-68-70-73—282 +2 Cameron Young, United States (300), $878,815 70-74-69-70—283 +3 Tyrrell Hatton, England (0), $878,815 73-70-68-72—283 +3 Carlos Ortiz, Mexico (0), $878,815 71-72-67-73—283 +3 Sam Burns, United States (225), $615,786 72-65-69-78—284 +4 Scottie Scheffler, United States (225), $615,786 73-71-70-70—284 +4 Jon Rahm, Spain (0), $615,786 69-75-73-67—284 +4 Ben Griffin, United States (165), $486,031 69-71-74-71—285 +5 Russell Henley, United States (165), $486,031 70-72-72-71—285 +5 Christiaan Bezuidenhout, South Africa (97), $349,741 72-71-71-72—286 +6 Chris Kirk, United States (97), $349,741 73-70-72-71—286 +6 Thriston Lawrence, South Africa (97), $349,741 67-74-70-75—286 +6 Xander Schauffele, United States (97), $349,741 72-74-71-69—286 +6 Adam Scott, Australia (97), $349,741 70-70-67-79—286 +6 Brooks Koepka, United States (0), $349,741 68-74-73-71—286 +6 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark (0), $349,741 69-74-69-74—286 +6 Ryan Fox, New Zealand (58), $243,070 72-73-73-69—287 +7 Emiliano Grillo, Argentina (58), $243,070 71-72-71-73—287 +7 Rory McIlroy, Northern Ireland (58), $243,070 74-72-74-67—287 +7 Victor Perez, France (58), $243,070 71-70-73-73—287 +7 Jason Day, Australia (42), $161,489 76-67-72-73—288 +8 Thomas Detry, Belgium (42), $161,489 69-73-73-73—288 +8 Chris Gotterup, United States (42), $161,489 76-69-69-74—288 +8 Max Greyserman, United States (42), $161,489 76-67-71-74—288 +8 Collin Morikawa, United States (42), $161,489 70-74-74-70—288 +8 Jordan Spieth, United States (42), $161,489 70-75-71-72—288 +8 Sam Stevens, United States (42), $161,489 71-72-72-73—288 +8 Nick Taylor, Canada (42), $161,489 73-71-70-74—288 +8 Matt Wallace, England (42), $161,489 72-74-69-73—288 +8 Patrick Reed, United States (0), $161,489 73-74-71-70—288 +8 Keegan Bradley, United States (28), $113,755 73-70-72-74—289 +9 Tom Kim, South Korea (28), $113,755 72-73-72-72—289 +9 J.T. Poston, United States (28), $113,755 74-72-70-73—289 +9 Aaron Rai, England (28), $113,755 72-72-72-73—289 +9 Maverick McNealy, United States (25), $101,604 76-69-72-73—290 +10 Tony Finau, United States (23), $90,608 76-70-74-71—291 +11 Matt Fitzpatrick, England (23), $90,608 74-73-72-72—291 +11 Taylor Pendrith, Canada (23), $90,608 72-72-78-69—291 +11 Marc Leishman, Australia (0), $90,608 71-75-68-77—291 +11 Trevor Cone, United States (19), $73,014 71-73-72-76—292 +12 Si Woo Kim, South Korea (19), $73,014 68-74-74-76—292 +12 Hideki Matsuyama, Japan (19), $73,014 74-73-77-68—292 +12 Andrew Novak, United States (19), $73,014 76-71-73-72—292 +12 Daniel Berger, United States (16), $57,070 72-72-76-73—293 +13 Rasmus Hojgaard, Denmark (16), $57,070 71-73-74-75—293 +13 Niklas Norgaard Moller, Denmark (16), $57,070 76-70-75-72—293 +13 Jhonattan Vegas, Venezuela (16), $57,070 74-70-72-77—293 +13 Ryan Gerard, United States (13), $48,207 72-74-69-79—294 +14 Mackenzie Hughes, Canada (13), $48,207 73-72-74-75—294 +14 Michael Kim, United States (13), $48,207 75-71-76-72—294 +14 Adam Schenk, United States (13), $48,207 71-72-76-75—294 +14 Ryan McCormick, United States (0), $48,207 70-77-76-71—294 +14 Laurie Canter, England (0), $46,183 72-75-71-77—295 +15 Justin Hastings, Cayman Islands (0), $0 73-73-73-76—295 +15 Sungjae Im, South Korea (10), $45,524 68-77-76-75—296 +16 Denny McCarthy, United States (10), $45,524 70-74-76-76—296 +16 Harris English, United States (9), $44,644 73-74-77-74—298 +18 Brian Harman, United States (9), $44,644 71-76-75-76—298 +18 John Keefer, United States (0), $43,544 76-69-77-77—299 +19 James Nicholas, United States (0), $43,544 69-78-75-77—299 +19 Jordan L. Smith, England (0), $43,544 72-74-79-74—299 +19 Cameron Davis, Australia (8), $42,445 74-73-82-73—302 +22 Matthieu Pavon, France (8), $42,445 71-74-81-76—302 +22 Philip Barbaree, United States (0), $41,785 76-71-75-82—304 +24 Corey Conners, Canada 72-74-72-WD

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.