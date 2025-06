the Memorial Tournament presented by Workday Scores

Sunday At Muirfield Village Golf Club Dublin, Ohio Purse: $20 million Yardage: 7,569; Par: 72 Final Round Scottie Scheffler (700),…

Sunday

At Muirfield Village Golf Club

Dublin, Ohio

Purse: $20 million

Yardage: 7,569; Par: 72

Final Round

Scottie Scheffler (700), $4,000,000 70-70-68-70—278 Ben Griffin (400), $2,200,000 65-72-72-73—282 Sepp Straka (350), $1,400,000 74-73-66-70—283 Nick Taylor (325), $1,000,000 69-68-74-73—284 Russell Henley (288), $800,000 74-68-73-71—286 Maverick McNealy (288), $800,000 75-72-69-70—286 Keegan Bradley (176), $603,200 69-76-68-74—287 Rickie Fowler (176), $603,200 72-73-69-73—287 Tom Hoge (176), $603,200 73-69-75-70—287 Brandt Snedeker (176), $603,200 75-73-74-65—287 Jordan Spieth (176), $603,200 72-69-72-74—287 Sam Burns (105), $415,000 76-65-75-72—288 Patrick Cantlay (105), $415,000 72-73-69-74—288 Harris English (105), $415,000 71-73-73-71—288 Taylor Pendrith (105), $415,000 73-72-73-70—288 Ludvig Aberg (69), $319,000 75-71-77-66—289 Akshay Bhatia (69), $319,000 70-69-80-70—289 Tommy Fleetwood (69), $319,000 72-75-72-70—289 Sungjae Im (69), $319,000 73-72-73-71—289 Ryan Fox (51), $250,667 72-72-73-73—290 Robert Macintyre (51), $250,667 71-74-73-72—290 Collin Morikawa (51), $250,667 67-75-77-71—290 Ryan Gerard (45), $208,000 76-69-72-74—291 Shane Lowry (45), $208,000 69-72-73-77—291 Corey Conners (37), $159,000 73-73-71-75—292 Max Greyserman (37), $159,000 78-70-75-69—292 Viktor Hovland (37), $159,000 74-73-75-70—292 Matt Kuchar (37), $159,000 74-75-71-72—292 Xander Schauffele (37), $159,000 73-69-74-76—292 Cameron Young (37), $159,000 77-72-72-71—292 Jacob Bridgeman (27), $114,857 73-71-71-78—293 Tony Finau (27), $114,857 72-73-76-72—293 Matt Fitzpatrick (27), $114,857 76-73-76-68—293 Si Woo Kim (27), $114,857 70-77-74-72—293 Adam Scott (27), $114,857 79-69-73-72—293 Sam Stevens (27), $114,857 74-73-76-70—293 Justin Thomas (27), $114,857 80-69-71-73—293 Hideki Matsuyama (22), $94,000 74-75-74-71—294 Bud Cauley (20), $82,000 71-74-75-75—295 Thomas Detry (20), $82,000 74-74-74-73—295 Mackenzie Hughes (20), $82,000 73-71-77-74—295 Stephan Jaeger (20), $82,000 76-72-73-74—295 Alex Noren (20), $82,000 74-74-76-71—295 Eric Cole (16), $62,400 72-72-76-76—296 Nick Dunlap (16), $62,400 74-74-75-73—296 Michael Kim (16), $62,400 78-71-74-73—296 Justin Rose (16), $62,400 78-66-80-72—296 Jhonattan Vegas (16), $62,400 74-73-73-76—296 Min Woo Lee (13), $53,000 76-71-76-75—298 Davis Thompson (13), $53,000 76-70-77-75—298 Adam Hadwin (12), $49,500 76-73-72-78—299 Harry Higgs (12), $49,500 72-75-77-75—299 Max Homa (12), $49,500 68-79-75-77—299 Andrew Novak (12), $49,500 70-77-75-77—299 Denny McCarthy (11), $47,000 72-75-77-76—300 Wyndham Clark (10), $46,000 78-71-77-75—301 Austin Eckroat (10), $45,000 73-73-81-78—305

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.