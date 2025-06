ShopRite LPGA Classic Presented by Acer Par Scores

Sunday At Bay Course Galloway, N.J. Purse: $1.8 million Yardage: 6,197; Par: 71 Final Round Jennifer Kupcho, $262,500 68-64-66—198 -15…

Sunday

At Bay Course

Galloway, N.J.

Purse: $1.8 million

Yardage: 6,197; Par: 71

Final Round

Jennifer Kupcho, $262,500 68-64-66—198 -15 Ilhee Lee, $164,136 63-68-68—199 -14 Sei Young Kim, $119,069 68-68-65—201 -12 Ayaka Furue, $92,109 66-66-70—202 -11 Wei-Ling Hsu, $51,073 66-68-69—203 -10 Jin Hee Im, $51,073 69-66-68—203 -10 Aline Krauter, $51,073 66-69-68—203 -10 Azahara Munoz, $51,073 67-68-68—203 -10 Mao Saigo, $51,073 67-65-71—203 -10 Miyu Yamashita, $51,073 68-66-69—203 -10 Robyn Choi, $30,575 68-66-70—204 -9 Brooke Matthews, $30,575 70-68-66—204 -9 Kum Kang Park, $30,575 70-66-68—204 -9 Jeeno Thitikul, $30,575 68-68-68—204 -9 Akie Iwai, $23,544 65-72-68—205 -8 Auston Kim, $23,544 68-70-67—205 -8 Nelly Korda, $23,544 71-66-68—205 -8 Patty Tavatanakit, $23,544 72-67-66—205 -8 Miranda Wang, $23,544 68-68-69—205 -8 Mariel Galdiano, $18,886 68-70-68—206 -7 Brooke Henderson, $18,886 71-67-68—206 -7 Soo Bin Joo, $18,886 68-69-69—206 -7 Elizabeth Szokol, $18,886 63-69-74—206 -7 Dewi Weber, $18,886 66-69-71—206 -7 Madison Young, $18,886 73-64-69—206 -7 Karis Davidson, $15,906 69-68-70—207 -6 Nanna Koerstz Madsen, $15,906 70-70-67—207 -6 Lee-Anne Pace, $15,906 67-67-73—207 -6 Saki Baba, $12,551 66-69-73—208 -5 Jaravee Boonchant, $12,551 66-71-71—208 -5 Lauren Hartlage, $12,551 69-71-68—208 -5 Haeji Kang, $12,551 69-69-70—208 -5 Jeong Eun Lee5, $12,551 68-66-74—208 -5 Mary Liu, $12,551 71-66-71—208 -5 Caley McGinty, $12,551 70-65-73—208 -5 Sung Hyun Park, $12,551 72-68-68—208 -5 Hinako Shibuno, $12,551 71-69-68—208 -5 Ashleigh Buhai, $8,829 67-72-70—209 -4 Alexandra Forsterling, $8,829 67-71-71—209 -4 Muni He, $8,829 69-67-73—209 -4 Chisato Iwai, $8,829 68-66-75—209 -4 Hyo Joon Jang, $8,829 73-67-69—209 -4 Polly Mack, $8,829 66-72-71—209 -4 Emily Pedersen, $8,829 67-70-72—209 -4 Pornanong Phatlum, $8,829 70-70-69—209 -4 Asterisk Talley, $0 69-68-72—209 -4 Maria Fassi, $6,598 69-71-70—210 -3 Georgia Hall, $6,598 72-68-70—210 -3 Minami Katsu, $6,598 73-67-70—210 -3 Frida Kinhult, $6,598 70-68-72—210 -3 Lucy Li, $6,598 71-67-72—210 -3 Alexa Pano, $6,598 73-66-71—210 -3 Yuri Yoshida, $6,598 68-67-75—210 -3 Danielle Kang, $5,481 75-65-71—211 -2 Sarah Kemp, $5,481 71-69-71—211 -2 Maude-Aimee Leblanc, $5,481 71-69-71—211 -2 Jing Yan, $5,481 71-66-74—211 -2 Celine Borge, $4,691 69-70-73—212 -1 Brianna Do, $4,691 68-71-73—212 -1 Jin Young Ko, $4,691 70-70-72—212 -1 Benedetta Moresco, $4,691 72-66-74—212 -1 Kaitlyn Papp, $4,691 70-69-73—212 -1 Olivia Cowan, $4,179 73-67-73—213 E Stacy Lewis, $4,179 69-71-73—213 E Rio Takeda, $4,179 67-68-78—213 E Albane Valenzuela, $4,179 71-69-73—213 E Gurleen Kaur, $3,954 66-74-74—214 +1 Yue Ren, $3,865 68-71-76—215 +2

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.