Rocket Classic Scores

Saturday At North Course Detroit Purse: $9.6 million Yardage: 7,370; Par: 72 Third Round Aldrich Potgieter 62-70-65—197 Max Greyserman 63-70-66—199…

Saturday

At North Course

Detroit

Purse: $9.6 million

Yardage: 7,370; Par: 72

Third Round

Aldrich Potgieter 62-70-65—197 Max Greyserman 63-70-66—199 Mark Hubbard 63-69-67—199 Chris Kirk 65-65-69—199 Jake Knapp 72-61-66—199 Andrew Putnam 64-66-69—199 Thriston Lawrence 67-66-67—200 Jackson Suber 66-65-69—200 Michael Thorbjornsen 65-67-68—200 Harry Hall 66-67-68—201 Nicolai Hojgaard 69-65-67—201 Collin Morikawa 69-64-68—201 Nicolas Echavarria 66-67-69—202 Matt Fitzpatrick 67-67-68—202 Doug Ghim 68-66-68—202 Ben Griffin 66-67-69—202 Chad Ramey 68-66-68—202 Kevin Roy 62-71-69—202 Davis Thompson 66-70-66—202 Jacob Bridgeman 68-65-70—203 Cameron Champ 68-69-66—203 Ryan Gerard 67-68-68—203 Chris Gotterup 72-66-65—203 Chan Kim 70-65-68—203 Peter Malnati 69-67-67—203 Hideki Matsuyama 67-66-70—203 Matthew McCarty 67-67-69—203 Chandler Phillips 70-68-65—203 Min Woo Lee 63-73-68—204 William Mouw 67-69-68—204 Matthew Riedel 66-71-67—204 Sami Valimaki 68-68-68—204 Patrick Cantlay 66-72-67—205 Lee Hodges 65-68-72—205 Michael Kim 67-71-67—205 Philip Knowles 66-64-75—205 Justin Lower 70-67-68—205 Thorbjorn Olesen 69-67-69—205 Hayden Springer 65-70-70—205 Emiliano Grillo 69-67-70—206 Joe Highsmith 71-66-69—206 Kurt Kitayama 70-68-68—206 Luke List 68-70-68—206 Kevin Velo 66-68-72—206 Vince Whaley 68-69-69—206 Gary Woodland 67-66-73—206 Cameron Young 68-69-69—206 Will Gordon 69-69-69—207 Harry Higgs 68-67-72—207 Takumi Kanaya 68-68-71—207 Paul Peterson 68-70-69—207 Thomas Rosenmueller 67-68-72—207 Kris Ventura 65-72-70—207 Brett White 67-69-71—207 Akshay Bhatia 68-70-70—208 Adam Hadwin 67-70-71—208 Ryo Hisatsune 67-67-74—208 Beau Hossler 70-68-70—208 Kaito Onishi 68-69-71—208 Webb Simpson 70-67-71—208 Aaron Wise 70-68-70—208 Mason Andersen 69-69-71—209 Keegan Bradley 68-70-71—209 Lanto Griffin 67-71-71—209 Nick Hardy 69-66-74—209 Zach Johnson 65-73-71—209 Henrik Norlander 65-72-72—209 Victor Perez 66-70-73—209 Antoine Rozner 69-69-71—209 Isaiah Salinda 67-71-71—209 Ben Silverman 73-64-72—209 Matt Wallace 69-67-73—209 Luke Clanton 66-67-77—210 Ben Kohles 68-70-72—210 James Piot 70-68-72—210 Gordon Sargent 71-66-73—210 David Skinns 69-64-77—210 Camilo Villegas 68-68-74—210 Austin Eckroat 71-67-73—211 Harrison Endycott 67-66-78—211 Si Woo Kim 68-68-75—211 Byeong Hun An 68-69-75—212 Davis Riley 75-63-74—212 Erik Van Rooyen 69-69-74—212 Quade Cummins 70-68-75—213 Cristobal Del Solar 69-68-76—213

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.