RBC Canadian Open Scores

Saturday At North Course Alton, Ontario Purse: $9.8 million Yardage: 7,389; Par: 70 Third Round Ryan Fox 66-66-64—196 Matteo Manassero…

Saturday

At North Course

Alton, Ontario

Purse: $9.8 million

Yardage: 7,389; Par: 70

Third Round

Ryan Fox 66-66-64—196 Matteo Manassero 67-65-64—196 Lee Hodges 67-67-63—197 Matthew McCarty 66-67-64—197 Kevin Yu 65-69-63—197 Mackenzie Hughes 68-66-64—198 Jake Knapp 63-69-66—198 Andrew Putnam 68-62-68—198 Byeong Hun An 70-64-65—199 Cameron Champ 62-66-71—199 Cristobal Del Solar 61-71-67—199 Rico Hoey 66-69-64—199 Victor Perez 66-65-68—199 David Skinns 67-67-65—199 Cameron Young 68-66-65—199 Sam Burns 66-66-68—200 Adam Hadwin 67-68-65—200 Shane Lowry 64-68-68—200 Taylor Pendrith 65-68-67—200 Kevin Roy 68-68-64—200 Antoine Rozner 68-68-64—200 Alex Smalley 65-72-63—200 Nick Taylor 66-65-69—200 Danny Willett 65-68-67—200 Ludvig Aberg 68-68-65—201 Thomas Detry 66-70-65—201 Richard T. Lee 67-64-70—201 John Pak 67-66-68—201 Corey Conners 70-66-66—202 Peter Malnati 68-66-68—202 Keith Mitchell 68-66-68—202 Taylor Montgomery 68-69-65—202 Trey Mullinax 64-70-68—202 Thorbjorn Olesen 61-70-71—202 Ben Silverman 68-69-65—202 Matthew Anderson 70-65-68—203 Trevor Cone 68-68-67—203 Harry Hall 66-70-67—203 Rasmus Hojgaard 64-69-70—203 Jeremy Paul 68-67-68—203 Jackson Suber 66-68-69—203 Jesper Svensson 69-65-69—203 Paul Waring 65-72-66—203 Noah Goodwin 69-67-68—204 Emiliano Grillo 69-67-68—204 Ryo Hisatsune 68-69-67—204 Nate Lashley 69-67-68—204 Henrik Norlander 70-66-68—204 Max McGreevy 70-67-68—205 Paul Peterson 65-70-70—205 Adam Schenk 68-68-69—205 Patrick Fishburn 69-66-71—206 Charley Hoffman 70-67-69—206 Beau Hossler 71-63-72—206 Mark Hubbard 69-68-69—206 Robert Macintyre 65-72-69—206 Davis Riley 68-68-70—206 Dylan Wu 69-66-71—206 Zac Blair 70-67-70—207 Steven Fisk 67-69-71—207 Lanto Griffin 69-68-70—207 Chandler Phillips 69-68-70—207 Vince Whaley 68-69-70—207 Tyler Mawhinney 68-69-71—208 Carson Young 69-68-71—208 Wyndham Clark 66-69-74—209 Justin Lower 68-68-73—209 Hayden Springer 69-68-74—211

