NHRA Thunder Valley Nationals Qualifying

Friday At Bristol Dragway Bristol, Tenn. Qualifying after two rounds Top Fuel 1. Shawn Langdon, 3.800 seconds, 328.54 mph; 2.…

Friday

At Bristol Dragway

Bristol, Tenn.

Qualifying after two rounds

Top Fuel

1. Shawn Langdon, 3.800 seconds, 328.54 mph; 2. Josh Hart, 3.860, 324.67; 3. Justin Ashley, 3.886, 323.35; 4. Clay Millican, 3.889, 300.33; 5. Brittany Force, 3.899, 288.95; 6. Doug Kalitta, 3.909, 289.01; 7. Dan Mercier, 4.004, 305.08; 8. Shawn Reed, 5.645, 118.42; 9. Tony Stewart, 5.775, 121.40; 10. Cody Krohn, 5.947, 107.57; 11. Steve Torrence, 6.908, 85.19; 12. Cameron Ferre, 8.295, 80.35; 13. Ida Zetterstrom, 16.323, 49.83. Not Qualified: 14. Antron Brown, DQ.

Funny Car

1. Alexis DeJoria, Dodge Charger, 3.948, 328.14; 2. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.960, 324.51; 3. Jack Beckman, Chevy Camaro, 3.971, 323.74; 4. Austin Prock, Camaro, 3.995, 320.28; 5. Cruz Pedregon, Charger, 4.018, 319.98; 6. Julie Nataas, GR Supra, 4.037, 317.05; 7. J.R. Todd, GR Supra, 4.038, 284.51; 8. Bob Tasca III, Ford Mustang, 4.042, 312.50; 9. Matt Hagan, Charger, 4.060, 319.75; 10. Daniel Wilkerson, Mustang, 4.060, 313.73; 11. Dave Richards, Mustang, 4.078, 315.78; 12. Chad Green, Mustang, 4.118, 310.41; 13. Paul Lee, Charger, 4.126, 294.56; 14. Buddy Hull, Charger, 5.230, 143.75; 15. Spencer Hyde, Mustang, 5.239, 144.97; 16. Hunter Green, Charger, 5.570, 127.57.

Pro Stock

1. Dallas Glenn, Chevy Camaro, 6.645, 205.60; 2. Greg Anderson, Camaro, 6.655, 205.82; 3. Aaron Stanfield, Camaro, 6.666, 206.32; 4. Erica Enders, Camaro, 6.670, 205.88; 5. Matt Latino, Camaro, 6.677, 203.37; 6. Matt Hartford, Camaro, 6.677, 205.16; 7. Cory Reed, Camaro, 6.683, 204.60; 8. Cody Coughlin, Camaro, 6.684, 205.32; 9. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.686, 205.88; 10. David Cuadra, Camaro, 6.687, 205.63; 11. Greg Stanfield, Camaro, 6.690, 205.13; 12. Kenny Delco, Camaro, 6.708, 203.37; 13. Mason McGaha, Camaro, 6.709, 205.16; 14. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.710, 206.01; 15. Jeg Coughlin, Camaro, 6.713, 204.73; 16. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.714, 205.29. Not Qualified: 17. Deric Kramer, 6.717, 205.26; 18. Chris McGaha, 6.731, 205.60; 19. Brandon Miller, 6.780, 203.09.

Pro Stock Motorcycle

1. Brayden Davis, Suzuki, 6.870, 197.22; 2. Richard Gadson, Suzuki, 6.879, 197.83; 3. Angie Smith, Buell, 6.907, 196.53; 4. Gaige Herrera, Suzuki, 6.915, 196.27; 5. Matt Smith, Buell, 6.921, 198.38; 6. Chase Van Sant, Suzuki, 6.956, 193.96; 7. Jianna Evaristo, Buell, 6.963, 194.52; 8. Steve Johnson, Suzuki, 6.967, 192.60; 9. John Hall, Beull, 6.993, 195.59; 10. Ryan Oehler, EBR, 7.030, 190.11; 11. Marc Ingwersen, EBR, 7.031, 190.27; 12. Chris Bostick, Suzuki, 7.088, 191.89; 13. Charles Poskey, Suzuki, 9.423, 95.56.

