NHL Draft Team By Team Results

1. (10) Roger McQueen, C, Brandon (WHL).

1. (7) James Hagens, C, Boston College.

1. (9) Radim Mrtka, D, Seattle (WHL).

1. (18) Cole Reschny, C, Victoria (WHL).

1. (3) Anton Frondell, C, Djurgarden (Sweden).

1. (25) Vaclav Nestrasil, RW, Muskegon (USHL).

1. (14) Jackson Smith, D, Tri-City (WHL).

1. (13) Carter Bear, LW, Everett (WHL).

1. (31) Henry Brzustewicz, D, London (OHL).

1. (5) Brady Martin, C, Sault Ste. Marie (OHL)

1. (21) Cameron Reid, D, Kitchener (OHL).

No First Round selection

1. (1) Matthew Schaefer, D, Erie (OHL).

1. (16) Victor Eklund, Djurgarden (Sweden-2).

No First Round selection

1. (23) Logan Hensler, D, Wisconsin.

1. (6) Porter Martone, RW, Brampton (OHL).

1. (12) Jack Nesbitt, C, Windsor (OHL).

1. (11) Benjamin Kindel, C, Calgary (WHL).

1. (22) Bill Zonnon, RW, Rouyn-Noranda (QMJHL).

1. (2) Michael Misa, C, Saginaw (OHL).

1. (19) Justin Carbonneau, RW, Blainville-Boisbriand (QMJHL).

1. (8) Jake O’Brien, C, Brantford (OHL).

No First Round selection

No First Round selection

1. (4) Caleb Desnoyers, C, Moncton (QMJHL)

1. (15) Braeden Cootes, C, Seattle (WHL).

No First Round selection

1. (27) Lynden Lakovic, LW, Moose Jaw (WHL).

1. (28) Sascha Boumedienne, D, Boston University.

