NHL Draft Selections

At Peacock Theater

Los Angeles

Friday

First Round

1. N.Y. Islanders, Matthew Schaefer, D, Erie (OHL).

2. San Jose, Michael Misa, C, Saginaw (OHL).

3. Chicago, Anton Frondell, C, Djurgarden (Sweden-2).

4. Utah, Caleb Desnoyers, C, Moncton (QMJHL).

5. Nashville, Brady Martin, C, Sault Ste. Marie (OHL).

6. Philadelphia, Porter Martone, RW, Brampton (OHL).

7. Boston, James Hagens, C, Boston College.

8. Seattle, Jake O’Brien, C, Brantford (OHL).

9. Buffalo, Radim Mrtka, D, Seattle (WHL).

10. Anaheim, Roger McQueen, C, Brandon (WHL).

11. Pittsburgh, Benjamin Kindel, C, Calgary (WHL).

12. Philadelphia (from NYR via VAN and PIT), Jack Nesbitt, C, Windsor (OHL).

13. Detroit, Carter Bear, LW, Everett (WHL).

14. Columbus, Jackson Smith, D, Tri-City (WHL).

15. Vancouver, Braeden Cootes, C, Seattle (WHL).

16. N.Y. Islanders (from Calgary via Montreal), Victor Eklund, RW, Djurgarden (Sweden-2).

17. N.Y. Islanders (from Montreal), Kashawn Aitcheson, D, Barrie (OHL).

18. Calgary (from New Jersey), Cole Reschny, C, Victoria (WHL).

19. St. Louis, Justin Carbonneau, RW, Blainville-Boisbriand (QMJHL).

20. Columbus (from Minnesota), Pyotr Andreyanov, G, CSKA Jr. (Russia-Jr.).

21. Nashville (from Ottawa), Cameron Reid, D, Kitchener (OHL).

22. Pittsburgh (from Colorado via Philadelphia), Bill Zonnon, RW, Rouyn-Noranda (QMJHL).

23. Ottawa (from Tampa Bay via Nashville), Logan Hensler, D, Wisconsin.

24. Pittsburgh (from Los Angeles), William Horcoff, C, Michigan.

25. Chicago (from Toronto), Vaclav Nestrasil, RW, Muskegon (USHL).

26. Nashville (from Vegas via San Jose), Ryker Lee, RW, Madison (USHL).

27. Washington, Lynden Lakovic, LW, Moose Jaw (WHL).

28. Winnipeg, Sascha Boumedienne, D, Boston University.

29. Chicago (from Carolina), Mason West, C, Edina High School (Minn.).

30. San Jose (from Dallas), Joshua Ravensbergen, G, Prince George (WHL).

31. Los Angeles (from EDM via PHI and PIT), Henry Brzustewicz, D, London (OHL).

32. Calgary (from Florida), Cullen Potter, C, Arizona State.

