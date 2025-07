NHL Draft Selections

At Peacock Theater Los Angeles Friday First Round 1. N.Y. Islanders, Matthew Schaefer, D, Erie (OHL). 2. San Jose, Michael…

At Peacock Theater

Los Angeles

Friday

First Round

1. N.Y. Islanders, Matthew Schaefer, D, Erie (OHL).

2. San Jose, Michael Misa, C, Saginaw (OHL).

3. Chicago, Anton Frondell, C, Djurgarden (Sweden-2).

4. Utah, Caleb Desnoyers, C, Moncton (QMJHL).

5. Nashville, Brady Martin, C, Sault Ste. Marie (OHL).

6. Philadelphia, Porter Martone, RW, Brampton (OHL).

7. Boston, James Hagens, C, Boston College.

8. Seattle, Jake O’Brien, C, Brantford (OHL).

9. Buffalo, Radim Mrtka, D, Seattle (WHL).

10. Anaheim, Roger McQueen, C, Brandon (WHL).

11. Pittsburgh, Benjamin Kindel, C, Calgary (WHL).

12. Philadelphia (from NYR via VAN and PIT), Jack Nesbitt, C, Windsor (OHL).

13. Detroit, Carter Bear, LW, Everett (WHL).

14. Columbus, Jackson Smith, D, Tri-City (WHL).

15. Vancouver, Braeden Cootes, C, Seattle (WHL).

16. N.Y. Islanders (from Calgary via Montreal), Victor Eklund, RW, Djurgarden (Sweden-2).

17. N.Y. Islanders (from Montreal), Kashawn Aitcheson, D, Barrie (OHL).

18. Calgary (from New Jersey), Cole Reschny, C, Victoria (WHL).

19. St. Louis, Justin Carbonneau, RW, Blainville-Boisbriand (QMJHL).

20. Columbus (from Minnesota), Pyotr Andreyanov, G, CSKA Jr. (Russia-Jr.).

21. Nashville (from Ottawa), Cameron Reid, D, Kitchener (OHL).

22. Pittsburgh (from Colorado via Philadelphia), Bill Zonnon, RW, Rouyn-Noranda (QMJHL).

23. Ottawa (from Tampa Bay via Nashville), Logan Hensler, D, Wisconsin.

24. Pittsburgh (from Los Angeles), William Horcoff, C, Michigan.

25. Chicago (from Toronto), Vaclav Nestrasil, RW, Muskegon (USHL).

26. Nashville (from Vegas via San Jose), Ryker Lee, RW, Madison (USHL).

27. Washington, Lynden Lakovic, LW, Moose Jaw (WHL).

28. Winnipeg, Sascha Boumedienne, D, Boston University.

29. Chicago (from Carolina), Mason West, C, Edina High School (Minn.).

30. San Jose (from Dallas), Joshua Ravensbergen, G, Prince George (WHL).

31. Los Angeles (from EDM via PHI and PIT), Henry Brzustewicz, D, London (OHL).

32. Calgary (from Florida), Cullen Potter, C, Arizona State.

Saturday

Second Round

33. San Jose, Simon Wang, D, Oshawa (OHL).

34. Montreal (from CHI via CAR), Alexander Zharovsky, RW, UFA Jr. (Russia-Jr.).

35. Nashville, Jacob Rombach, D, Lincoln (USHL).

36. Seattle (from Philadelphia), Blake Fiddler, D, Edmonton (WHL).

37. Washington (from Boston), Milton Gastrin, C, Modo Jr. (Sweden-Jr.).

38. Philadelphia (from Seattle), Carter Amico, D, USA U-18.

39. Pittsburgh (from Buffalo), Peyton Kettles, D, Swift Current (WHL).

40. Philadelphia (from Anaheim), Jack Murtagh, LW, USA U-18.

41. Carolina (from PIT via MTL), Semyon Frolov, G, Spartak Jr. (Russia-Jr.).

42. N.Y. Islanders, Daniil Prkhorov, RW, Dynamo St. Petersburg Jr. (Russia-Jr.).

43. N.Y. Rangers (from NYR via UTA and COL), Malcolm Spence, LW, Erie (OHL).

44. Detroit, Eddie Genborg, RW, Linkoping (Sweden).

45. Anaheim (from CBJ via PHI), Eric Nilson, C, Djurgarden Jr. (Sweden-Jr.).

46. Utah, Max Psenicka, D, Portland (WHL).

47. Vancouver, Alexei Medvedev, G, London (OHL).

48. Philadelphia (from Calgary), Shane Vansaghi, RW, Michigan State.

49. Carolina (from Montreal), Charlie Cerrato, C, Penn State.

50. New Jersey, Conrad Fondrk, C, USA U-18.

51. Boston (from STL via PIT, STL and EDM), William Moore, C, USA U-18.

52. Minnesota, Theodor Hallquisth, D, Orebro Jr. (Sweden-Jr.).

53. San Jose (from Ottawa), Cole McKinney, C, USA U-18.

54. Calgary (from COL via WSH), Theo Stockselius, C, Djurgarden Jr. (Sweden-Jr.).

55. Vegas (from TBL via NSH), Jakob Ihs Wozniak, RW, Lulea Jr. (Sweden-Jr.).

56. Tampa Bay (from Los Angeles), Ethan Czata, C, Niagara (OHL).

57. Philadelphia (from TOR via UTA, TBL and SEA), Matthew Gard, C, Red Deer (WHL).

58. Nashville (from Vegas), Jack Ivankovic, G, Brampton (OHL).

59. Los Angeles (from WSH via PIT), Vojtech Cihar, LW, Karlovy Vary (Czechia).

60. Anaheim (from WPG via NJD), Lasse Boelius, D, Assat Jr. (Finland-Jr.).

61. Boston (from CAR via COL), Liam Pettersson, D, Vaxjo Jr. (Sweden-Jr.).

62. Carolina (from DAL via CHI), Ivan Ryabkin, C, Muskegon (USHL).

63. New Jersey (from EDM via UTA), Ben Kevan, RW, Des Moines (USHL).

64. Toronto (from Florida), Tinus Luc Koblar, C, Leksand Jr. (Sweden-Jr.).

Third Round

65. Vancouver (from SJS via VGK and NYR), Kieren Dervin, C, St. Andrews College.

66. Chicago (from CHI via CAR), Nathan Behm, RW, Kamlooops (WHL).

67. Carolina (from NSH via OTT and LAK), Kurban Limatov, D, Dynamo Moscow Jr. (Russia-Jr.).

68. Seattle (from Philadelphia), Will Reynolds, D, Acadie-Bathurst (QMJHL).

69. Montreal (from Boston), Hayden Paupanekis, C, Kelowna (WHL).

70. N.Y. Rangers (from Seattle), Sean Barnhill, D, Dubuque (USHL).

71. Buffalo, David Bedkowski, D, Owen Sound (OHL).

72. Anaheim, Noah Read, C, London (OHL).

73. Pittsburgh, Charlton Trethewey, D, USA U-18.

74. N.Y. Islanders, Luca Romano, C, Kitchener (OHL).

75. Detroit (from NYR via UTA), Michal Pradel, G, Tri-City (WHL).

76. Columbus (from Detroit), Malte Vass, D, Farjestad Jr. (Sweden-Jr.).

77. Colorado (from Columbus), Francesco Dell’elce, D, UMass.

78. Utah, Stepan Hoch, LW, C. Budejovice Jr. (Czechia-Jr.).

79. Boston (from VAN via MTL), Cooper Simpson, LW, Shakopee High School (Minn.).

80. Calgary, Maceo Phillips, D, USA U-18.

81. Montreal, Bryce Pickford, D, Medicine Hat (WHL).

82. Montreal (from New Jersey), Arseni Radkov, G, Tyumen Jr. (Russia-Jr.).

83. Edmonton (from St. Louis), Tommy Lafreniere, RW, Kamloops (WHL).

84. Pittsburgh (from MIN via PHI and NSH), Gabriel D’Aigle, G, Victoriaville (QMJHL).

85. Vegas (from OTT via STL and PIT), Mateo Nobert, C, Blainville-Bosbriand (QMJHL).

86. Toronto (from COL via NSH and SJS), Tyler Hopkins, C, Kingston (OHL).

87. Carolina (from Tampa Bay), Roman Bausov, D, Dynamo St. Petersburg Jr. (Russia-Jr.).

88. Los Angeles, Kristian Epperson, LW, Saginaw (OHL).

89. N.Y. Rangers (from TOR via ANA), Artyom Gonchar, D, Magnitogorsk Jr. (Russia-Jr.).

90. New Jersey (from Vegas), Mason Moe, C, Madison (USHL).

91. Pittsburgh (from WSH via VGK), Brady Peddle, D, Waterloo (USHL).

92. Winnipeg, Owen Martin, C, Spokane (WHL).

93. Ottawa (from CAR via WSH), Blake Vanek, RW, Stillwater High School (Minn.).

94. Dallas, Cameron Schmidt, RW, Vancouver (WHL).

95. San Jose (from Edmonton), Teddy Mutryn, C, Chicago (USHL).

96. Washington (from FLA via OTT), Maxim Schafer, LW Eisbaren Berlin (Germany).

Fourth Round

97. Ottawa (from San Jose), Lucas Beckman, G, Baie-Comeau (QMJHL).

98. Chicago, Julius Sumpf, C, Moncton (QMJHL).

99. New Jersey (from Nashville), Trenten Bennett, G, Kemptville (CCHL).

100. Boston (from PHI via TOR), Vashek Blanar, D, Troja-Ljungby (Sweden Jr.).

101. Anaheim (from BOS via DET), Drew Schock, D, USA U-18.

102. Minnesota (from Seattle), Adam Benak, C, Youngstown (USHL).

103. Buffalo, Matous Kucharcik, C, Slavia Jr. (Czechia-Jr.).

104. Anaheim (from ANA via NYR), Elijah Neuenschwander, G, Fribourg Jr. (Switzerland).

105. Pittsburgh, Travis Hayes, RW, Sault Ste. Marie (OHL).

106. N.Y. Islanders, Tomas Poletin, LW, Pelicans (Finland).

107. Chicago (from N.Y. Rangers), Parker Holmes, LW, Brantford (OHL).

108. Tampa Bay (from DET via MTL and BOS), Benjamin Rautiainen, C, Tappara (Finland).

109. Detroit (from Columbus), Brent Solomon, RW, Champlin Park High School (Minn.).

110. Utah, Yegor Borikov, RW, Minsk (Russia).

111. N.Y. Rangers (from VAN via COL), Mikkel Eriksen, C, Farjestad Jr. (Sweden-Jr.).

112. Florida (from Calgary), Mads Kongsbak Klyvo, LW, Frolunda Jr. (Sweden-Jr.).

113. Montreal, John Mooney, C, USA U-18.

114. New Jersey, Gustav Hillstrom, C, Brynas Jr. (Sweden-Jr.).

115. San Jose (from STL via CBJ), Ilyas Magomedsultanov, D, Yaroslavl Jr. (Russia-Jr.).

116. Buffalo (from MIN via ANA), Samuel Meloche, G, Rouyn-Nordanda (QMJHL).

117. Edmonton (from OTT via EDM and VAN), David Lewandowski, LW, Saskatoon (WHL).

118. Colorado, Linus Funck, D, Lulea Jr. (Sweden-Jr.).

119. Detroit (from Tampa Bay), Michal Svrcek, LW, Brynas Jr. (Sweden-Jr.).

120. Los Angeles, Caeden Herrington, D, Lincoln (USHL).

121. Minnesota (from Toronto), Lirim Amidovski, RW, North Bay (OHL).

122. Nashville (from Vegas), Alex Huang, D, Chicoutimi (QMJHL).

123. Minnesota (from Washington), Carter Klippenstein, C, Brandon (WHL).

124. San Jose (from WPG via SJS and DAL), Zachary Sharp, D, Western Michigan.

125. Los Angeles (from Carolina), Jimmy Lombardi, C, Flint (OHL).

126. Dallas (from DAL via NYR and SEA), Brandon Gorzynski, C, Calgary (WHL).

127. Tampa Bay (from Edmonton), Aiden Foster, C, Prince George (WHL).

128. Florida, Shea Busch, LW, Everett (WHL).

Fifth Round

129. Florida (from San Jose), Shamar Moses, RW, North Bay (OHL).

130. Pittsburgh (from CHI via TOR and WSH), Ryan Miller, C, Portland (WHL).

131. Edmonton (from Nashville), Asher Barnett, D, USA U-18.

132. Philadelphia, Max Westergard, LW, Frolunda Jr. (Sweden-Jr.).

133. Boston, Cole Chandler, C, Shawinigan (QMJHL).

134. Seattle, Maxim Agafonov, D, UFA Jr. (Russia-Jr. ).

135. Buffalo, Noah Laberge, D, Acadie-Bathurst (QMJHL).

136. Anaheim, Alexis Mathieu, D, Baie-Comeau (QMJHL).

137. Toronto (from Pittsburgh), William Belle, RW, USA U-18.

138. N.Y. Islanders, Sam Laurila, D, Fargo (USHL).

139. N.Y. Rangers, Zeb Lindgren, D, Skelleftea Jr. (Sweden-Jr.).

140. Detroit, Nikita Tyurin, D, Spartak Jr. (Russia-Jr.).

141. Minnesota (from Columbus), Justin Kipkie, D, Victoria (WHL).

142. Utah, Ivan Tkach-Tkachenko, G, UFA Jr. (Sweden-Jr.).

143. Vancouver, Wilson Bjorck, C, Djurgarden Jr. (Sweden-Jr.).

144. Calgary, Ethan Wyttenbach, LW, Sioux Falls (USHL).

145. Montreal, Alexis Cournoyer, G, Cape Breton (QMJHL).

146. Dallas (from New Jersey), Atte Joki, C, Lukko Jr. (Finland-Jr.).

147. St. Louis, Mikhail Fyodorov, RW, Magnitogorsk Jr. (Russia-Jr.).

148. Pittsburgh (from MIN via NYR), Quinn Beauchesne, D, Guelph (OHL).

149. Ottawa, Dmitri Isayev, LW, Yekateringburg Jr. (Russia-Jr.).

150. San Jose (from Colorado), Max Heise, C, Penticton (BCHL).

151. Tampa Bay, Everett Baldwin, D, St. George’s School (R.I.).

152. Los Angeles, Petteri Rimpinen, G, K-Espoo (Finland).

153. Toronto, Harry Nansi, RW, Owen Sound (OHL).

154. Pittsburgh (from Vegas), Jordan Charron, RW, Sault Ste. Marie (OHL).

155. Washington, Jackson Crowder, C, Chicago (USHL).

156. Winnipeg, Viktor Klingsell, RW, Skelleftea Jr. (Sweden-Jr.).

157. Philadelphia (from Carolina), Luke Vlooswyk, D, Red Deer (WHL).

158. Dallas, Mans Goos, G, Farjestad Jr. (Sweden-Jr.).

159. Anaheim (from Edmonton), Emile Guite, LW Chicoutimi (QMJHL).

160. Columbus (from Florida), Owen Griffin, C, Oshawa (OHL).

Sixth Round

161. New Jersey (from San Jose), David Rozsival, RW, Liberec Jr. (Czechia-Jr.).

162. Chicago, Ashton Cumby, D, Seattle (WHL).

163. Nashville, Daniel Nieminen, D, Pelicans (Finland).

164. Philadelphia, Nathan Quinn, C, Quebec (QMJHL).

165. Boston, Kirill Yemelyanov, C, Yaroslavl Jr. (Russia-Jr.).

166. N.Y. Rangers (from Seattle), Samuel Jung, RW, Karpat Jr. (Finland-Jr.).

167. Buffalo, Ashton Schultz, C, Chicago (USHL).

168. Anaheim, Anthony Allain-Samake, D, Sioux City (USHL).

169. Pittsburgh, Carter Sanderson, LW, Muskegon (USHL).

170. N.Y. Islanders, Burke Hood, G, Vancouver (WHL).

171. N.Y. Rangers, Evan Passmore, D, Barrie (OHL).

172. Detroit, Will Murphy, D, Cape Breton (QMJHL).

173. Columbus, Victor Raftheim, D, Brynas Jr. (Sweden-Jr.).

174. Utah, Ludvig Johnson, RW, Zug (Switzerland).

175. Vancouver, Gabriel Chiarot, RW, Brampton (OHL).

176. Calgary, Aiden Lane, RW, St. Andrews College.

177. Montreal, Carlos Handel, D, Halifax (QMJHL).

178. New Jersey, Sigge Holmgren, D, Brynas U-18 (Sweden-Jr.).

179. St. Louis, Love Harenstam, G, Skelleftea Jr. (Sweden-Jr.).

180. Washington (from Minnesota), Aron Dahlqvist, D, Brynas Jr. (Sweden-Jr.).

181. Ottawa, Bruno Idzan, LW, Lincoln (USHL).

182. Utah (from COL via NSH), Reko Alanko, D, Jokerit Jr. (Finland-Jr.).

183 Carolina (from Tampa Bay), Viggo Nordlund, LW, Skelleftea Jr. (Sweden-Jr.).

184. Los Angeles, Jan Chovan, C, Tappara Jr. (Finland-Jr.).

185. Toronto, Rylan Fellinger, D, Flint (OHL).

186. Vegas, Alexander Weiermair, C, Portland (WHL).

187. Vegas (from Washington), Gustav Sjoqvist, D, AIK (Sweden-Jr.).

188. Winnipeg, Edison Engle, D, Dubuque (USHL).

189. Montreal (from Carolina), Andrew MacNiel, D, Kitchener (OHL).

190. Dallas, Dawson Sharkey, RW, Acadie-Bathurst (QMJHL).

191. Edmonton, Daniel Salonen, G, Lukko Jr. (Finland-Jr.).

192. Florida, Arvid Drott, RW, Djurgarden Jr. (Sweden-Jr.).

Seventh Round

193. Tampa Bay (from San Jose), Caleb Heil, G, Madison (USHL).

194. Chicago, Ilya Kanarsky, G, AKM Tula Jr. (Russia-Jr.).

195. Buffalo (from Nashville), Melvin Novotny, LW, Leksand Jr. (Sweden-Jr.).

196. Los Angeles (from Philadelphia), Brendan McMorrow, C, Waterloo (USHL).

197. Florida (from BOS via CHI), Brendan Dunphy, D, Wenatchee (WHL).

198. Columbus (from Seattle), Jeremy Loranger, C, Sherwood Park (BCHL).

199. Buffalo, Yevgeni Prokhorov, G, Dinamo-Shinnik Jr. (Russia-Jr.).

200. Anaheim, Brady Turko, RW, Brandon (WHL).

201. Pittsburgh, Kale Dach, C, Sherwood Park (BCHL).

202. N.Y. Islanders, Jacob Kvasnicka, RW, USA U-18.

203. N.Y. Rangers, Felix Farhammar, D, Orebro Jr. (Sweden-Jr.).

204. Detroit, Grayden Robertson-Palmer, C, Phillips Andover Academy (Mass.).

205. Seattle (from Columbus), Karl Annborn, D, HV71 Jr. (Sweden-Jr.).

206. Tampa Bay (from Utah), Roman Luttsev, C, Yaroslavl Jr. (Russia-Jr.).

207. Vancouver, Matthew Lansing, C, Fargo (USHL).

208. Calgary, Jakob Leander, D, HV71 Jr. (Sweden-Jr.).

209. Montreal, Maxon Vig, D, Cedar Rapids (USHL).

210. San Jose (from New Jersey), Richard Gallant, LW, USA U-18.

211. Calgary (from STL via DET), Yan Matveiko, LW CSKA Jr. (Russia-Jr.).

212. Tampa Bay (from Minnesota), Grant Spada, D, Guelph (OHL).

213. Ottawa, Andrei Trofimov, G, Magnitogorsk Jr. (Russia-Jr.).

214. Colorado, Nolan Roed, C, Tri-City (WHL).

215. Tampa Bay, Marco Mignosa, RW, Sault Ste. Marie (OHL).

216. Los Angeles, William Sharpe, D, Kelowna (WHL).

217. Toronto, Matthew Hlacar, LW, Kitchener (OHL).

218. Seattle (from VGK via CBJ), Loke Krantz, RW, Linkoping Jr. (Sweden-Jr.).

219. Buffalo (from WSH via SJS), Ryan Rucinski, C, Youngstown (USHL).

220. Winnipeg, Jacob Cloutier, RW, Saginaw (OHL).

221. Carolina, Filip Ekberg, RW Ottawa (OHL).

222. Dallas, Charlie Paquette, RW, Guelph (OHL).

223. Edmonton, Aidan Park, C, Green Bay (USHL).

224. Florida, Yegor Midlak, G, Spartak Jr. (Russia-Jr.).

