Meijer LPGA Classic for Simply Give Scores

Saturday At Blythefield Country Club Belmont, Mich. Purse: $3 million Yardage: 6,611; Par: 72 Third Round Hye Jin Choi 69-67-69—205…

Saturday

At Blythefield Country Club

Belmont, Mich.

Purse: $3 million

Yardage: 6,611; Par: 72

Third Round

Hye Jin Choi 69-67-69—205 Carlota Ciganda 69-67-69—205 Sofia Garcia 66-71-68—205 Nanna Koerstz Madsen 69-68-68—205 Madelene Sagstrom 69-69-67—205 Lexi Thompson 68-69-68—205 Karis Davidson 66-70-71—207 Chanettee Wannasaen 69-70-68—207 Celine Boutier 68-68-72—208 Megan Khang 71-68-69—208 Bronte Law 68-69-71—208 Wei-Ling Hsu 72-70-67—209 Grace Kim 65-73-71—209 Minjee Lee 67-70-72—209 Somi Lee 69-69-71—209 Brooke Matthews 69-71-69—209 Caley McGinty 67-74-68—209 Wichanee Meechai 69-70-70—209 Amanda Doherty 68-69-73—210 Andrea Lee 67-75-68—210 Mi Hyang Lee 64-75-71—210 Azahara Munoz 68-72-70—210 Anna Nordqvist 72-68-70—210 Brooke Henderson 69-72-70—211 Akie Iwai 66-75-70—211 Brittany Lincicome 71-70-70—211 Paula Reto 69-73-69—211 Gabriela Ruffels 67-71-73—211 Saki Baba 72-70-70—212 Jenny Bae 71-69-72—212 Kristen Gillman 71-69-72—212 Cassie Porter 68-70-74—212 Dewi Weber 68-74-70—212 Ina Yoon 73-66-73—212 Adela Cernousek 69-73-71—213 In Gee Chun 70-70-73—213 Maude-Aimee Leblanc 68-71-74—213 Ingrid Lindblad 72-70-71—213 Ruixin Liu 67-74-72—213 Julia Lopez Ramirez 68-72-73—213 Emily Pedersen 71-72-70—213 Hae-Ran Ryu 69-74-70—213 Miyu Yamashita 73-69-71—213 Liqi Zeng 72-69-72—213 Celine Borge 70-71-73—214 Manon De Roey 73-70-71—214 Gemma Dryburgh 68-74-72—214 Caroline Inglis 71-69-74—214 A Lim Kim 70-73-71—214 Stephanie Kyriacou 70-68-76—214 Stacy Lewis 72-69-73—214 Yuri Yoshida 72-71-71—214 Weiwei Zhang 71-71-72—214 Perrine Delacour 70-73-72—215 Hannah Green 75-68-72—215 Georgia Hall 68-73-74—215 Nasa Hataoka 71-72-72—215 Jiwon Jeon 67-72-76—215 Soo Bin Joo 70-72-73—215 Frida Kinhult 69-71-75—215 Mina Kreiter 69-74-72—215 Caroline Masson 73-70-72—215 Lindy Duncan 73-69-74—216 Ayaka Furue 73-69-74—216 Alexa Pano 69-74-73—216 Alena Sharp 68-74-74—216 Jenny Shin 70-73-73—216 Linnea Strom 70-73-73—216 Jodi Ewart Shadoff 70-72-75—217 Haeji Kang 69-70-78—217 Sarah Kemp 69-73-75—217 Morgane Metraux 73-70-74—217 Ryann O’Toole 72-71-74—217 Rio Takeda 73-70-74—217 Heather Lin 69-72-77—218 Lee-Anne Pace 72-71-75—218 Brittany Altomare 71-72-76—219

