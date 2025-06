LSU 9, UCLA 5

UCLA LSU ab r h bi ab r h bi Totals 34 5 9 5 Totals 36 9 12 9…

UCLA LSU ab r h bi ab r h bi Totals 34 5 9 5 Totals 36 9 12 9 West lf 4 0 1 0 Curiel lf 4 1 1 0 Cholowsky ss 5 1 0 0 Frey dh 2 4 1 0 Levu 1b 5 2 2 0 Milam ss 4 1 2 1 Martin 3b 3 2 1 1 Brown rf 5 1 3 2 Salgado rf 3 0 2 1 Jones 1b 4 2 2 4 Brennan cf 4 0 0 2 Hernandez c 4 0 1 1 Balsz dh 4 0 1 1 Reaves 3b 1 0 0 0 Dugger c 3 0 2 0 Pearson ph-3b 1 0 0 0 Call 2b 3 0 0 0 Braswell III 3b-ph 3 0 0 0 Dickinson 2b 4 0 1 1 Stanfield cf 4 0 1 0

2B_Martin (15). HR_Jones (21). RBI_Martin (61), Salgado (55), Brennan 2 (41), Balsz (25), Milam (56), Brown 2 (46), Jones 4 (74), Hernandez (31), Dickinson (49).

UCLA 300 000 020 — 5 LSU 401 200 11x — 9

IP H R ER BB SO

UCLA Stump L 2 4 5 5 2 0 Grothues 1 1 0 0 0 3 Moss 0 2/3 3 2 2 1 0 Randall 1 2/3 1 0 0 0 3 May 0 2/3 0 1 1 1 0 O’Connor 1 1 0 0 0 0 Souza 0 1/3 0 1 1 1 0 Hawk 0 2/3 2 0 0 0 1

LSU Eyanson 3 4 3 3 0 1 Evans W 4 1/3 4 2 2 0 5 Williams 0 1/3 1 0 0 2 0 Shores S 1 1/3 0 0 0 0 0

