Louisville 7, Oregon St. 6

Oregon St. Louisville ab r h bi ab r h bi Totals 37 6 9 5 Totals 32 7 10…

Oregon St. Louisville ab r h bi ab r h bi Totals 37 6 9 5 Totals 32 7 10 7 Caraway 3b 5 0 1 0 Alicea ss 3 2 1 0 Arquette ss 5 1 2 1 Moore cf 4 1 1 0 Turley lf 5 1 2 0 Klein c 3 1 1 0 Weber c 3 1 1 0 Munroe 3b 5 1 2 2 Singer 2b 3 1 1 0 King Jr. rf 3 0 2 3 Peterson dh 3 1 1 1 Davis 1b 4 0 0 0 Krieg 1b 4 1 1 2 Rose lf 3 1 1 1 Talt rf 2 0 0 0 Hot dh 2 0 0 0 McEntire ph/rf-rf 3 0 0 0 Pike ph-dh 1 1 1 0 Reeder cf 4 0 0 1 Neighbors 2b 4 0 1 1

E_Weber, Mcentire, Oakes, Alicea. 2B_King jr. (19), Pike (19). HR_Arquette (19), Krieg (14), Munroe (13), Rose (13). RBI_Arquette (66), Peterson (20), Krieg 2 (37), Reeder (37), Munroe 2 (61), King jr. 3 (63), Rose (67), Neighbors (19).

Oregon St. 000 201 003 — 6 Louisville 102 101 101 — 7

IP H R ER BB SO

Oregon St. Keljo 3 5 3 3 1 3 Hutcheson 3 1/3 4 3 3 1 0 Segura 1 1 0 0 2 0 Oakes L 0 2/3 0 1 0 1 0 Edwards 0 2/3 0 0 0 0 1

Louisville Cutts 3 3 2 2 4 7 West 3 1 1 1 1 3 Brown 1 2 0 0 0 0 Schweitzer 1 0 0 0 0 1 Danilowicz 0 2 3 2 1 0 Biven W 1 1 0 0 0 2

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.