KPMG Women’s PGA Championship Scores

Saturday

At Fields Ranch East at PGA Frisco

Frisco, Texas

Purse: $10.4 million

Yardage: 6,604; Par: 72

Third Round

Minjee Lee 69-72-69—210 Jeeno Thitikul 68-70-76—214 Hye Jin Choi 75-70-72—217 Lexi Thompson 72-70-75—217 Miyu Yamashita 73-71-73—217 Chisato Iwai 71-72-75—218 Nelly Korda 72-74-72—218 Leona Maguire 72-74-72—218 Yealimi Noh 70-74-74—218 Auston Kim 71-72-76—219 Grace Kim 73-78-68—219 Somi Lee 70-73-76—219 Chanettee Wannasaen 75-72-72—219 Ruoning Yin 76-71-72—219 Shinsil Bang 71-73-76—220 Brooke Henderson 74-72-74—220 Charley Hull 78-69-73—220 Brianna Do 75-71-75—221 Esther Henseleit 73-73-75—221 You Min Hwang 71-74-76—221 Ruixin Liu 73-72-76—221 Gaby Lopez 77-70-74—221 Rio Takeda 70-71-80—221 Miranda Wang 77-72-72—221 Angel Yin 71-75-75—221 In Gee Chun 71-76-75—222 Wei-Ling Hsu 75-75-72—222 Lydia Ko 75-73-74—222 Andrea Lee 73-78-71—222 Mi Hyang Lee 72-73-77—222 Lucy Li 74-76-72—222 Azahara Munoz 75-75-72—222 Pauline Roussin 75-74-73—222 Maja Stark 75-70-77—222 Jenny Bae 73-73-77—223 Minami Katsu 74-74-75—223 Morgane Metraux 75-75-73—223 Jenny Shin 72-78-73—223 Dewi Weber 73-76-74—223 Nasa Hataoka 77-72-75—224 Yuna Nishimura 71-77-76—224 Arpichaya Yubol 74-75-75—224 Karis Davidson 74-75-76—225 Megan Khang 76-73-76—225 Sei Young Kim 75-75-75—225 Stephanie Kyriacou 72-75-78—225 Mary Liu 76-71-78—225 Julia Lopez Ramirez 79-71-75—225 Kum Kang Park 71-78-76—225 Peiyun Chien 71-75-80—226 Lindy Duncan 77-71-78—226 Soo Bin Joo 72-76-78—226 Ariya Jutanugarn 73-78-75—226 Moriya Jutanugarn 75-72-79—226 Jennifer Kupcho 76-73-77—226 Yan Liu 72-75-79—226 Brooke Matthews 74-73-79—226 Ryann O’Toole 75-75-76—226 Paula Reto 73-75-78—226 Gabriela Ruffels 77-74-75—226 Jing Yan 74-77-75—226 Na Rin An 75-74-78—227 Ana Belac 74-72-81—227 Akie Iwai 75-74-78—227 Yuka Saso 79-72-76—227 Patty Tavatanakit 77-73-77—227 Lauren Hartlage 75-74-79—228 Nanna Koerstz Madsen 75-75-78—228 Carlota Ciganda 74-73-82—229 Hannah Green 74-74-81—229 Bianca Pagdanganan 74-77-78—229 Rose Zhang 72-79-78—229 Hae-Ran Ryu 70-80-80—230 Jasmine Suwannapura 72-76-82—230 Olivia Cowan 73-78-80—231 Nataliya Guseva 77-73-82—232 Ilhee Lee 76-75-85—236 Hira Naveed 75-76-86—237

