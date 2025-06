KLM Open Par Scores

Sunday At The International Amsterdam Purse: $2.8 million Yardage: 6,914; Par: 71 Final Round Connor Syme, Scotland (585), $408,798 65-72-66-70—273…

Sunday

At The International

Amsterdam

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,914; Par: 71

Final Round

Connor Syme, Scotland (585), $408,798 65-72-66-70—273 -11 Joakim Lagergren, Sweden (389), $264,517 66-68-71-70—275 -9 Jayden Trey Schaper, South Africa (219), $151,496 70-71-70-69—280 -4 Ewen Ferguson, Scotland (148), $102,119 72-71-71-67—281 -3 Richie Ramsay, Scotland (148), $102,119 66-72-71-72—281 -3 Jack Senior, England (148), $102,119 73-68-74-66—281 -3 Dan Bradbury, England (77), $53,304 72-74-70-66—282 -2 Jorge Campillo, Spain (77), $53,304 69-71-72-70—282 -2 Manuel Elvira, Spain (77), $53,304 71-69-73-69—282 -2 Francesco Laporta, Italy (77), $53,304 69-71-69-73—282 -2 Andy Sullivan, England (77), $53,304 69-70-73-70—282 -2 Nicolai Von Dellingshausen, Germany (77), $53,304 71-73-69-69—282 -2 Rafa Cabrera Bello, Spain (50), $34,708 69-71-70-73—283 -1 Grant Forrest, Scotland (50), $34,708 72-71-69-71—283 -1 Gavin Green, Malaysia (50), $34,708 72-71-71-69—283 -1 Nathan Kimsey, England (50), $34,708 74-69-70-70—283 -1 Kristoffer Reitan, Norway (50), $34,708 70-75-70-68—283 -1 Johannes Veerman, United States (50), $34,708 71-72-69-71—283 -1 Angel Ayora Fanegas, Spain (39), $27,276 71-75-72-66—284 E Sean Crocker, United States (39), $27,276 76-70-69-69—284 E Nacho Elvira, Spain (39), $27,276 69-75-71-69—284 E Ricardo Gouveia, Portugal (39), $27,276 64-72-73-75—284 E Daan Huizing, Netherlands (39), $27,276 72-70-69-73—284 E Jacob Skov Olesen, Denmark (39), $27,276 72-71-70-71—284 E Pierre Pineau, France (39), $27,276 66-72-73-73—284 E Lucas Bjerregaard, Denmark (29), $19,701 70-75-67-73—285 +1 Daniel Brown, England (29), $19,701 66-79-68-72—285 +1 Hamish Brown, Denmark (29), $19,701 73-71-74-67—285 +1 Ivan Cantero Gutierrez, Spain (29), $19,701 72-71-72-70—285 +1 Jens Dantorp, Sweden (29), $19,701 70-73-70-72—285 +1 Alex Fitzpatrick, England (29), $19,701 74-70-73-68—285 +1 Daniel Hillier, New Zealand (29), $19,701 70-72-72-71—285 +1 Dylan Naidoo, South Africa (29), $19,701 72-68-77-68—285 +1 Jason Scrivener, Australia (29), $19,701 68-75-69-73—285 +1 Marcel Siem, Germany (29), $19,701 71-71-70-73—285 +1 Richard Sterne, South Africa (29), $19,701 72-73-70-70—285 +1 Darius Van Driel, Netherlands (29), $19,701 72-71-72-70—285 +1 Andrew Wilson, England (29), $19,701 74-72-69-70—285 +1 Fabrizio Zanotti, Paraguay (29), $19,701 68-73-69-75—285 +1 Marcus Armitage, England (22), $13,947 69-73-73-71—286 +2 Benjamin Hebert, France (22), $13,947 70-74-73-69—286 +2 Angel Hidalgo, Spain (22), $13,947 67-74-71-74—286 +2 Zander Lombard, South Africa (22), $13,947 68-73-70-75—286 +2 David Ravetto, France (22), $13,947 67-73-71-75—286 +2 Tadeas Tetak, Slovakia (22), $13,947 71-75-69-71—286 +2 Yuto Katsuragawa, Japan (18), $11,783 70-71-73-73—287 +3 Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (18), $11,783 73-71-70-73—287 +3 Bernd Wiesberger, Austria (18), $11,783 72-73-71-71—287 +3 Nicolas Colsaerts, Belgium (15), $9,619 71-72-72-73—288 +4 Maximilian Kieffer, Germany (15), $9,619 66-76-72-74—288 +4 Richard Mansell, England (15), $9,619 70-75-71-72—288 +4 Freddy Schott, Germany (15), $9,619 73-73-68-74—288 +4 Callum Shinkwin, England (15), $9,619 73-71-73-71—288 +4 Jeff Winther, Denmark (15), $9,619 70-73-74-71—288 +4 Oliver Lindell, Finland (11), $7,695 68-71-82-68—289 +5 Francesco Molinari, Italy (11), $7,695 71-75-72-71—289 +5 John Parry, England (11), $7,695 74-72-71-72—289 +5 Clement Sordet, France (11), $7,695 74-72-70-73—289 +5 Lars Van Meijel, Netherlands (11), $7,695 70-75-73-71—289 +5 Alejandro Del Rey, Spain (9), $6,493 72-73-67-78—290 +6 Wenyi Ding, China (9), $6,493 70-74-74-72—290 +6 Alfredo Garcia-Heredia, Spain (9), $6,493 72-73-72-73—290 +6 Hao-Tong Li, China (9), $6,493 73-71-71-75—290 +6 Tom Vaillant, France (9), $6,493 71-74-72-73—290 +6 Gregorio De Leo, Italy (8), $5,531 68-76-75-72—291 +7 Marcel Schneider, Germany (8), $5,531 71-72-78-70—291 +7 Sebastian Soderberg, Sweden (8), $5,531 74-72-74-71—291 +7 Dylan Frittelli, South Africa (7), $4,930 70-72-77-74—293 +9 Andrea Pavan, Italy (7), $4,930 71-74-74-74—293 +9 Lars Van Der Vight, Netherlands (0), $4,569 74-71-71-78—294 +10 Calum Hill, Scotland (6), $3,607 74-70-77-74—295 +11 Ross Fisher, England (6), $3,604 73-73-72-78—296 +12 Marcus Kinhult, Sweden (5), $3,601 72-74-79-74—299 +15 Joel Moscatel, Spain (5), $3,598 72-73-84-75—304 +20

