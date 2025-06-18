Draw list for the second qualifying round of the UEFA Champions League

NYON, Switzerland (AP) — Draw made Wednesday for the second qualifying round of the UEFA Champions League:
League Path
First leg
July 22-23
Brann (Norway) vs. Salzburg (Austria)
Viktoria Plzen (Czech Republic) vs. Servette (Switzerland)
Rangers (Scotland) vs. Panathinaikos (Greece)
Second leg
July 29-30
Salzburg (Austria) vs. Brann (Norway)
Servette (Switzerland) vs. Viktoria Plzen (Czech Republic)
Panathinaikos (Greece) vs. Rangers (Scotland)
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Champions Path
First leg
July 22-23
Levadia Tallinn (Estonia) or RFS (Latvia) vs. Iberia (Georgia) or Malmo (Sweden)
Zalgiris (Lithuania) or Hamrun Spartans (Malta) vs. Dynamo Kyiv (Ukraine)
Pafos (Cyprus) vs. Maccabi Tel Aviv (Israel)
Vikingur (Faeroe Islands) or Lincoln Red Imps (Gibraltar) vs. Red Star Belgrade (Serbia)
Noah (Armenia) or Buducnost Podgorica (Montenegro) vs. Ferencvaros (Hungary)
Lech Poznan (Poland) vs. Egnatia (Albania) or Breidablik (Iceland)
Copenhagen (Denmark) vs. Drita (Kosovo) or Differdange (Luxembourg)
Rijeka (Croatia) vs. Ludogorets (Bulgaria) or Dinamo Minsk (Belarus)
The New Saints (Wales) or Shkëndija (North Macedonia) vs. FCSB (Romania) or Inter Club d’Escaldes (Andorra)
Slovan Bratislava (Slovakia) vs. Virtus (San Marino) or Zrinjski Mostar (Bosnia-Herzegovina)
Shelbourne (Ireland) or Linfield (Northern Ireland) vs. Qarabag (Azerbaijan)
KuPS Kuopio (Finland) or Milsami Orhei (Moldova) vs. Olimpija Ljubljana (Slovenia) or Kairat Almaty (Kazakhstan)
Second leg
July 29-30
Iberia (Georgia) or Malmo (Sweden) vs. Levadia Tallinn (Estonia) or RFS (Latvia)
Dynamo Kyiv (Ukraine) vs. Zalgiris (Lithuania) or Hamrun Spartans (Malta)
Maccabi Tel Aviv (Israel) vs. Pafos (Cyprus)
Red Star Belgrade (Serbia) vs. Vikingur (Faeroe Islands) or Lincoln Red Imps (Gibraltar) Ferencvaros (Hungary) vs. Noah (Armenia) or Buducnost Podgorica (Montenegro)
Egnatia (Albania) or Breidablik (Iceland) vs. Lech Poznan (Poland)
Drita (Kosovo) or Differdange (Luxembourg) vs. Copenhagen (Denmark)
Ludogorets (Bulgaria) or Dinamo Minsk (Belarus) vs. Rijeka (Croatia)
FCSB (Romania) or Inter Club d’Escaldes (Andorra) vs. The New Saints (Wales) or Shkëndija (North Macedonia)
Virtus (San Marino) or Zrinjski Mostar (Bosnia-Herzegovina) vs. Slovan Bratislava (Slovakia)
Qarabag (Azerbaijan) vs. Shelbourne (Ireland) or Linfield (Northern Ireland)
Olimpija Ljubljana (Slovenia) or Kairat Almaty (Kazakhstan) vs. KuPS Kuopio (Finland) or Milsami Orhei (Moldova).
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AP soccer: https://apnews.com/hub/soccer
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