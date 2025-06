Dow Championship Scores

Thursday At Midland Country Club Midland, Mich. Purse: $3.3 million Yardage: 6,287; Par: 70 First Round G.Dryburgh/C.Porter 35-31—66 J.Ewart Shadoff/H.Lin…

Thursday

At Midland Country Club

Midland, Mich.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,287; Par: 70

First Round

G.Dryburgh/C.Porter 35-31—66 J.Ewart Shadoff/H.Lin 33-34—67 J.Im/S.Lee 34-33—67 J.Kupcho/L.Maguire 34-33—67 M.Khang/L.Thompson 35-32—67 S.Baba/Y.Yoshida 36-31—67 Y.Liu/Y.Zhang 34-33—67 C.Wannasaen/J.Boonchant 35-33—68 F.Xu/M.Galdiano 35-33—68 J.Thitikul/R.Yin 35-33—68 K.Davidson/D.Darquea 34-34—68 M.De Roey/P.Roussin 35-33—68 R.Liu/Y.Liu 35-33—68 S.Schmelzel/A.Valenzuela 32-36—68 A.Yubol/P.Phatlum 34-35—69 C.Knight/E.Szokol 34-35—69 J.Yan/K.Park 35-34—69 K.Gillman/K.Smith-Stroh 35-34—69 L.Li/A.Lee 34-35—69 A.Ashok/D.Ardina 34-36—70 A.Corpuz/D.Weber 34-36—70 A.Furue/N.An 34-36—70 A.Pano/D.Holmqvist 36-34—70 B.Matthews/L.Hartlage 36-34—70 C.Borge/P.Mack 35-35—70 C.Ciganda/G.Lopez 34-36—70 C.Iwai/A.Iwai 36-34—70 I.Chun/J.Song 37-33—70 J.Bae/R.Choi 36-34—70 L.Coughlin/N.Hataoka 36-34—70 R.Takeda/M.Yamashita 35-35—70 S.Lewis/M.Fassi 36-34—70 A.Cernousek/K.Papp 34-37—71 C.Inglis/A.Doherty 35-36—71 L.Duncan/M.Wang 33-38—71 L.Ko/D.Kang 36-35—71 S.Popov/P.Lindberg 34-37—71 W.Hsu/Y.Tseng 34-37—71 B.Altomare/K.McPherson 35-37—72 B.Davis/A.Stephens 38-34—72 B.Pagdanganan/A.Belac 35-37—72 H.Naveed/S.Garcia 34-38—72 J.Coleman/D.Fall 38-34—72 L.Morris/J.Porvasnik 35-37—72 M.Lee/J.Jeon 37-35—72 P.Reto/A.Lewis 38-34—72 S.Grewal/G.Kaur 36-36—72 S.Park/I.Yoon 39-33—72 A.Sharp/S.Kemp 40-33—73 B.Tardy/R.O’Toole 36-37—73 F.Fernandez Cano/C.McGinty 39-34—73 H.Ryu/R.Zhang 34-39—73 H.Shibuno/M.Katsu 37-36—73 I.Lindblad/B.Moresco 35-38—73 M.Young/D.Iacobelli 35-38—73 P.Chien/M.Lee 38-35—73 P.Tavatanakit/J.Chang 37-36—73 L.Strom/F.Kinhult 36-38—74 M.Liu/M.He 35-39—74 S.Kim/A.Kim 40-34—74 A.Jutanugarn/M.Jutanugarn 39-36—75 E.Ji/N.Gulbis 36-39—75 J.Lee6/S.Joo 36-39—75 J.Suwannapura/H.Kang 35-40—75 N.Guseva/G.Stoll 36-39—75 W.Zhang/L.Zeng 38-37—75 M.Kreiter/B.Do 40-36—76 M.Leblanc/T.Chan 38-39—77 Y.Nishimura/M.Nam 37-40—77 H.Jang/A.Park 37-41—78 A.Munoz/J.Lopez Ramirez 37-42—79 K.Babineaux/J.Jolly 42-40—82

