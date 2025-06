Coastal Carolina 11, Louisville 3

Louisville Coastal Carolina ab r h bi ab r h bi Totals 36 3 10 3 Totals 32 11 11…

Louisville Coastal Carolina ab r h bi ab r h bi Totals 36 3 10 3 Totals 32 11 11 11 Alicea ss 4 0 1 0 Bodine c 5 1 2 0 Mowry ph-ss 1 0 0 0 Alexander lf 4 2 1 0 Moore cf 5 0 0 0 Barthol 2b 3 3 1 1 Klein c 5 0 1 0 Mitchell 3b 2 2 1 2 Munroe 3b 4 1 1 0 Pado rf 2 1 0 0 King Jr. rf 4 1 1 0 Thorndyke 1b 4 2 3 5 Davis 1b 3 1 1 1 Rose lf 4 0 0 0 Pike dh 3 0 2 1 Mihos dh 4 0 1 2 Tyson ph-dh 1 0 1 0 Dooley ss 4 0 1 1 Neighbors 2b 2 0 2 1 Sykes cf 4 0 1 0

E_Sykes. 2B_Klein (6), Davis (9), Thorndyke (18). 3B_Mihos (1). RBI_Davis (52), Pike (40), Neighbors (20), Barthol (53), Mitchell 2 (45), Thorndyke 5 (48), Mihos 2 (21), Dooley (37).

Louisville 000 003 000 — 3 Coastal Carolina 600 022 01x — 11

IP H R ER BB SO

Louisville Hartman L 0 2 5 5 1 0 Schweitzer 2 1/3 2 1 1 1 2 Schlageter 2 1/3 1 2 2 2 0 Brown 1 3 1 1 0 1 Eberle 0 1/3 1 1 1 1 1 Michael 1 2/3 1 1 1 1 3 Starke 0 1/3 1 0 0 0 0

Coastal Carolina Eikhoff W 5 1/3 7 3 3 1 4 Potok 0 1/3 2 0 0 0 0 Johnson 2 1/3 0 0 0 0 2 Carbone 1 1 0 0 1 1

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.