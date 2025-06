Arkansas 3, Murray St. 0

Arkansas Murray St. ab r h bi ab r h bi Totals 35 3 10 3 Totals 27 0 0…

Arkansas Murray St. ab r h bi ab r h bi Totals 35 3 10 3 Totals 27 0 0 0 Davalan lf 4 1 2 1 Hogart cf 4 0 0 0 W.Aloy ss 5 0 2 1 Mercer rf 3 0 0 0 Maxwell rf 3 0 0 1 Garner 3b 3 0 0 0 Diggs pr/rf-rf 1 0 0 0 Decker 2b 2 0 0 0 Helfrick c 3 0 1 0 Mistone 1b 3 0 0 0 Kozeal 2b 4 0 0 0 Vierling c 3 0 0 0 K.Aloy dh 3 0 0 0 Tauken lf 3 0 0 0 Iredale 3b 4 0 0 0 Jury dh 2 0 0 0 Robinett 1b 4 1 1 0 Bermeo ph-dh 1 0 0 0 Thomas Jr. cf 4 1 4 0 Cunningham ss 3 0 0 0

E_Mercer. 2B_Aloy (19), Robinett (4). RBI_Davalan (60), Aloy (65), Maxwell (36).

Arkansas 001 000 200 — 3 Murray St. 000 000 000 — 0

IP H R ER BB SO

Arkansas Wood W 9 0 0 0 0 19

Murray St. Silva L 6 6 1 1 2 7 Kelham 3 4 2 2 0 4

