U.S. Women’s Open presented by Ally Par Scores

Thursday

At Erin Hills

Milwaukee

Purse: $12 million

Yardage: 6,829; Par: 72

First Round

Jin Hee Im 36-32—68 -4 A Lim Kim 35-33—68 -4 Julia Lopez Ramirez 33-35—68 -4 Yealimi Noh 36-32—68 -4 Rio Takeda 34-34—68 -4 Angel Yin 35-33—68 -4 Nasa Hataoka 35-34—69 -3 You Min Hwang 35-34—69 -3 Chisato Iwai 36-33—69 -3 Yui Kawamoto 34-35—69 -3 Chiara Tamburlini 35-34—69 -3 Pajaree Anannarukarn 35-35—70 -2 Jiwon Jeon 37-33—70 -2 Shiho Kuwaki 35-35—70 -2 Gaby Lopez 36-34—70 -2 Mao Saigo 36-34—70 -2 Hinako Shibuno 37-33—70 -2 Maja Stark 38-32—70 -2 Amari Avery 35-36—71 -1 Celine Boutier 36-35—71 -1 Hye Jin Choi 35-36—71 -1 Hailee Cooper 36-35—71 -1 Linn Grant 34-37—71 -1 Andrea Lee 38-33—71 -1 Dasom Ma 36-35—71 -1 Seunghui Ro 35-36—71 -1 Pauline Roussin 36-35—71 -1 Sarah Schmelzel 37-34—71 -1 Asterisk Talley 36-35—71 -1 Miyu Yamashita 39-32—71 -1 Jing Yan 35-36—71 -1 Ruoning Yin 37-34—71 -1 Ina Yoon 37-34—71 -1 Celine Borge 37-35—72 E In Gee Chun 37-35—72 E Allisen Corpuz 35-37—72 E Gemma Dryburgh 38-34—72 E Rayee Feng 36-36—72 E Hannah Green 35-37—72 E Sophie Hausmann 36-36—72 E Wei-Ling Hsu 37-35—72 E Charley Hull 38-34—72 E Akie Iwai 39-33—72 E Ariya Jutanugarn 37-35—72 E Minami Katsu 35-37—72 E Grace Kim 37-35—72 E Sakura Koiwai 37-35—72 E Nelly Korda 37-35—72 E Jude Lee 35-37—72 E Ingrid Lindblad 39-33—72 E Paula Martin Sampedro 36-36—72 E Wichanee Meechai 36-36—72 E Farah O’Keefe 35-37—72 E Madelene Sagstrom 36-36—72 E Linnea Strom 37-35—72 E Ai Suzuki 39-33—72 E Lottie Woad 34-38—72 E Arpichaya Yubol 36-36—72 E Pia Babnik 38-35—73 +1 Carla Bernat Escuder 36-37—73 +1 Daniela Darquea 38-35—73 +1 Manon De Roey 39-34—73 +1 Esther Henseleit 37-36—73 +1 Auston Kim 38-35—73 +1 Jin Young Ko 35-38—73 +1 Lydia Ko 37-36—73 +1 Nanna Koerstz Madsen 36-37—73 +1 Aline Krauter 38-35—73 +1 Minjee Lee 37-36—73 +1 Ilhee Lee 38-35—73 +1 Maria Marin 37-36—73 +1 Kiara Romero 36-37—73 +1 Gabriela Ruffels 36-37—73 +1 Klara Spilkova 38-35—73 +1 Lexi Thompson 38-35—73 +1 Kailie Vongsaga 36-37—73 +1 Hyunjo Yoo 36-37—73 +1 Ashleigh Buhai 38-36—74 +2 Lindy Duncan 39-35—74 +2 Dana Fall 39-35—74 +2 Nanoko Hayashi 39-35—74 +2 Yu-Sang Hou 38-36—74 +2 Anna Huang 38-36—74 +2 Nicha Kanpai 36-38—74 +2 Stephanie Kyriacou 37-37—74 +2 Yuka Saso 37-37—74 +2 Albane Valenzuela 36-38—74 +2 Amy Yang 36-38—74 +2 Hanna Alberto 39-36—75 +3 Saki Baba 40-35—75 +3 Ayaka Furue 39-36—75 +3 Nataliya Guseva 41-34—75 +3 Brooke Henderson 37-38—75 +3 Moriya Jutanugarn 40-35—75 +3 Hyo Joo Kim 38-37—75 +3 Mi Hyang Lee 37-38—75 +3 Emily Odwin 38-37—75 +3 Sophia Popov 37-38—75 +3 Hae-Ran Ryu 41-34—75 +3 Jiyai Shin 37-38—75 +3 Kelly Tan 37-38—75 +3 Jeeno Thitikul 36-39—75 +3 Pei-Ying Tsai 40-35—75 +3 Yani Tseng 37-38—75 +3 Vanessa Borovilos 40-36—76 +4 Lauren Coughlin 38-38—76 +4 Maria Fassi 37-39—76 +4 Kary Hollenbaugh 37-39—76 +4 Jennifer Kupcho 40-36—76 +4 Jeongeun Lee6 40-36—76 +4 Sarah Lim 38-38—76 +4 Leta Lindley 39-37—76 +4 Carolina Lopez-Chacarra Coto 37-39—76 +4 Leona Maguire 37-39—76 +4 Caley McGinty 39-37—76 +4 Aira Nagasawa 36-40—76 +4 Anna Nordqvist 36-40—76 +4 Jasmine Suwannapura 38-38—76 +4 Patty Tavatanakit 39-37—76 +4 Chanettee Wannasaen 37-39—76 +4 Rose Zhang 39-37—76 +4 Na Rin An 39-38—77 +5 Sohyun Bae 38-39—77 +5 Celeste Dao 40-37—77 +5 Isi Gabsa 37-40—77 +5 Kotona Izumida 40-37—77 +5 Megan Khang 39-38—77 +5 Su Ji Kim 40-37—77 +5 Katie Li 41-36—77 +5 Sung Hyun Park 40-37—77 +5 Jenny Shin 39-38—77 +5 Carlota Ciganda 39-39—78 +6 Abbey Daniel 39-39—78 +6 Amanda Doherty 43-35—78 +6 Jennifer Elliott 40-38—78 +6 Gurleen Kaur 41-37—78 +6 Sei Young Kim 42-36—78 +6 Hana Ryskova 40-38—78 +6 Andie Smith 37-41—78 +6 Hinata Ikeba 42-37—79 +7 Leah John 42-37—79 +7 Gabriella Kano 41-38—79 +7 Sophia Lee 42-37—79 +7 Jeong Eun Lee5 41-38—79 +7 Rianne Malixi 39-40—79 +7 Yuna Nishimura 42-37—79 +7 Brooke Biermann 42-38—80 +8 Hazuki Kimura 40-40—80 +8 Napat Lertsadwattana 44-36—80 +8 Elina Sinz 41-39—80 +8 Lilia Vu 41-39—80 +8 Dana Williams 39-41—80 +8 Dottie Ardina 42-39—81 +9 Katelyn Kong 43-38—81 +9 Kim Metraux 42-39—81 +9 Lauren Nguyen 41-45—86 +14

