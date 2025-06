U.S. Women’s Open presented by Ally Par Scores

Saturday At Erin Hills Milwaukee Purse: $12 million Yardage: 6,829; Par: 72 Third Round Maja Stark 70-69-70—209 -7 Julia Lopez…

Saturday

At Erin Hills

Milwaukee

Purse: $12 million

Yardage: 6,829; Par: 72

Third Round

Maja Stark 70-69-70—209 -7 Julia Lopez Ramirez 68-74-68—210 -6 Mao Saigo 70-66-75—211 -5 Hinako Shibuno 70-69-72—211 -5 Rio Takeda 68-73-70—211 -5 Nelly Korda 72-67-73—212 -4 Linn Grant 71-69-73—213 -3 Minjee Lee 73-69-71—213 -3 Sarah Schmelzel 71-68-74—213 -3 Gaby Lopez 70-73-71—214 -2 Yealimi Noh 68-71-75—214 -2 Ruoning Yin 71-72-71—214 -2 Hailee Cooper 71-72-72—215 -1 Hannah Green 72-70-73—215 -1 Yui Kawamoto 69-76-70—215 -1 Jin Young Ko 73-72-70—215 -1 Aline Krauter 73-69-73—215 -1 Andrea Lee 71-71-73—215 -1 Chiara Tamburlini 69-71-75—215 -1 Jing Yan 71-69-75—215 -1 Hye Jin Choi 71-70-75—216 E Charley Hull 72-73-71—216 E Chisato Iwai 69-73-74—216 E Ariya Jutanugarn 72-69-75—216 E A Lim Kim 68-71-77—216 E Angel Yin 68-75-73—216 E Celine Boutier 71-74-72—217 +1 Rayee Feng 72-70-75—217 +1 Lydia Ko 73-71-73—217 +1 Allisen Corpuz 72-73-73—218 +2 Ingrid Lindblad 72-72-74—218 +2 Anna Nordqvist 76-69-73—218 +2 Hae-Ran Ryu 75-70-73—218 +2 Madelene Sagstrom 72-69-77—218 +2 Lottie Woad 72-70-76—218 +2 Gemma Dryburgh 72-69-78—219 +3 Esther Henseleit 73-72-74—219 +3 Jin Hee Im 68-72-79—219 +3 Auston Kim 73-69-77—219 +3 Carolina Lopez-Chacarra Coto 76-69-74—219 +3 Amari Avery 71-73-76—220 +4 Farah O’Keefe 72-71-77—220 +4 Pauline Roussin 71-74-75—220 +4 Klara Spilkova 73-71-76—220 +4 Hyunjo Yoo 73-71-76—220 +4 Ina Yoon 71-70-79—220 +4 Saki Baba 75-70-77—222 +6 In Gee Chun 72-70-80—222 +6 You Min Hwang 69-72-81—222 +6 Akie Iwai 72-71-79—222 +6 Maria Marin 73-72-77—222 +6 Miyu Yamashita 71-74-77—222 +6 Sakura Koiwai 72-72-79—223 +7 Amy Yang 74-69-80—223 +7 Nataliya Guseva 75-70-79—224 +8 Sophie Hausmann 72-73-79—224 +8 Shiho Kuwaki 70-75-79—224 +8 Wichanee Meechai 72-73-82—227 +11 Celine Borge 72-72-84—228 +12 Kiara Romero 73-72-84—229 +13

