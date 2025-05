Turkish Airlines Open Scores

Saturday At Regnum Carya Golf and Spa Resort Antalya, Turkey Purse: $2.8 million Yardage: 7,220; Par: 71 Third Round Brandon…

Saturday

At Regnum Carya Golf and Spa Resort

Antalya, Turkey

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,220; Par: 71

Third Round

Brandon Robinson-Thompson, England 66-71-62—199 Jorge Campillo, Spain 68-68-66—202 Hao-Tong Li, China 69-65-68—202 Robin Williams, South Africa 65-70-67—202 Martin Couvra, France 65-66-72—203 Matthew Jordan, England 69-69-65—203 Mikael Lindberg, Sweden 68-68-67—203 Jordan L. Smith, England 71-68-64—203 Tiger Christensen, Germany 65-70-69—204 Todd Clements, England 67-68-69—204 Ewen Ferguson, Scotland 69-67-68—204 Joost Luiten, Netherlands 66-70-68—204 Marcus Kinhult, Sweden 69-70-66—205 Romain Langasque, France 69-69-67—205 Edoardo Molinari, Italy 70-68-67—205 Wilco Nienaber, South Africa 68-65-72—205 Yannik Paul, Germany 67-68-70—205 Matthew Southgate, England 69-70-66—205 Wenyi Ding, China 68-70-68—206 Dan Erickson, United States 71-66-69—206 Julien Guerrier, France 69-70-67—206 Oliver Lindell, Finland 68-71-67—206 John Parry, England 68-70-68—206 Sebastian Soderberg, Sweden 69-70-67—206 Clement Sordet, France 69-67-70—206 Rafa Cabrera Bello, Spain 72-68-67—207 Nicolas Colsaerts, Belgium 70-70-67—207 Ugo Coussaud, France 73-67-67—207 Gregorio De Leo, Italy 67-71-69—207 Ryggs Johnston, United States 68-69-70—207 Niklas Lemke, Sweden 73-68-66—207 Richard Mansell, England 70-69-68—207 Guido Migliozzi, Italy 68-68-71—207 Kristoffer Reitan, Norway 71-68-68—207 Angel Ayora Fanegas, Spain 71-67-70—208 Nacho Elvira, Spain 69-71-68—208 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 68-71-69—208 Andrew Wilson, England 68-69-71—208 Leon Acikalin, Turkey 71-69-69—209 Sam Bairstow, England 70-68-71—209 Davis Bryant, United States 71-69-69—209 Alex Fitzpatrick, England 71-69-69—209 Simon Forsstrom, Sweden 69-71-69—209 Dylan Frittelli, South Africa 71-69-69—209 Jacob Skov Olesen, Denmark 73-67-69—209 Oliver Wilson, England 71-70-68—209 Chris Wood, England 71-67-71—209 Lucas Bjerregaard, Denmark 69-71-70—210 Christofer Blomstrand, Sweden 73-68-69—210 Hamish Brown, Denmark 70-69-71—210 Joel Girrbach, Switzerland 70-69-71—210 Jamie Rutherford, England 69-71-70—210 Manuel Elvira, Spain 69-72-70—211 Kazuma Kobori, New Zealand 72-69-70—211 Adrien Saddier, France 68-72-71—211 Jayden Trey Schaper, South Africa 73-67-71—211 Corey Shaun, United States 72-69-70—211 Marcel Schneider, Germany 71-69-72—212 Nathan Kimsey, England 72-69-72—213 Frederic Lacroix, France 70-68-75—213 Santiago Tarrio, Spain 70-71-73—214 Jordan Gumberg, United States 70-71-74—215 Matthis Besard, Belgium 69-71-76—216 Dylan Naidoo, South Africa 72-68-76—216 Pavan Sagoo, England 69-71-76—216 Jens Dantorp, Sweden 68-73-76—217

