Turkish Airlines Open Par Scores

Friday At Regnum Carya Golf and Spa Resort Antalya, Turkey Purse: $2.8 million Yardage: 7,220; Par: 71 Second Round Martin…

Friday

At Regnum Carya Golf and Spa Resort

Antalya, Turkey

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,220; Par: 71

Second Round

Martin Couvra, France 65-66—131 -11 Wilco Nienaber, South Africa 68-65—133 -9 Hao-Tong Li, China 69-65—134 -8 Tiger Christensen, Germany 65-70—135 -7 Todd Clements, England 67-68—135 -7 Yannik Paul, Germany 67-68—135 -7 Robin Williams, South Africa 65-70—135 -7 Jorge Campillo, Spain 68-68—136 -6 Ewen Ferguson, Scotland 69-67—136 -6 Mikael Lindberg, Sweden 68-68—136 -6 Joost Luiten, Netherlands 66-70—136 -6 Guido Migliozzi, Italy 68-68—136 -6 Clement Sordet, France 69-67—136 -6 Dan Erickson, United States 71-66—137 -5 Ryggs Johnston, United States 68-69—137 -5 Brandon Robinson-Thompson, England 66-71—137 -5 Andrew Wilson, England 68-69—137 -5 Angel Ayora Fanegas, Spain 71-67—138 -4 Sam Bairstow, England 70-68—138 -4 Gregorio De Leo, Italy 67-71—138 -4 Wenyi Ding, China 68-70—138 -4 Matthew Jordan, England 69-69—138 -4 Frederic Lacroix, France 70-68—138 -4 Romain Langasque, France 69-69—138 -4 Edoardo Molinari, Italy 70-68—138 -4 John Parry, England 68-70—138 -4 Chris Wood, England 71-67—138 -4 Hamish Brown, Denmark 70-69—139 -3 Joel Girrbach, Switzerland 70-69—139 -3 Julien Guerrier, France 69-70—139 -3 Marcus Kinhult, Sweden 69-70—139 -3 Oliver Lindell, Finland 68-71—139 -3 Richard Mansell, England 70-69—139 -3 Kristoffer Reitan, Norway 71-68—139 -3 Jordan L. Smith, England 71-68—139 -3 Sebastian Soderberg, Sweden 69-70—139 -3 Matthew Southgate, England 69-70—139 -3 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 68-71—139 -3 Leon Acikalin, Turkey 71-69—140 -2 Matthis Besard, Belgium 69-71—140 -2 Lucas Bjerregaard, Denmark 69-71—140 -2 Davis Bryant, United States 71-69—140 -2 Rafa Cabrera Bello, Spain 72-68—140 -2 Nicolas Colsaerts, Belgium 70-70—140 -2 Ugo Coussaud, France 73-67—140 -2 Nacho Elvira, Spain 69-71—140 -2 Alex Fitzpatrick, England 71-69—140 -2 Simon Forsstrom, Sweden 69-71—140 -2 Dylan Frittelli, South Africa 71-69—140 -2 Dylan Naidoo, South Africa 72-68—140 -2 Jacob Skov Olesen, Denmark 73-67—140 -2 Jamie Rutherford, England 69-71—140 -2 Adrien Saddier, France 68-72—140 -2 Pavan Sagoo, England 69-71—140 -2 Jayden Trey Schaper, South Africa 73-67—140 -2 Marcel Schneider, Germany 71-69—140 -2 Christofer Blomstrand, Sweden 73-68—141 -1 Jens Dantorp, Sweden 68-73—141 -1 Manuel Elvira, Spain 69-72—141 -1 Jordan Gumberg, United States 70-71—141 -1 Nathan Kimsey, England 72-69—141 -1 Kazuma Kobori, New Zealand 72-69—141 -1 Niklas Lemke, Sweden 73-68—141 -1 Corey Shaun, United States 72-69—141 -1 Santiago Tarrio, Spain 70-71—141 -1 Oliver Wilson, England 71-70—141 -1 Eddie Pepperell, England 74-WD Sean Crocker, United States 73-WD

Missed Cut

Bastien Amat, France 72-70—142 E Jean Bekirian, Armenia 69-73—142 E Dan Bradbury, England 70-72—142 E Grant Forrest, Scotland 73-69—142 E Daniel Gale, Australia 67-75—142 E Ricardo Gouveia, Portugal 70-72—142 E Andreas Halvorsen, Norway 71-71—142 E Benjamin Hebert, France 72-70—142 E Calum Hill, Scotland 70-72—142 E Daan Huizing, Netherlands 75-67—142 E Yuto Katsuragawa, Japan 69-73—142 E Maximilian Kieffer, Germany 71-71—142 E Soren Kjeldsen, Denmark 69-73—142 E Jacques Kruyswijk, South Africa 71-71—142 E Joakim Lagergren, Sweden 71-71—142 E Francesco Laporta, Italy 68-74—142 E Lukas Nemecz, Austria 71-71—142 E Adrian Otaegui, United Arab Emirates 72-70—142 E Marco Penge, England 72-70—142 E Benjamin Schmidt, England 70-72—142 E Freddy Schott, Germany 73-69—142 E Marcus Armitage, England 74-69—143 +1 Matthew Baldwin, England 70-73—143 +1 Aaron Cockerill, Canada 71-72—143 +1 Wouter De Vries, Netherlands 72-71—143 +1 Alejandro Del Rey, Spain 72-71—143 +1 Justin Harding, South Africa 71-72—143 +1 Casey Jarvis, South Africa 71-72—143 +1 Yurav Premlall, South Africa 74-69—143 +1 David Ravetto, France 73-70—143 +1 Ockie Strydom, South Africa 74-69—143 +1 Johannes Veerman, United States 73-70—143 +1 Brandon Wu, United States 70-73—143 +1 Daniel Young, Scotland 75-68—143 +1 Adri Arnaus, Spain 71-73—144 +2 Ross Fisher, England 72-72—144 +2 Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 74-70—144 +2 Angel Hidalgo, Spain 70-74—144 +2 Zihao Jin, China 75-69—144 +2 Jeong-Weon Ko, France 73-71—144 +2 Joel Moscatel, Spain 74-70—144 +2 Tapio Pulkkanen, Finland 73-71—144 +2 Jack Senior, England 73-71—144 +2 Jeff Winther, Denmark 75-69—144 +2 Albert Boneta, Spain 73-72—145 +3 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-74—145 +3 Luke Donald, England 73-72—145 +3 Jens Fahrbring, Sweden 73-72—145 +3 Andy Sullivan, England 68-77—145 +3 Louis Albertse, South Africa 73-73—146 +4 Wil Besseling, Netherlands 71-75—146 +4 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 73-73—146 +4 Sam Hutsby, England 71-75—146 +4 Zander Lombard, South Africa 76-70—146 +4 James Morrison, England 74-72—146 +4 Conor Purcell, Ireland 75-71—146 +4 Callum Shinkwin, England 72-74—146 +4 Maximilian Steinlechner, Austria 72-74—146 +4 Connor Syme, Scotland 71-75—146 +4 Tadeas Tetak, Slovakia 71-75—146 +4 Joe Dean, England 75-72—147 +5 Alexander George Frances, Denmark 75-72—147 +5 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 77-70—147 +5 Alexander Levy, France 76-71—147 +5 Danny List, Australia 69-78—147 +5 Matthias Schwab, Austria 77-70—147 +5 Callum Tarren, England 71-76—147 +5 Dale Whitnell, England 73-74—147 +5 Veer Ahlawat, India 75-73—148 +6 Jannik De Bruyn, Germany 74-74—148 +6 Ulas Karatas, Turkey 74-74—148 +6 Pierre Pineau, France 76-72—148 +6 Ryan Van Velzen, South Africa 71-77—148 +6 Gunner Wiebe, United States 74-74—148 +6 Ibrahim Tarik Aslan, Turkey 70-79—149 +7 Deon Germishuys, South Africa 75-74—149 +7 Justin Walters, South Africa 77-72—149 +7 Sung Kang, South Korea 74-76—150 +8 Taner Yamac, Turkey 77-73—150 +8 Julien Brun, France 77-74—151 +9 Ediz Kemaloglu, Turkey 74-77—151 +9 Kai Notteboom, Switzerland 77-74—151 +9 Zachary Chegwidden, England 80-73—153 +11 Mehmet Ceylan, Turkey 84-76—160 +18 Matthew Sharpstene, United States 82-78—160 +18 Can Gurdenli, Turkey 82-80—162 +20 Nicolai Kristensen, Denmark 81-81—162 +20 Elisey Antropenko, Russia 88-91—179 +37

