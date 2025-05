THE CJ CUP Byron Nelson Scores

Saturday At TPC Craig Ranch McKinney, Texas Purse: $9.9 million Yardage: 7,569; Par: 71 Second Round Scottie Scheffler 61-63—124 Sam…

Saturday

At TPC Craig Ranch

McKinney, Texas

Purse: $9.9 million

Yardage: 7,569; Par: 71

Second Round

Scottie Scheffler 61-63—124 Sam Stevens 65-65—130 Ricky Castillo 65-66—131 Kurt Kitayama 66-65—131 Rasmus Hojgaard 65-67—132 Jhonattan Vegas 63-69—132 Eric Cole 64-69—133 Niklas Norgaard Moller 66-67—133 Chandler Phillips 65-68—133 Andrew Putnam 64-69—133 Adam Schenk 66-67—133 Erik Van Rooyen 66-67—133 Joseph Bramlett 66-68—134 Sam Burns 67-67—134 Cameron Champ 64-70—134 Nicolas Echavarria 68-66—134 Chris Gotterup 68-66—134 Mark Hubbard 69-65—134 Stephan Jaeger 64-70—134 Takumi Kanaya 67-67—134 Patton Kizzire 64-70—134 Ben Martin 66-68—134 Matthew McCarty 66-68—134 Trey Mullinax 65-69—134 Thorbjorn Olesen 67-67—134 Rafael Campos 65-70—135 Taylor Dickson 66-69—135 Sungjae Im 67-68—135 Brandon Matthews 66-69—135 Thomas Rosenmueller 66-69—135 Kevin Roy 67-68—135 Alejandro Tosti 68-67—135 Vince Whaley 69-66—135 Kevin Yu 67-68—135 Cameron Davis 69-67—136 Doug Ghim 69-67—136 Will Gordon 64-72—136 Rico Hoey 63-73—136 Rikuya Hoshino 67-69—136 Si Woo Kim 67-69—136 Patrick Rodgers 69-67—136 Isaiah Salinda 68-68—136 David Skinns 67-69—136 Alex Smalley 69-67—136 Jordan Spieth 69-67—136 Ross Steelman 67-69—136 Camilo Villegas 70-66—136 Danny Walker 68-68—136 Byeong Hun An 68-69—137 Pierceson Coody 67-70—137 Ryan Fox 66-71—137 Harry Hall 69-68—137 Nicolai Hojgaard 68-69—137 Beau Hossler 69-68—137 Jake Knapp 68-69—137 Ben Kohles 68-69—137 Matt Kuchar 69-68—137 Nate Lashley 68-69—137 Matteo Manassero 66-71—137 Max McGreevy 66-71—137 Mac Meissner 68-69—137 Henrik Norlander 70-67—137 John Pak 70-67—137 Victor Perez 68-69—137 Davis Riley 66-71—137 Antoine Rozner 66-71—137 Webb Simpson 67-70—137 Michael Thorbjornsen 64-73—137 Sami Valimaki 66-71—137 Karl Vilips 65-72—137 Matt Wallace 72-WD

Missed Cut

Trevor Cone 70-68—138 Trace Crowe 66-72—138 Joel Dahmen 70-68—138 Cristobal Del Solar 69-69—138 Patrick Fishburn 70-68—138 Brice Garnett 68-70—138 Ryan Gerard 67-71—138 Ben Griffin 69-69—138 Nick Hardy 67-71—138 Mackenzie Hughes 65-73—138 Tom Kim 72-66—138 Martin Laird 70-68—138 Justin Lower 68-70—138 Kaito Onishi 72-66—138 Taylor Pendrith 67-71—138 Sam Ryder 67-71—138 Paul Waring 66-72—138 Nick Watney 69-69—138 Norman Xiong 69-69—138 Aaron Baddeley 66-73—139 Lanto Griffin 67-72—139 Emiliano Grillo 71-68—139 Chesson Hadley 71-68—139 Lee Hodges 69-70—139 Charley Hoffman 67-72—139 Luke List 70-69—139 Seamus Power 68-71—139 Adam Svensson 67-72—139 Kevin Tway 70-69—139 Carson Young 68-71—139 Quade Cummins 69-71—140 Austin Eckroat 70-70—140 Scott Gutschewski 73-67—140 Francesco Molinari 67-73—140 Taylor Montgomery 69-71—140 Ryan Palmer 68-72—140 Jeremy Paul 71-69—140 Paul Peterson 68-72—140 Kevin Velo 70-70—140 Kris Ventura 69-71—140 Dylan Wu 69-71—140 Jacob Bridgeman 71-70—141 Brian Campbell 70-71—141 Will Chandler 72-69—141 David Lipsky 71-70—141 William Mouw 66-75—141 Matti Schmid 73-68—141 Hayden Springer 72-69—141 Jesper Svensson 68-73—141 Braden Thornberry 71-70—141 Hayden Buckley 70-72—142 James Hahn 72-70—142 Ryo Hisatsune 73-69—142 Kevin Kisner 71-71—142 Bobby Massa 76-66—142 Aldrich Potgieter 69-73—142 Greyson Sigg 72-70—142 Tim Widing 71-71—142 Anders Albertson 73-70—143 Frankie Capan 73-70—143 Zach Johnson 73-70—143 Chad Ramey 70-73—143 Ben Silverman 71-72—143 Zac Blair 68-76—144 Sung Kang 70-74—144 Philip Knowles 72-72—144 Thomas Morrison 74-70—144 Chez Reavie 69-75—144 Mason Andersen 71-74—145 Harrison Endycott 70-75—145 Noah Goodwin 71-74—145 Harry Higgs 68-77—145 Chan Kim 72-73—145 Taylor Moore 74-71—145 Matthew NeSmith 72-73—145 Jackson Suber 71-74—145 Seungbin Choi 74-72—146 Vince Covello 72-75—147 Christo Lamprecht 76-71—147 Nelson Ledesma 76-71—147 Matthew Riedel 74-73—147 Gabe Reynolds 76-72—148 Noah Kent 77-72—149 Kris Kim 73-78—151 Peter Malnati 74-78—152

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.