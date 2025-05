Soudal Open Scores

Sunday At Rinkven International GC Antwerp, Belgium Purse: $2.8 million Yardage: 6,940; Par: 71 Final Round (x-won on second playoff…

Sunday

At Rinkven International GC

Antwerp, Belgium

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,940; Par: 71

Final Round

(x-won on second playoff hole)

x-Kristoffer Reitan, Norway (585), $412,808 71-66-72-62—271 Ewen Ferguson, Scotland (304), $210,046 67-64-69-71—271 Darius Van Driel, Netherlands (304), $210,046 69-66-69-67—271 Thriston Lawrence, South Africa (127), $88,584 66-71-70-67—274 Hao-Tong Li, China (127), $88,584 72-68-67-67—274 Troy Merritt, United States (127), $88,584 67-68-72-67—274 John Parry, England (127), $88,584 68-67-67-72—274 Jordan L. Smith, England (127), $88,584 70-71-64-69—274 Matthew Jordan, England (74), $51,480 68-72-67-68—275 Romain Langasque, France (74), $51,480 71-68-70-66—275 Angel Ayora Fanegas, Spain (57), $39,678 65-73-69-69—276 Manuel Elvira, Spain (57), $39,678 71-70-66-69—276 Alex Fitzpatrick, England (57), $39,678 70-71-67-68—276 Francesco Laporta, Italy (57), $39,678 68-71-69-68—276 Andy Sullivan, England (57), $39,678 69-69-68-70—276 Sam Bairstow, England (43), $30,458 72-69-70-66—277 Sean Crocker, United States (43), $30,458 66-75-70-66—277 Nacho Elvira, Spain (43), $30,458 70-69-68-70—277 Grant Forrest, Scotland (43), $30,458 69-71-69-68—277 Joost Luiten, Netherlands (43), $30,458 65-70-72-70—277 Benjamin Schmidt, England (43), $30,458 71-66-72-68—277 Andrew Wilson, England (43), $30,458 68-67-73-69—277 Ugo Coussaud, France (38), $26,347 69-70-70-69—278 Frederic Lacroix, France (38), $26,347 68-72-65-73—278 Simon Forsstrom, Sweden (34), $23,433 69-68-74-68—279 Kazuma Kobori, New Zealand (34), $23,433 67-71-71-70—279 Oliver Lindell, Finland (34), $23,433 69-71-65-74—279 Marco Penge, England (34), $23,433 66-68-74-71—279 Bernd Wiesberger, Austria (34), $23,433 68-70-70-71—279 Fabrizio Zanotti, Paraguay (34), $23,433 68-73-69-69—279 Aaron Cockerill, Canada (28), $19,062 65-72-72-71—280 Benjamin Hebert, France (28), $19,062 69-70-71-70—280 Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (28), $19,062 72-67-72-69—280 Andrea Pavan, Italy (28), $19,062 68-71-70-71—280 Brandon Robinson-Thompson, England (28), $19,062 67-68-72-73—280 Algot Kleen, Sweden (0), $19,062 70-69-74-67—280 Casey Jarvis, South Africa (24), $16,027 72-68-73-68—281 Yannik Paul, Germany (24), $16,027 70-71-68-72—281 David Ravetto, France (24), $16,027 69-72-69-71—281 Jason Scrivener, Australia (24), $16,027 69-68-73-71—281 Marcus Armitage, England (20), $13,113 70-70-70-72—282 Julien Brun, France (20), $13,113 71-68-73-70—282 Ivan Cantero Gutierrez, Spain (20), $13,113 70-70-72-70—282 Alejandro Del Rey, Spain (20), $13,113 70-71-73-68—282 Francesco Molinari, Italy (20), $13,113 71-68-71-72—282 Jacob Skov Olesen, Denmark (20), $13,113 69-70-70-73—282 Jack Senior, England (20), $13,113 67-71-71-73—282 Callum Shinkwin, England (20), $13,113 69-72-71-70—282 Thomas Aiken, South Africa (14), $8,985 70-69-73-71—283 Alexander George Frances, Denmark (14), $8,985 71-69-70-73—283 Alfredo Garcia-Heredia, Spain (14), $8,985 71-69-73-70—283 Jordan Gumberg, United States (14), $8,985 72-67-73-71—283 Angel Hidalgo, Spain (14), $8,985 68-73-68-74—283 Matteo Manassero, Italy (14), $8,985 73-67-73-70—283 Guido Migliozzi, Italy (14), $8,985 68-69-76-70—283 Edoardo Molinari, Italy (14), $8,985 70-69-71-73—283 Conor Purcell, Ireland (14), $8,985 70-69-70-74—283 Sebastian Soderberg, Sweden (14), $8,985 70-70-72-71—283 Gregorio De Leo, Italy (10), $7,163 70-69-75-70—284 Robin Williams, South Africa (10), $7,163 73-67-72-72—284 Rafa Cabrera Bello, Spain (9), $6,678 71-70-75-69—285 Yuto Katsuragawa, Japan (9), $6,678 73-67-72-73—285 Daniel Brown, England (9), $6,314 68-73-71-74—286 Matthew Southgate, England (9), $6,071 71-70-71-75—287 Alan De Bondt, Belgium (0), $5,706 71-70-74-74—289 Chris Wood, England (0), $5,706 70-70-72-77—289

