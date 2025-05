Senior PGA Championship Tour Scores

Thursday At Congressional Country Club – Blue Course Bethesda, Md. Purse: $3.5 million Yardage: 7,152; Par: 72 First Round Cameron…

Thursday

At Congressional Country Club – Blue Course

Bethesda, Md.

Purse: $3.5 million

Yardage: 7,152; Par: 72

First Round

Cameron Percy 33-34—67 Keith Horne 33-35—68 Ernie Els 35-34—69 Darren Fichardt 35-34—69 Simon Khan 36-33—69 Mario Tiziani 34-35—69 Felipe Aguilar 34-36—70 Stuart Appleby 34-36—70 Shane Bertsch 34-36—70 Thomas Bjorn 36-34—70 Richard Bland 35-35—70 Jason Caron 35-35—70 Stewart Cink 34-36—70 Bradley Dredge 34-36—70 Matt Gogel 35-35—70 Jeff Gove 35-35—70 Simon Griffiths 34-36—70 Scott Hend 35-35—70 Robert Karlsson 32-38—70 Soren Kjeldsen 39-31—70 Jeff Schmid 35-35—70 Vijay Singh 36-34—70 Y.E. Yang 35-35—70 Michael Allen 37-34—71 Phillip Archer 34-37—71 Paul Broadhurst 36-35—71 Darren Clarke 38-33—71 Retief Goosen 35-36—71 Richard Green 37-34—71 Padraig Harrington 36-35—71 Mark Hensby 34-37—71 Brendan Jones 35-36—71 Justin Leonard 35-36—71 Lee Westwood 37-34—71 Woody Austin 38-34—72 David Bransdon 36-36—72 Angel Cabrera 37-35—72 Joe Durant 38-34—72 Thomas Goegele 38-34—72 Ricardo Gonzalez 37-35—72 Miguel Angel Jimenez 38-34—72 Timothy O’Neal 36-36—72 Rod Pampling 37-35—72 Tim Petrovic 35-37—72 Patrik Sjoland 36-36—72 Mick Smith 35-37—72 Steve Stricker 37-35—72 Peter Baker 37-36—73 David Carr 37-36—73 David Duval 39-34—73 Brian Gay 38-35—73 Jerry Kelly 36-37—73 Scott McCarron 37-36—73 Scott Parel 36-37—73 Dicky Pride 36-37—73 Todd Sapere 36-37—73 Bob Sowards 39-34—73 Andre Stolz 37-36—73 Kirk Triplett 37-36—73 Billy Andrade 36-38—74 Chad Campbell 36-38—74 Alex Cejka 37-37—74 Robert Coles 38-36—74 Brian Davis 39-35—74 Steve Flesch 38-36—74 Andrew Marshall 38-36—74 Tag Ridings 38-36—74 Boo Weekley 37-37—74 Charlie Wi 37-37—74 Mark Wilson 37-37—74 Steven Alker 40-35—75 Stephen Ames 38-37—75 Harrison Frazar 39-36—75 Stephen Gallacher 38-37—75 J.J. Henry 37-38—75 Shingo Katayama 38-37—75 Jeff Maggert 40-35—75 Shaun Micheel 38-37—75 Birk Nelson 39-36—75 Jose Maria Olazabal 37-38—75 Greg Owen 38-37—75 Brett Quigley 37-38—75 Chris Riley 37-38—75 Heath Slocum 37-38—75 Mike Stone 38-37—75 Kevin Sutherland 37-38—75 Ken Tanigawa 38-37—75 David Toms 39-36—75 Omar Uresti 36-39—75 Michael Wright 40-35—75 Gregory Bisconti 37-39—76 Paul Claxton 38-38—76 Mike Crowley 37-39—76 Adilson Da Silva 39-37—76 Ken Duke 36-40—76 Scott Hunter 39-37—76 Greig Hutcheon 38-38—76 Rob Labritz 38-38—76 Tom Lehman 38-38—76 Colin Montgomerie 40-36—76 Alan Morin 40-36—76 Vanslow Phillips 37-39—76 Gene Sauers 39-37—76 Steve Schneiter 37-39—76 Duffy Waldorf 38-38—76 Mark Walker 38-38—76 Rich Beem 38-39—77 Notah Begay 38-39—77 Michael Campbell 36-41—77 Tim Cantwell 39-38—77 Scott Dunlap 38-39—77 Michael Fergin 39-38—77 Fred Funk 40-37—77 Jay Haas 38-39—77 Fredrik Jacobson 41-36—77 Mitch Lowe 41-36—77 Mikael Lundberg 37-40—77 Katsumasa Miyamoto 42-35—77 Tom Pernice 40-37—77 Tracy Phillips 40-37—77 Jarmo Sandelin 35-42—77 Paul Stankowski 38-39—77 Scott Verplank 37-40—77 Tim Weinhart 38-39—77 Mike Weir 38-39—77 Hiroyuki Fujita 38-40—78 Paul Goydos 37-41—78 Joakim Haeggman 41-37—78 Steve Holmes 40-38—78 Thongchai Jaidee 41-37—78 Ryan Malby 41-37—78 Billy Mayfair 37-41—78 Brett Wetterich 41-37—78 Eric Bogar 38-41—79 Clark Dennis 39-40—79 Bob Estes 39-40—79 Tim Fleming 40-39—79 David Hutsell 41-38—79 Lee Janzen 41-38—79 Brennan Little 41-38—79 Dick Mast 37-42—79 Bo Van Pelt 44-35—79 Frank Bensel 39-41—80 Takashi Kanemoto 40-40—80 James Kingston 39-41—80 Robert Russell 40-40—80 Jim Carter 38-43—81 Todd Hamilton 42-39—81 Rod Perry 42-39—81 Stephen Dodd 41-41—82 Judd Gibb 42-41—83 Sean McCarty 40-43—83 Derek Stendahl 44-39—83 Tom Walters 44-39—83 Chris DiMarco 41-43—84 Brian Varsey 41-43—84

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.