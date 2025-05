Senior PGA Championship Par Scores

Sunday At Congressional Country Club – Blue Course Bethesda, Md. Purse: $3.5 million Yardage: 7,152; Par: 72 Final Round Angel…

Sunday

At Congressional Country Club – Blue Course

Bethesda, Md.

Purse: $3.5 million

Yardage: 7,152; Par: 72

Final Round

Angel Cabrera, $540,000 72-69-70-69—280 -8 Thomas Bjorn, $264,000 70-70-73-68—281 -7 Padraig Harrington, $264,000 71-69-73-68—281 -7 Jason Caron, $123,516 70-70-71-71—282 -6 Stewart Cink, $123,516 70-71-71-70—282 -6 Retief Goosen, $123,516 71-72-68-71—282 -6 Cameron Percy, $99,750 67-71-76-69—283 -5 Darren Fichardt, $87,013 69-73-73-69—284 -4 Soren Kjeldsen, $87,013 70-70-74-70—284 -4 Vijay Singh, $87,013 70-68-75-71—284 -4 Darren Clarke, $69,970 71-70-76-68—285 -3 Miguel Angel Jimenez, $69,970 72-70-74-69—285 -3 Y.E. Yang, $69,970 70-68-75-72—285 -3 Steven Alker, $51,412 75-73-72-66—286 -2 Richard Bland 70-71-73-72—286 -2 Robert Karlsson, $51,412 70-70-73-73—286 -2 Justin Leonard, $51,412 71-70-73-72—286 -2 Greg Owen, $51,412 75-70-71-70—286 -2 Steve Flesch, $38,490 74-72-71-70—287 -1 Scott Hend, $38,490 70-74-74-69—287 -1 Phillip Archer, $30,572 71-69-71-77—288 E David Duval, $30,572 73-72-73-70—288 E Mark Hensby, $30,572 71-74-71-72—288 E Timothy O’Neal, $30,572 72-72-72-72—288 E Adilson Da Silva, $23,956 76-71-71-71—289 +1 Matt Gogel, $23,956 70-74-71-74—289 +1 Lee Westwood 71-73-68-77—289 +1 Paul Broadhurst, $17,503 71-73-74-72—290 +2 Stephen Gallacher, $17,503 75-72-73-70—290 +2 Ricardo Gonzalez, $17,503 72-75-70-73—290 +2 Keith Horne, $17,503 68-74-77-71—290 +2 Simon Khan, $17,503 69-79-71-71—290 +2 Steve Stricker, $17,503 72-72-71-75—290 +2 Tim Petrovic, $14,130 72-75-75-69—291 +3 Peter Baker, $12,512 73-74-72-73—292 +4 Bradley Dredge, $12,512 70-72-78-72—292 +4 Ernie Els, $12,512 69-75-76-72—292 +4 Scott Parel, $12,512 73-75-72-72—292 +4 Kirk Triplett, $12,512 73-75-70-74—292 +4 Richard Green, $10,317 71-76-74-72—293 +5 Simon Griffiths, $10,317 70-75-73-75—293 +5 Brendan Jones, $10,317 71-74-75-73—293 +5 Andrew Marshall, $10,317 74-72-74-73—293 +5 Michael Allen, $9,015 71-73-74-76—294 +6 Mario Tiziani, $9,015 69-76-75-74—294 +6 Felipe Aguilar, $7,670 70-72-79-74—295 +7 Woody Austin, $7,670 72-75-74-74—295 +7 Alex Cejka, $7,670 74-72-72-77—295 +7 Mark Walker, $7,670 76-71-74-74—295 +7 Mark Wilson, $7,670 74-74-75-72—295 +7 Shane Bertsch, $6,177 70-70-77-79—296 +8 Harrison Frazar, $6,177 75-72-77-72—296 +8 Shingo Katayama, $6,177 75-71-75-75—296 +8 Ken Tanigawa, $6,177 75-72-78-71—296 +8 Patrik Sjoland, $5,216 72-75-80-70—297 +9 Bob Sowards, $5,216 73-73-79-72—297 +9 Andre Stolz, $5,216 73-73-78-73—297 +9 Tim Cantwell, $4,610 77-68-79-74—298 +10 Colin Montgomerie, $4,610 76-72-74-76—298 +10 Jeff Schmid, $4,610 70-74-77-77—298 +10 Joe Durant, $4,263 72-76-75-76—299 +11 Brian Gay, $4,263 73-72-75-79—299 +11 David Toms, $4,263 75-70-79-75—299 +11 Jeff Gove, $4,110 70-77-77-76—300 +12 Jeff Maggert, $4,050 75-73-74-79—301 +13 Billy Andrade, $3,990 74-72-82-74—302 +14 Mick Smith, $3,930 72-73-79-79—303 +15 Gregory Bisconti, $3,840 76-72-77-83—308 +20 Scott Hunter, $3,840 76-72-78-82—308 +20 Birk Nelson, $3,750 75-70-84-83—312 +24 Stephen Ames 75-73-82-WD

