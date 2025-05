Route 66 NHRA Nationals Results

Saturday At Route 66 Raceway Joliet, Ill. Final finish order Top Fuel 1. Tony Stewart; 2. Justin Ashley; 3. Steve…

Saturday

At Route 66 Raceway

Joliet, Ill.

Final finish order

Top Fuel

1. Tony Stewart; 2. Justin Ashley; 3. Steve Torrence; 4. Doug Kalitta; 5. Shawn Reed; 6. Shawn Langdon; 7. Antron Brown; 8. Josh Hart; 9. Clay Millican; 10. Dan Mercier; 11. Kyle Wurtzel; 12. Spencer Massey; 13. Lex Joon; 14. Terry Totten; 15. Brittany Force; 16. T.J. Zizzo.

Funny Car

1. Jack Beckman; 2. Austin Prock; 3. Matt Hagan; 4. Cruz Pedregon; 5. Paul Lee; 6. Ron Capps; 7. Chad Green; 8. Bob Tasca III; 9. Spencer Hyde; 10. Alexis DeJoria; 11. Blake Alexander; 12. Bobby Bode; 13. Dave Richards; 14. Buddy Hull; 15. J.R. Todd; 16. Daniel Wilkerson.

Pro Stock Motorcycle

1. Gaige Herrera; 2. Matt Smith; 3. Steve Johnson; 4. Chris Bostick; 5. Richard Gadson; 6. Jianna Evaristo; 7. John Hall; 8. Geno Scali; 9. Chase Van Sant; 10. Ryan Oehler; 11. Marc Ingwersen; 12. Kelly Clontz; 13. Angie Smith; 14. Wesley Wells; 15. Lance Bonham.

Round-by-round results

Top Fuel

First Round

Josh Hart, 3.733, 330.07 def. Clay Millican, 3.746, 328.70; Shawn Reed, 3.750, 334.40 def. Dan Mercier, 3.748, 329.26; Antron Brown, 3.689, 337.16 def. T.J. Zizzo, 10.108, 80.54; Tony Stewart, 3.694, 329.26 def. Terry Totten, 4.276, 212.43; Doug Kalitta, 3.724, 332.02 def. Lex Joon, 3.975, 255.19; Shawn Langdon, 3.733, 330.88 def. Kyle Wurtzel, 3.783, 316.60; Justin Ashley, 3.706, 336.49 def. Brittany Force, 5.149, 142.84; Steve Torrence, 3.735, 333.08 def. Spencer Massey, 3.784, 324.12.

Quarterfinals

Torrence, 3.772, 331.69 def. Langdon, 5.776, 150.36; Kalitta, 3.723, 332.43 def. Hart, 9.266, 78.73; Stewart, 4.539, 261.47 def. Reed, 5.043, 267.11; Ashley, 4.407, 295.53 def. Brown, 7.178, 113.87.

Semifinals

Stewart, 3.762, 329.18 def. Torrence, 4.021, 268.28; Ashley, 3.816, 326.87 def. Kalitta, 4.803, 178.42.

Final

Stewart, 3.777, 329.10 def. Ashley, 3.818, 324.12.

Funny Car

First Round

Bob Tasca III, Ford Mustang, 4.586, 268.65 def. Daniel Wilkerson, Mustang, 9.021, 92.78; Cruz Pedregon, Dodge Charger, 3.948, 328.54 def. J.R. Todd, Toyota GR Supra, 5.398, 189.82; Jack Beckman, Chevy Camaro, 3.880, 331.04 def. Dave Richards, Mustang, 4.250, 234.57; Paul Lee, Charger, 4.229, 225.11 def. Buddy Hull, Charger, 4.293, 252.95; Matt Hagan, Charger, 3.916, 330.39 def. Blake Alexander, Charger, 4.036, 320.28; Ron Capps, GR Supra, 3.905, 331.69 def. Alexis DeJoria, Charger, 3.913, 330.23; Austin Prock, Camaro, 3.885, 333.66 def. Bobby Bode, Mustang, 4.184, 226.66; Chad Green, Mustang, 3.866, 328.78 def. Spencer Hyde, Mustang, 3.889, 331.61.

Quarterfinals

Beckman, 11.637, 77.70 def. Green, Foul – Red Light; Prock, 4.693, 174.66 def. Lee, Foul – Red Light; Hagan, 3.919, 328.62 def. Capps, 3.957, 326.08; Pedregon, 3.947, 327.03 def. Tasca III, 7.587, 82.16.

Semifinals

Beckman, 4.257, 314.83 def. Pedregon, 7.005, 99.25; Prock, 3.931, 329.75 def. Hagan, 3.942, 327.90.

Final

Beckman, 3.935, 325.77 def. Prock, 3.933, 329.02.

Pro Stock Motorcycle

First Round

John Hall, 6.836, 197.88 def. Marc Ingwersen, 6.886, 195.14; Geno Scali, Suzuki, 7.085, 191.05 def. Angie Smith, Buell, 7.095, 194.88; Jianna Evaristo, Buell, 6.831, 196.90 def. Chase Van Sant, Suzuki, 6.830, 197.16; Steve Johnson, Suzuki, 6.796, 195.19 def. Ryan Oehler, 6.873, 196.62; Chris Bostick, Suzuki, 6.868, 195.56 def. Kelly Clontz, Suzuki, 6.943, 181.62; Richard Gadson, Suzuki, 6.723, 200.98 def. Lance Bonham, Buell, 9.263, 134.85; Matt Smith, Buell, 6.730, 202.82 def. Wesley Wells, Suzuki, 7.179, 186.64; Gaige Herrera, Suzuki, 6.713, 200.86 was unopposed.

Quarterfinals

Bostick, 6.901, 195.22 def. Scali, 7.024, 190.35; M. Smith, 6.799, 200.20 def. Evaristo, 6.832, 198.64; Johnson, 6.809, 195.36 def. Gadson, 6.765, 199.08; Herrera, 6.743, 199.43 def. Hall, 6.836, 197.39;

Semifinals

M. Smith, 6.797, 200.29 def. Johnson, 6.862, 195.39; Herrera, 6.763, 199.85 def. Bostick, 6.886, 195.39;

Final

Herrera, 6.777, 198.90 def. M. Smith, 6.805, 199.02.

Point Standings

Top Fuel

1. Tony Stewart, 514; 2. Shawn Langdon, 511; 3. Antron Brown, 447; 4. Doug Kalitta, 415; 5. Justin Ashley, 385; 6. Brittany Force, 334; 7. Steve Torrence, 302; 8. Clay Millican, 296; 9. Josh Hart, 279; 10. Jasmine Salinas, 271.

Funny Car

1. Austin Prock, 506; 2. Jack Beckman, 455; 3. Matt Hagan, 423; 4. Paul Lee, 414; 5. Ron Capps, 347; 6. Chad Green, 319; 7. Daniel Wilkerson, 286; 8. Cruz Pedregon, 284; 9. Bob Tasca III, 273; 10. J.R. Todd, 264.

Pro Stock Motorcycle

1. Gaige Herrera, 332; 2. Matt Smith, 324; 3. Richard Gadson, 221; 4. Chase Van Sant, 159; 5. Steve Johnson, 157; 6. Angie Smith, 150; 7. (tie) Kelly Clontz, 139; Jianna Evaristo, 139; 9. John Hall, 137; 10. Chris Bostick, 135.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.