New England Nationals Pairings

Saturday At New England Dragway Joliet, Ill. Sunday’s Pairings Top Fuel 1. Doug Kalitta, 3.670 seconds, 337.24 mph vs. Bye;…

Saturday

At New England Dragway

Joliet, Ill.

Sunday’s Pairings

Top Fuel

1. Doug Kalitta, 3.670 seconds, 337.24 mph vs. Bye; 2. Tony Stewart, 3.694, 330.55 vs. 15. Rit Pustari, 9.724, 75.76; 3. Antron Brown, 3.697, 337.07 vs. 14. Mike Bucher, 5.236, 131.96; 4. Shawn Reed, 3.702, 334.24 vs. 13. Scott Farley, 4.139, 224.14; 5. Brittany Force, 3.703, 336.40 vs. 12. Clay Millican, 3.860, 293.79; 6. Shawn Langdon, 3.716, 334.48 vs. 11. Dan Mercier, 3.761, 329.18; 7. Justin Ashley, 3.717, 336.99 vs. 10. Josh Hart, 3.753, 329.18; 8. Ida Zetterstrom, 3.741, 330.55 vs. 9. Steve Torrence, 3.746, 335.07.

Funny Car

1. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.860, 334.48 vs. 16. Buddy Hull, Dodge Charger, 4.190, 309.70; 2. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.891, 335.40 vs. 15. Phil Burkart, Ford Mustangh, 4.140, 303.30; 3. Paul Lee, Charger, 3.891, 329.18 vs. 14. Dave Richards, Mustang, 4.022, 317.49; 4. Blake Alexander, Charger, 3.899, 328.70 vs. 13. Chad Green, Mustang, 3.953, 326.32; 5. Jack Beckman, Camaro, 3.908, 326.87 vs. 12. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.952, 291.63; 6. Alexis DeJoria, Charger, 3.909, 331.77 vs. 11. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.928, 329.91; 7. Cruz Pedregon, Charger, 3.909, 329.83 vs. 10. J.R. Todd, GR Supra, 3.922, 329.75; 8. Spencer Hyde, Mustang, 3.911, 328.70 vs. 9. Matt Hagan, Charger, 3.920, 329.83.

Pro Stock

1. Cody Coughlin, Chevy Camaro, 6.537, 210.28 vs. 16. Brandon Miller, Dodge Dart, 6.658, 205.63; 2. Greg Anderson, Camaro, 6.537, 209.95 vs. 15. Kenny Delco, Camaro, 6.623, 207.91; 3. Dallas Glenn, Camaro, 6.539, 210.60 vs. 14. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.596, 208.36; 4. Erica Enders, Camaro, 6.543, 208.81 vs. 13. Deric Kramer, Camaro, 6.595, 208.88; 5. Cory Reed, Camaro, 6.549, 209.59 vs. 12. Mason McGaha, Camaro, 6.594, 207.59; 6. Matt Hartford, Camaro, 6.555, 209.46 vs. 11. Jeg Coughlin, Camaro, 6.582, 208.14; 7. Dave Connolly, Camaro, 6.558, 209.01 vs. 10. Greg Stanfield, Camaro, 6.566, 208.46; 8. Chris McGaha, Camaro, 6.564, 208.65 vs. 9. Aaron Stanfield, Camaro, 6.565, 209.26.

