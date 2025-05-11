Mizuho Americas Open Scores

Sunday
At Liberty National
Jersey City, N.J.
Purse: $3 million
Yardage: 6,690; Par: 72
Final Round
|Jeeno Thitikul, $450,000
|64-73-65-69—271
|Celine Boutier, $281,376
|66-71-66-72—275
|Carlota Ciganda, $181,010
|67-70-69-70—276
|Andrea Lee, $181,010
|68-68-68-72—276
|Nelly Korda, $106,039
|68-68-68-73—277
|Stephanie Kyriacou, $106,039
|68-69-73-67—277
|Yealimi Noh, $106,039
|67-71-67-72—277
|Kristen Gillman, $69,067
|69-69-70-71—279
|Hira Naveed, $69,067
|69-69-73-68—279
|Rio Takeda, $69,067
|71-69-68-71—279
|Lindy Duncan, $54,071
|67-73-71-69—280
|Lydia Ko, $54,071
|69-70-70-71—280
|Somi Lee, $54,071
|69-67-73-71—280
|Patty Tavatanakit, $47,448
|70-70-70-71—281
|Jin Hee Im, $41,286
|72-67-75-69—283
|Minami Katsu, $41,286
|69-71-73-70—283
|Minjee Lee, $41,286
|68-71-72-72—283
|Ruoning Yin, $41,286
|70-71-69-73—283
|Manon De Roey, $36,048
|68-72-74-70—284
|Lucy Li, $36,048
|70-71-73-70—284
|Lauren Coughlin, $31,766
|68-71-74-72—285
|Megan Khang, $31,766
|73-70-71-71—285
|Auston Kim, $31,766
|69-72-69-75—285
|Mi Hyang Lee, $31,766
|69-73-74-69—285
|Elizabeth Szokol, $31,766
|69-71-69-76—285
|Erika Hara, $27,267
|72-68-75-71—286
|Alexa Pano, $27,267
|74-69-75-68—286
|Hae-Ran Ryu, $27,267
|67-76-74-69—286
|Esther Henseleit, $23,724
|67-74-75-71—287
|Julia Lopez Ramirez, $23,724
|67-70-71-79—287
|Jenny Shin, $23,724
|68-72-73-74—287
|Arpichaya Yubol, $23,724
|68-71-71-77—287
|Pajaree Anannarukarn, $19,749
|67-74-74-73—288
|Hye Jin Choi, $19,749
|66-77-72-73—288
|Hannah Green, $19,749
|69-72-75-72—288
|Jennifer Kupcho, $19,749
|67-74-72-75—288
|Yahui Zhang, $19,749
|69-74-74-71—288
|In Gee Chun, $16,688
|71-70-78-70—289
|Chisato Iwai, $16,688
|72-67-74-76—289
|Soo Bin Joo, $16,688
|74-69-74-72—289
|Jenny Bae, $14,204
|67-70-75-79—291
|Jodi Ewart Shadoff, $14,204
|69-71-75-76—291
|Anna Nordqvist, $14,204
|73-68-76-74—291
|Gabriela Ruffels, $14,204
|68-73-76-74—291
|Maja Stark, $14,204
|72-69-75-75—291
|A Lim Kim, $12,632
|70-73-76-73—292
|Grace Kim, $11,476
|69-72-75-77—293
|Pauline Roussin, $11,476
|69-71-77-76—293
|Sarah Schmelzel, $11,476
|71-71-75-76—293
|Albane Valenzuela, $11,476
|72-70-75-76—293
|Na Rin An, $10,322
|70-72-78-75—295
|Bailey Tardy, $10,322
|69-73-76-77—295
|Hyo Joon Jang, $9,858
|72-71-77-76—296
|Ruixin Liu, $9,552
|67-74-83-73—297
|Cheyenne Knight, $9,243
|70-72-79-77—298
|Karis Davidson, $8,934
|72-71-81-77—301
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