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Mizuho Americas Open Scores

The Associated Press

May 11, 2025, 4:48 PM

Sunday

At Liberty National

Jersey City, N.J.

Purse: $3 million

Yardage: 6,690; Par: 72

Final Round

Jeeno Thitikul, $450,000 64-73-65-69—271
Celine Boutier, $281,376 66-71-66-72—275
Carlota Ciganda, $181,010 67-70-69-70—276
Andrea Lee, $181,010 68-68-68-72—276
Nelly Korda, $106,039 68-68-68-73—277
Stephanie Kyriacou, $106,039 68-69-73-67—277
Yealimi Noh, $106,039 67-71-67-72—277
Kristen Gillman, $69,067 69-69-70-71—279
Hira Naveed, $69,067 69-69-73-68—279
Rio Takeda, $69,067 71-69-68-71—279
Lindy Duncan, $54,071 67-73-71-69—280
Lydia Ko, $54,071 69-70-70-71—280
Somi Lee, $54,071 69-67-73-71—280
Patty Tavatanakit, $47,448 70-70-70-71—281
Jin Hee Im, $41,286 72-67-75-69—283
Minami Katsu, $41,286 69-71-73-70—283
Minjee Lee, $41,286 68-71-72-72—283
Ruoning Yin, $41,286 70-71-69-73—283
Manon De Roey, $36,048 68-72-74-70—284
Lucy Li, $36,048 70-71-73-70—284
Lauren Coughlin, $31,766 68-71-74-72—285
Megan Khang, $31,766 73-70-71-71—285
Auston Kim, $31,766 69-72-69-75—285
Mi Hyang Lee, $31,766 69-73-74-69—285
Elizabeth Szokol, $31,766 69-71-69-76—285
Erika Hara, $27,267 72-68-75-71—286
Alexa Pano, $27,267 74-69-75-68—286
Hae-Ran Ryu, $27,267 67-76-74-69—286
Esther Henseleit, $23,724 67-74-75-71—287
Julia Lopez Ramirez, $23,724 67-70-71-79—287
Jenny Shin, $23,724 68-72-73-74—287
Arpichaya Yubol, $23,724 68-71-71-77—287
Pajaree Anannarukarn, $19,749 67-74-74-73—288
Hye Jin Choi, $19,749 66-77-72-73—288
Hannah Green, $19,749 69-72-75-72—288
Jennifer Kupcho, $19,749 67-74-72-75—288
Yahui Zhang, $19,749 69-74-74-71—288
In Gee Chun, $16,688 71-70-78-70—289
Chisato Iwai, $16,688 72-67-74-76—289
Soo Bin Joo, $16,688 74-69-74-72—289
Jenny Bae, $14,204 67-70-75-79—291
Jodi Ewart Shadoff, $14,204 69-71-75-76—291
Anna Nordqvist, $14,204 73-68-76-74—291
Gabriela Ruffels, $14,204 68-73-76-74—291
Maja Stark, $14,204 72-69-75-75—291
A Lim Kim, $12,632 70-73-76-73—292
Grace Kim, $11,476 69-72-75-77—293
Pauline Roussin, $11,476 69-71-77-76—293
Sarah Schmelzel, $11,476 71-71-75-76—293
Albane Valenzuela, $11,476 72-70-75-76—293
Na Rin An, $10,322 70-72-78-75—295
Bailey Tardy, $10,322 69-73-76-77—295
Hyo Joon Jang, $9,858 72-71-77-76—296
Ruixin Liu, $9,552 67-74-83-73—297
Cheyenne Knight, $9,243 70-72-79-77—298
Karis Davidson, $8,934 72-71-81-77—301

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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