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Mizuho Americas Open Par Scores

The Associated Press

May 10, 2025, 7:39 PM

Saturday

At Liberty National

Jersey City, N.J.

Purse: $3 million

Yardage: 6,690; Par: 72

Third Round

Jeeno Thitikul 64-73-65—202 -14
Celine Boutier 66-71-66—203 -13
Nelly Korda 68-68-68—204 -12
Andrea Lee 68-68-68—204 -12
Yealimi Noh 67-71-67—205 -11
Carlota Ciganda 67-70-69—206 -10
Kristen Gillman 69-69-70—208 -8
Julia Lopez Ramirez 67-70-71—208 -8
Rio Takeda 71-69-68—208 -8
Lydia Ko 69-70-70—209 -7
Somi Lee 69-67-73—209 -7
Elizabeth Szokol 69-71-69—209 -7
Auston Kim 69-72-69—210 -6
Stephanie Kyriacou 68-69-73—210 -6
Patty Tavatanakit 70-70-70—210 -6
Ruoning Yin 70-71-69—210 -6
Arpichaya Yubol 68-71-71—210 -6
Lindy Duncan 67-73-71—211 -5
Minjee Lee 68-71-72—211 -5
Hira Naveed 69-69-73—211 -5
Jenny Bae 67-70-75—212 -4
Lauren Coughlin 68-71-74—213 -3
Chisato Iwai 72-67-74—213 -3
Minami Katsu 69-71-73—213 -3
Jennifer Kupcho 67-74-72—213 -3
Jenny Shin 68-72-73—213 -3
Manon De Roey 68-72-74—214 -2
Jin Hee Im 72-67-75—214 -2
Megan Khang 73-70-71—214 -2
Lucy Li 70-71-73—214 -2
Pajaree Anannarukarn 67-74-74—215 -1
Hye Jin Choi 66-77-72—215 -1
Jodi Ewart Shadoff 69-71-75—215 -1
Erika Hara 72-68-75—215 -1
Hannah Green 69-72-75—216 E
Esther Henseleit 67-74-75—216 E
Grace Kim 69-72-75—216 E
Mi Hyang Lee 69-73-74—216 E
Maja Stark 72-69-75—216 E
Soo Bin Joo 74-69-74—217 +1
Anna Nordqvist 73-68-76—217 +1
Pauline Roussin 69-71-77—217 +1
Gabriela Ruffels 68-73-76—217 +1
Hae-Ran Ryu 67-76-74—217 +1
Sarah Schmelzel 71-71-75—217 +1
Albane Valenzuela 72-70-75—217 +1
Yahui Zhang 69-74-74—217 +1
Alexa Pano 74-69-75—218 +2
Bailey Tardy 69-73-76—218 +2
In Gee Chun 71-70-78—219 +3
A Lim Kim 70-73-76—219 +3
Na Rin An 70-72-78—220 +4
Hyo Joon Jang 72-71-77—220 +4
Cheyenne Knight 70-72-79—221 +5
Karis Davidson 72-71-81—224 +8
Ruixin Liu 67-74-83—224 +8

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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