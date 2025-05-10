Mizuho Americas Open Par Scores

Saturday
At Liberty National
Jersey City, N.J.
Purse: $3 million
Yardage: 6,690; Par: 72
Third Round
|Jeeno Thitikul
|64-73-65—202
|-14
|Celine Boutier
|66-71-66—203
|-13
|Nelly Korda
|68-68-68—204
|-12
|Andrea Lee
|68-68-68—204
|-12
|Yealimi Noh
|67-71-67—205
|-11
|Carlota Ciganda
|67-70-69—206
|-10
|Kristen Gillman
|69-69-70—208
|-8
|Julia Lopez Ramirez
|67-70-71—208
|-8
|Rio Takeda
|71-69-68—208
|-8
|Lydia Ko
|69-70-70—209
|-7
|Somi Lee
|69-67-73—209
|-7
|Elizabeth Szokol
|69-71-69—209
|-7
|Auston Kim
|69-72-69—210
|-6
|Stephanie Kyriacou
|68-69-73—210
|-6
|Patty Tavatanakit
|70-70-70—210
|-6
|Ruoning Yin
|70-71-69—210
|-6
|Arpichaya Yubol
|68-71-71—210
|-6
|Lindy Duncan
|67-73-71—211
|-5
|Minjee Lee
|68-71-72—211
|-5
|Hira Naveed
|69-69-73—211
|-5
|Jenny Bae
|67-70-75—212
|-4
|Lauren Coughlin
|68-71-74—213
|-3
|Chisato Iwai
|72-67-74—213
|-3
|Minami Katsu
|69-71-73—213
|-3
|Jennifer Kupcho
|67-74-72—213
|-3
|Jenny Shin
|68-72-73—213
|-3
|Manon De Roey
|68-72-74—214
|-2
|Jin Hee Im
|72-67-75—214
|-2
|Megan Khang
|73-70-71—214
|-2
|Lucy Li
|70-71-73—214
|-2
|Pajaree Anannarukarn
|67-74-74—215
|-1
|Hye Jin Choi
|66-77-72—215
|-1
|Jodi Ewart Shadoff
|69-71-75—215
|-1
|Erika Hara
|72-68-75—215
|-1
|Hannah Green
|69-72-75—216
|E
|Esther Henseleit
|67-74-75—216
|E
|Grace Kim
|69-72-75—216
|E
|Mi Hyang Lee
|69-73-74—216
|E
|Maja Stark
|72-69-75—216
|E
|Soo Bin Joo
|74-69-74—217
|+1
|Anna Nordqvist
|73-68-76—217
|+1
|Pauline Roussin
|69-71-77—217
|+1
|Gabriela Ruffels
|68-73-76—217
|+1
|Hae-Ran Ryu
|67-76-74—217
|+1
|Sarah Schmelzel
|71-71-75—217
|+1
|Albane Valenzuela
|72-70-75—217
|+1
|Yahui Zhang
|69-74-74—217
|+1
|Alexa Pano
|74-69-75—218
|+2
|Bailey Tardy
|69-73-76—218
|+2
|In Gee Chun
|71-70-78—219
|+3
|A Lim Kim
|70-73-76—219
|+3
|Na Rin An
|70-72-78—220
|+4
|Hyo Joon Jang
|72-71-77—220
|+4
|Cheyenne Knight
|70-72-79—221
|+5
|Karis Davidson
|72-71-81—224
|+8
|Ruixin Liu
|67-74-83—224
|+8
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