Mizuho Americas Open Par Scores

Jeeno Thitikul 64-73-65—202 -14 Celine Boutier 66-71-66—203 -13 Nelly Korda 68-68-68—204 -12 Andrea Lee 68-68-68—204 -12 Yealimi Noh 67-71-67—205 -11 Carlota Ciganda 67-70-69—206 -10 Kristen Gillman 69-69-70—208 -8 Julia Lopez Ramirez 67-70-71—208 -8 Rio Takeda 71-69-68—208 -8 Lydia Ko 69-70-70—209 -7 Somi Lee 69-67-73—209 -7 Elizabeth Szokol 69-71-69—209 -7 Auston Kim 69-72-69—210 -6 Stephanie Kyriacou 68-69-73—210 -6 Patty Tavatanakit 70-70-70—210 -6 Ruoning Yin 70-71-69—210 -6 Arpichaya Yubol 68-71-71—210 -6 Lindy Duncan 67-73-71—211 -5 Minjee Lee 68-71-72—211 -5 Hira Naveed 69-69-73—211 -5 Jenny Bae 67-70-75—212 -4 Lauren Coughlin 68-71-74—213 -3 Chisato Iwai 72-67-74—213 -3 Minami Katsu 69-71-73—213 -3 Jennifer Kupcho 67-74-72—213 -3 Jenny Shin 68-72-73—213 -3 Manon De Roey 68-72-74—214 -2 Jin Hee Im 72-67-75—214 -2 Megan Khang 73-70-71—214 -2 Lucy Li 70-71-73—214 -2 Pajaree Anannarukarn 67-74-74—215 -1 Hye Jin Choi 66-77-72—215 -1 Jodi Ewart Shadoff 69-71-75—215 -1 Erika Hara 72-68-75—215 -1 Hannah Green 69-72-75—216 E Esther Henseleit 67-74-75—216 E Grace Kim 69-72-75—216 E Mi Hyang Lee 69-73-74—216 E Maja Stark 72-69-75—216 E Soo Bin Joo 74-69-74—217 +1 Anna Nordqvist 73-68-76—217 +1 Pauline Roussin 69-71-77—217 +1 Gabriela Ruffels 68-73-76—217 +1 Hae-Ran Ryu 67-76-74—217 +1 Sarah Schmelzel 71-71-75—217 +1 Albane Valenzuela 72-70-75—217 +1 Yahui Zhang 69-74-74—217 +1 Alexa Pano 74-69-75—218 +2 Bailey Tardy 69-73-76—218 +2 In Gee Chun 71-70-78—219 +3 A Lim Kim 70-73-76—219 +3 Na Rin An 70-72-78—220 +4 Hyo Joon Jang 72-71-77—220 +4 Cheyenne Knight 70-72-79—221 +5 Karis Davidson 72-71-81—224 +8 Ruixin Liu 67-74-83—224 +8

