MEXICO Riviera Maya Open at Mayakoba Par Scores

Sunday
At El Camaleon Golf Club
Playa del Carmen, Mexico
Purse: $2.5 million
Yardage: 6,583; Par: 72
Final Round
|Chisato Iwai, $375,000
|68-74-68-66—276
|-12
|Jenny Bae, $235,137
|69-69-71-73—282
|-6
|Haeji Kang, $170,575
|73-70-69-71—283
|-5
|Hye Jin Choi, $92,304
|69-71-72-72—284
|-4
|Linn Grant, $92,304
|71-73-70-70—284
|-4
|Somi Lee, $92,304
|73-71-68-72—284
|-4
|Jenny Shin, $92,304
|68-72-73-71—284
|-4
|Weiwei Zhang, $92,304
|70-73-70-71—284
|-4
|Aditi Ashok, $45,995
|72-72-72-69—285
|-3
|Robyn Choi, $45,995
|74-72-69-70—285
|-3
|Carlota Ciganda, $45,995
|72-70-73-70—285
|-3
|Brianna Do, $45,995
|68-71-73-73—285
|-3
|Kristen Gillman, $45,995
|71-72-72-70—285
|-3
|Minami Katsu, $45,995
|69-76-70-70—285
|-3
|Arpichaya Yubol, $45,995
|74-69-72-70—285
|-3
|Peiyun Chien, $32,184
|78-70-68-70—286
|-2
|Karis Davidson, $32,184
|72-74-68-72—286
|-2
|Akie Iwai, $32,184
|76-69-71-70—286
|-2
|Jeong Eun Lee5, $32,184
|71-69-73-73—286
|-2
|Benedetta Moresco, $32,184
|74-71-70-71—286
|-2
|Lindy Duncan, $26,546
|72-71-69-75—287
|-1
|Muni He, $26,546
|75-72-69-71—287
|-1
|Caroline Inglis, $26,546
|73-74-69-71—287
|-1
|Aline Krauter, $26,546
|69-73-70-75—287
|-1
|Gabriela Ruffels, $26,546
|71-69-71-76—287
|-1
|Olivia Cowan, $21,499
|69-73-71-75—288
|E
|Nataliya Guseva, $21,499
|70-73-71-74—288
|E
|Caroline Masson, $21,499
|70-71-72-75—288
|E
|Bianca Pagdanganan, $21,499
|68-74-72-74—288
|E
|Miranda Wang, $21,499
|74-65-73-76—288
|E
|Yahui Zhang, $21,499
|70-72-68-78—288
|E
|Jodi Ewart Shadoff, $17,540
|73-73-73-70—289
|+1
|Charley Hull, $17,540
|72-75-70-72—289
|+1
|Ashley Lau, $17,540
|71-73-71-74—289
|+1
|Brittany Lincicome, $17,540
|74-71-70-74—289
|+1
|Mariel Galdiano, $14,290
|71-75-73-71—290
|+2
|Soo Bin Joo, $14,290
|76-71-71-72—290
|+2
|Kaitlyn Papp, $14,290
|74-71-71-74—290
|+2
|Jessica Porvasnik, $14,290
|74-72-73-71—290
|+2
|Jasmine Suwannapura, $14,290
|75-70-69-76—290
|+2
|Dewi Weber, $14,290
|70-73-73-74—290
|+2
|Celine Borge, $11,844
|71-74-76-70—291
|+3
|Gemma Dryburgh, $11,844
|77-70-72-72—291
|+3
|Min Lee, $11,844
|72-75-70-74—291
|+3
|Julia Lopez Ramirez, $10,363
|70-74-74-74—292
|+4
|Ryann O’Toole, $10,363
|73-74-70-75—292
|+4
|Pornanong Phatlum, $10,363
|73-73-72-74—292
|+4
|Jing Yan, $10,363
|72-68-73-79—292
|+4
|Jiwon Jeon, $9,054
|70-73-76-74—293
|+5
|Mina Kreiter, $9,054
|74-74-74-71—293
|+5
|Pernilla Lindberg, $9,054
|73-74-72-74—293
|+5
|Wei-Ling Hsu, $8,110
|77-70-75-72—294
|+6
|Sarah Kemp, $8,110
|73-74-74-73—294
|+6
|Brooke Matthews, $8,110
|75-72-74-73—294
|+6
|Morgane Metraux, $8,110
|73-75-75-71—294
|+6
|Maria Fassi, $7,080
|75-72-71-77—295
|+7
|Mary Liu, $7,080
|72-73-72-78—295
|+7
|Anna Nordqvist, $7,080
|75-71-75-74—295
|+7
|Albane Valenzuela, $7,080
|72-75-73-75—295
|+7
|Yue Ren, $6,308
|73-72-71-80—296
|+8
|Maddie Szeryk, $6,308
|72-72-76-76—296
|+8
|Elizabeth Szokol, $6,308
|74-69-74-79—296
|+8
|Lauren Hartlage, $5,987
|74-73-81-69—297
|+9
|Yuri Yoshida, $5,987
|72-76-74-75—297
|+9
|Amanda Doherty, $5,728
|78-70-76-78—302
|+14
|Malia Nam, $5,728
|76-71-77-78—302
|+14
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