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MEXICO Riviera Maya Open at Mayakoba Par Scores

The Associated Press

May 25, 2025, 4:15 PM

Sunday

At El Camaleon Golf Club

Playa del Carmen, Mexico

Purse: $2.5 million

Yardage: 6,583; Par: 72

Final Round

Chisato Iwai, $375,000 68-74-68-66—276 -12
Jenny Bae, $235,137 69-69-71-73—282 -6
Haeji Kang, $170,575 73-70-69-71—283 -5
Hye Jin Choi, $92,304 69-71-72-72—284 -4
Linn Grant, $92,304 71-73-70-70—284 -4
Somi Lee, $92,304 73-71-68-72—284 -4
Jenny Shin, $92,304 68-72-73-71—284 -4
Weiwei Zhang, $92,304 70-73-70-71—284 -4
Aditi Ashok, $45,995 72-72-72-69—285 -3
Robyn Choi, $45,995 74-72-69-70—285 -3
Carlota Ciganda, $45,995 72-70-73-70—285 -3
Brianna Do, $45,995 68-71-73-73—285 -3
Kristen Gillman, $45,995 71-72-72-70—285 -3
Minami Katsu, $45,995 69-76-70-70—285 -3
Arpichaya Yubol, $45,995 74-69-72-70—285 -3
Peiyun Chien, $32,184 78-70-68-70—286 -2
Karis Davidson, $32,184 72-74-68-72—286 -2
Akie Iwai, $32,184 76-69-71-70—286 -2
Jeong Eun Lee5, $32,184 71-69-73-73—286 -2
Benedetta Moresco, $32,184 74-71-70-71—286 -2
Lindy Duncan, $26,546 72-71-69-75—287 -1
Muni He, $26,546 75-72-69-71—287 -1
Caroline Inglis, $26,546 73-74-69-71—287 -1
Aline Krauter, $26,546 69-73-70-75—287 -1
Gabriela Ruffels, $26,546 71-69-71-76—287 -1
Olivia Cowan, $21,499 69-73-71-75—288 E
Nataliya Guseva, $21,499 70-73-71-74—288 E
Caroline Masson, $21,499 70-71-72-75—288 E
Bianca Pagdanganan, $21,499 68-74-72-74—288 E
Miranda Wang, $21,499 74-65-73-76—288 E
Yahui Zhang, $21,499 70-72-68-78—288 E
Jodi Ewart Shadoff, $17,540 73-73-73-70—289 +1
Charley Hull, $17,540 72-75-70-72—289 +1
Ashley Lau, $17,540 71-73-71-74—289 +1
Brittany Lincicome, $17,540 74-71-70-74—289 +1
Mariel Galdiano, $14,290 71-75-73-71—290 +2
Soo Bin Joo, $14,290 76-71-71-72—290 +2
Kaitlyn Papp, $14,290 74-71-71-74—290 +2
Jessica Porvasnik, $14,290 74-72-73-71—290 +2
Jasmine Suwannapura, $14,290 75-70-69-76—290 +2
Dewi Weber, $14,290 70-73-73-74—290 +2
Celine Borge, $11,844 71-74-76-70—291 +3
Gemma Dryburgh, $11,844 77-70-72-72—291 +3
Min Lee, $11,844 72-75-70-74—291 +3
Julia Lopez Ramirez, $10,363 70-74-74-74—292 +4
Ryann O’Toole, $10,363 73-74-70-75—292 +4
Pornanong Phatlum, $10,363 73-73-72-74—292 +4
Jing Yan, $10,363 72-68-73-79—292 +4
Jiwon Jeon, $9,054 70-73-76-74—293 +5
Mina Kreiter, $9,054 74-74-74-71—293 +5
Pernilla Lindberg, $9,054 73-74-72-74—293 +5
Wei-Ling Hsu, $8,110 77-70-75-72—294 +6
Sarah Kemp, $8,110 73-74-74-73—294 +6
Brooke Matthews, $8,110 75-72-74-73—294 +6
Morgane Metraux, $8,110 73-75-75-71—294 +6
Maria Fassi, $7,080 75-72-71-77—295 +7
Mary Liu, $7,080 72-73-72-78—295 +7
Anna Nordqvist, $7,080 75-71-75-74—295 +7
Albane Valenzuela, $7,080 72-75-73-75—295 +7
Yue Ren, $6,308 73-72-71-80—296 +8
Maddie Szeryk, $6,308 72-72-76-76—296 +8
Elizabeth Szokol, $6,308 74-69-74-79—296 +8
Lauren Hartlage, $5,987 74-73-81-69—297 +9
Yuri Yoshida, $5,987 72-76-74-75—297 +9
Amanda Doherty, $5,728 78-70-76-78—302 +14
Malia Nam, $5,728 76-71-77-78—302 +14

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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