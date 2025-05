MEXICO Riviera Maya Open at Mayakoba Par Scores

Sunday At El Camaleon Golf Club Playa del Carmen, Mexico Purse: $2.5 million Yardage: 6,583; Par: 72 Final Round Chisato…

Chisato Iwai, $375,000 68-74-68-66—276 -12 Jenny Bae, $235,137 69-69-71-73—282 -6 Haeji Kang, $170,575 73-70-69-71—283 -5 Hye Jin Choi, $92,304 69-71-72-72—284 -4 Linn Grant, $92,304 71-73-70-70—284 -4 Somi Lee, $92,304 73-71-68-72—284 -4 Jenny Shin, $92,304 68-72-73-71—284 -4 Weiwei Zhang, $92,304 70-73-70-71—284 -4 Aditi Ashok, $45,995 72-72-72-69—285 -3 Robyn Choi, $45,995 74-72-69-70—285 -3 Carlota Ciganda, $45,995 72-70-73-70—285 -3 Brianna Do, $45,995 68-71-73-73—285 -3 Kristen Gillman, $45,995 71-72-72-70—285 -3 Minami Katsu, $45,995 69-76-70-70—285 -3 Arpichaya Yubol, $45,995 74-69-72-70—285 -3 Peiyun Chien, $32,184 78-70-68-70—286 -2 Karis Davidson, $32,184 72-74-68-72—286 -2 Akie Iwai, $32,184 76-69-71-70—286 -2 Jeong Eun Lee5, $32,184 71-69-73-73—286 -2 Benedetta Moresco, $32,184 74-71-70-71—286 -2 Lindy Duncan, $26,546 72-71-69-75—287 -1 Muni He, $26,546 75-72-69-71—287 -1 Caroline Inglis, $26,546 73-74-69-71—287 -1 Aline Krauter, $26,546 69-73-70-75—287 -1 Gabriela Ruffels, $26,546 71-69-71-76—287 -1 Olivia Cowan, $21,499 69-73-71-75—288 E Nataliya Guseva, $21,499 70-73-71-74—288 E Caroline Masson, $21,499 70-71-72-75—288 E Bianca Pagdanganan, $21,499 68-74-72-74—288 E Miranda Wang, $21,499 74-65-73-76—288 E Yahui Zhang, $21,499 70-72-68-78—288 E Jodi Ewart Shadoff, $17,540 73-73-73-70—289 +1 Charley Hull, $17,540 72-75-70-72—289 +1 Ashley Lau, $17,540 71-73-71-74—289 +1 Brittany Lincicome, $17,540 74-71-70-74—289 +1 Mariel Galdiano, $14,290 71-75-73-71—290 +2 Soo Bin Joo, $14,290 76-71-71-72—290 +2 Kaitlyn Papp, $14,290 74-71-71-74—290 +2 Jessica Porvasnik, $14,290 74-72-73-71—290 +2 Jasmine Suwannapura, $14,290 75-70-69-76—290 +2 Dewi Weber, $14,290 70-73-73-74—290 +2 Celine Borge, $11,844 71-74-76-70—291 +3 Gemma Dryburgh, $11,844 77-70-72-72—291 +3 Min Lee, $11,844 72-75-70-74—291 +3 Julia Lopez Ramirez, $10,363 70-74-74-74—292 +4 Ryann O’Toole, $10,363 73-74-70-75—292 +4 Pornanong Phatlum, $10,363 73-73-72-74—292 +4 Jing Yan, $10,363 72-68-73-79—292 +4 Jiwon Jeon, $9,054 70-73-76-74—293 +5 Mina Kreiter, $9,054 74-74-74-71—293 +5 Pernilla Lindberg, $9,054 73-74-72-74—293 +5 Wei-Ling Hsu, $8,110 77-70-75-72—294 +6 Sarah Kemp, $8,110 73-74-74-73—294 +6 Brooke Matthews, $8,110 75-72-74-73—294 +6 Morgane Metraux, $8,110 73-75-75-71—294 +6 Maria Fassi, $7,080 75-72-71-77—295 +7 Mary Liu, $7,080 72-73-72-78—295 +7 Anna Nordqvist, $7,080 75-71-75-74—295 +7 Albane Valenzuela, $7,080 72-75-73-75—295 +7 Yue Ren, $6,308 73-72-71-80—296 +8 Maddie Szeryk, $6,308 72-72-76-76—296 +8 Elizabeth Szokol, $6,308 74-69-74-79—296 +8 Lauren Hartlage, $5,987 74-73-81-69—297 +9 Yuri Yoshida, $5,987 72-76-74-75—297 +9 Amanda Doherty, $5,728 78-70-76-78—302 +14 Malia Nam, $5,728 76-71-77-78—302 +14

