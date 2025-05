NATIONAL LEAGUE BATTING_F.Freeman, Los Angeles, .362; Machado, San Diego, .340; W.Smith, Los Angeles, .324; Abrams, Washington, .317; T.Hernández, Los Angeles,…

NATIONAL LEAGUE

BATTING_F.Freeman, Los Angeles, .362; Machado, San Diego, .340; W.Smith, Los Angeles, .324; Abrams, Washington, .317; T.Hernández, Los Angeles, .315; Donovan, St. Louis, .313; Alonso, New York, .311; Tatis, San Diego, .308; Ohtani, Los Angeles, .307; Stowers, Miami, .300.

RUNS_Ohtani, Los Angeles, 46; Carroll, Arizona, 36; Tatis, San Diego, 36; Betts, Los Angeles, 33; Tucker, Chicago, 33; Crow-Armstrong, Chicago, 32; Machado, San Diego, 32; Turang, Milwaukee, 32; Schwarber, Philadelphia, 31; Soto, New York, 31.

RBI_Alonso, New York, 36; Suzuki, Chicago, 35; T.Hernández, Los Angeles, 34; F.Freeman, Los Angeles, 33; Flores, San Francisco, 33; Schwarber, Philadelphia, 33; Tucker, Chicago, 33; Perdomo, Arizona, 31; E.Suárez, Arizona, 31; E.De La Cruz, Cincinnati, 31; Carroll, Arizona, 31.

HITS_Carroll, Arizona, 52; Lindor, New York, 52; Machado, San Diego, 52; Riley, Atlanta, 52; Donovan, St. Louis, 51; Alonso, New York, 50; Ohtani, Los Angeles, 50; T.Turner, Philadelphia, 50; Naylor, Arizona, 49; Tatis, San Diego, 49.

DOUBLES_Alonso, New York, 15; Chourio, Milwaukee, 14; Machado, San Diego, 14; Donovan, St. Louis, 13; Castellanos, Philadelphia, 11; Crow-Armstrong, Chicago, 11; L.Gurriel, Arizona, 11; J.Lee, San Francisco, 11; Naylor, Arizona, 11; Ramos, San Francisco, 11; P.Smith, Arizona, 11; Wood, Washington, 11.

TRIPLES_Carroll, Arizona, 5; Moniak, Colorado, 4; Ohtani, Los Angeles, 4; Beck, Colorado, 3; T.Taylor, New York, 3; Tucker, Chicago, 3; White, Atlanta, 3; 13 tied at 2.

HOME RUNS_Schwarber, Philadelphia, 15; Carroll, Arizona, 14; E.Suárez, Arizona, 13; Ohtani, Los Angeles, 13; Tatis, San Diego, 11; Suzuki, Chicago, 11; Crow-Armstrong, Chicago, 11; Wood, Washington, 11; Stowers, Miami, 10; Tucker, Chicago, 10.

STOLEN BASES_On.Cruz, Pittsburgh, 16; E.De La Cruz, Cincinnati, 14; Crow-Armstrong, Chicago, 13; V.Scott, St. Louis, 13; Crews, Washington, 11; Edwards, Miami, 11; Acuña, New York, 10; McLain, Cincinnati, 10; Ohtani, Los Angeles, 10; Tucker, Chicago, 10; T.Turner, Philadelphia, 10.

PITCHING_Ray, San Francisco, 6-0; Pfaadt, Arizona, 6-3; J.López, Washington, 5-0; Canning, New York, 5-1; C.Holmes, New York, 5-2; Pivetta, San Diego, 5-2; Yamamoto, Los Angeles, 5-3; Luzardo, Philadelphia, 4-0; Casparius, Los Angeles, 4-0; Adam, San Diego, 4-0.

ERA_Senga, New York, 1.22; Luzardo, Philadelphia, 2.00; Yamamoto, Los Angeles, 2.12; M.King, San Diego, 2.33; Greene, Cincinnati, 2.37; Webb, San Francisco, 2.60; Skenes, Pittsburgh, 2.63; F.Peralta, Milwaukee, 2.66; Boyd, Chicago, 2.78; Imanaga, Chicago, 2.82.

STRIKEOUTS_Gore, Washington, 75; Wheeler, Philadelphia, 74; Webb, San Francisco, 65; Sale, Atlanta, 64; Greene, Cincinnati, 61; Yamamoto, Los Angeles, 59; Cease, San Diego, 58; Luzardo, Philadelphia, 57; M.King, San Diego, 56; Ray, San Francisco, 55.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.