French Open Results

Thursday At Stade Roland Garros Paris Purse: €20,509,000 Surface: Red clay PARIS (AP) _ Results Thursday from French Open at…

Thursday

At Stade Roland Garros

Paris

Purse: €20,509,000

Surface: Red clay

PARIS (AP) _ Results Thursday from French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Second Round

Jiri Lehecka, Czechia, def. Alejandro Davidovich Fokina (26), Spain, 6-3, 3-6, 6-1, 6-2.

Alexander Bublik, Kazakhstan, def. Alex de Minaur (9), Australia, 2-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-2.

Henrique Rocha, Portugal, def. Jakub Mensik (19), Czechia, 2-6, 1-6, 6-4, 6-3, 6-3.

Arthur Fils (14), France, def. Jaume Munar, Spain, 7-6 (3), 7-6 (4), 2-6, 0-6, 6-4.

Alexander Zverev (3), Germany, def. Jesper De Jong, Netherlands, 3-6, 6-1, 6-2, 6-3.

Jannik Sinner (1), Italy, def. Richard Gasquet, France, 6-3, 6-0, 6-4.

Andrey Rublev (17), Russia, def. Adam Walton, Australia, 7-6 (1), 6-1, 7-6 (5).

Tallon Griekspoor, Netherlands, def. Gabriel Diallo, Canada, 7-5, 7-6 (3), 1-6, 6-3.

Flavio Cobolli, Italy, def. Matteo Arnaldi, Italy, 6-3, 6-3, 6-7 (6), 6-1.

Cameron Norrie, Britain, def. Federico Agustin Gomez, Argentina, 7-6 (7), 6-2, 6-1.

Joao Fonseca, Brazil, def. Pierre-Hugues Herbert, France, 7-6 (4), 7-6 (4), 6-4.

Ethan Quinn, United States, def. Alexander Shevchenko, Russia, 6-4, 4-6, 6-7 (5), 7-6 (3), 7-5.

Novak Djokovic (6), Serbia, def. Corentin Moutet, France, 6-3, 6-2, 7-6 (1).

Jacob Fearnley, Britain, def. Ugo Humbert (22), France, 6-3, 4-4, ret.

Filip Misolic, Austria, def. Denis Shapovalov (27), Canada, 7-6 (5), 7-6 (6), 4-6, 4-6, 6-3.

Jack Draper (5), Britain, def. Gael Monfils, France, 6-3, 4-6, 6-3, 7-5.

Women’s Singles

Second Round

Mirra Andreeva (6), Russia, def. Ashlyn Krueger, United States, 6-3, 6-4.

Marie Bouzkova, Czechia, def. Sonay Kartal, Britain, 6-1, 6-4.

Marketa Vondrousova, Czechia, def. Magdalena Frech (25), Poland, 6-0, 4-6, 6-3.

Hailey Baptiste, United States, def. Nao Hibino, Japan, 6-3, 6-2.

Jessica Pegula (3), United States, def. Ann Li, United States, 6-3, 7-6 (3).

Ekaterina Alexandrova (20), Russia, def. Elisabetta Cocciaretto, Italy, 6-1, 6-3.

Veronika Kudermetova, Russia, def. Barbora Krejcikova (15), Czechia, 6-0, 6-3.

Yulia Putintseva (32), Kazakhstan, def. Joanna Garland, Taiwan, 7-6 (5), 6-3.

Jessica Bouzas Maneiro, Spain, def. Robin Montgomery, United States, 6-4, 4-6, 7-5.

Coco Gauff (2), United States, def. Tereza Valentova, Czechia, 6-2, 6-4.

Madison Keys (7), United States, def. Katie Boulter, Britain, 6-1, 6-3.

Lois Boisson, France, def. Anhelina Kalinina, Ukraine, 6-1, 6-2.

Paula Badosa (10), Spain, def. Elena-Gabriela Ruse, Romania, 3-6, 6-4, 6-4.

Elsa Jacquemot, France, def. Alycia Parks, United States, 6-2, 6-7 (4), 6-1.

Sofia Kenin (31), United States, def. Victoria Azarenka, Belarus, 7-6 (5), 6-4.

Daria Kasatkina (17), Russia, def. Leolia Jeanjean, France, 6-4, 6-2.

Men’s Doubles

First Round

Kevin Krawietz and Tim Putz (3), Germany, def. Karol Drzewiecki and Piotr Matuszewski, Poland, 6-3, 6-3.

James Duckworth and Aleksandar Vukic, Australia, def. Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Skander Mansouri, Tunisia, 7-6 (2), 6-2.

Harold Mayot and Arthur Cazaux, France, def. Rajeev Ram, United States, and Jamie Murray (14), Britain, 6-4, 6-4.

Matthew Ebden and John Peers (15), Australia, def. Ugo Blanchet and Kyrian Jacquet, France, 3-6, 6-3, 7-6 (4).

Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (2), Britain, def. Patrik Rikl and Petr Nouza, Czechia, 6-3, 6-4.

Fernando Romboli, Brazil, and John-Patrick Smith, Australia, def. Stefanos Tsitsipas and Petros Tsitsipas, Greece, 6-4, 3-6, 6-3.

David Pel, Netherlands, and Jakub Paul, Switzerland, def. Maximo Gonzalez and Andres Molteni (10), Argentina, 7-6 (4), 7-5.

Edouard Roger-Vasselin, France, and Hugo Nys (16), Monaco, def. Ariel Behar, Uruguay, and Joran Vliegen, Belgium, 6-7 (4), 7-6 (3), 6-3.

Andre Goransson, Sweden, and Sem Verbeek (12), Netherlands, def. Alexandre Muller and Giovanni Mpetshi Perricard, France, 6-4, 7-6 (6).

Fabian Marozsan, Hungary, and Mattia Bellucci, Italy, def. Marcos Giron and Jenson Brooksby, United States, 6-4, 6-4.

Arthur Rinderknech, France, and Nuno Borges, Portugal, def. Zizou Bergs, Belgium, and Jesper De Jong, Netherlands, 3-6, 6-2, 6-3.

Simone Bolelli and Andrea Vavassori (4), Italy, def. Nicolas Mahut and Pierre-Hugues Herbert, France, 7-6 (2), 6-2.

Women’s Doubles

First Round

Sabrina Santamaria, United States, and Maia Lumsden, Britain, def. Emma Lene and Sarah Iliev, France, 6-3, 6-1.

Zheng Saisai and Wang Xinyu, China, def. Irina Khromacheva, Russia, and Fanny Stollar (11), Hungary, 6-4, 4-6, 6-4.

Asia Muhammad, United States, and Demi Schuurs (5), Netherlands, def. Storm Hunter and Ellen Perez, Australia, 3-6, 6-2, 6-0.

Makoto Ninomiya, Japan, and Qianhui Tang, China, def. Elixane Lechemia and Harmony Tan, France, 6-3, 6-4.

Hsieh Su-wei, Taiwan, and Jelena Ostapenko (3), Latvia, def. Greet Minnen, Belgium, and Anna Bondar, Hungary, 6-3, 3-6, 7-6 (3).

Anna Siskova, Czechia, and Kamilla Rakhimova, Russia, def. Nadiia Kichenok and Dayana Yastremska, Ukraine, 6-4, 6-4.

Diana Shnaider and Mirra Andreeva (4), Russia, def. Hailey Baptiste and Ashlyn Krueger, United States, 6-3, 6-0.

Yulia Putintseva, Kazakhstan, and Leylah Annie Fernandez, Canada, def. Monica Niculescu, Romania, and Katarzyna Piter, Poland, 6-0, 6-2.

Veronika Kudermetova, Russia, and Elise Mertens (6), Belgium, def. Alexandra Panova, Russia, and Jaqueline Cristian, Romania, 6-0, 6-0.

Nicole Melichar-Martinez, United States, and Liudmila Samsonova (15), Russia, def. Varvara Gracheva, Russia, and Jessica Bouzas Maneiro, Spain, 6-4, 3-6, 6-0.

Mixed Doubles

Second Round

Michael Venus and Erin Routliffe (5), New Zealand, def. Joe Salisbury, Britain, and Tereza Mihalikova, Slovakia, 7-5, 6-3.

Neal Skupski, Britain, and Desirae Krawczyk, United States, def. Kevin Krawietz, Germany, and Timea Babos, Hungary, 2-6, 6-3, 10-4.

Zhang Shuai, China, and Marcelo Arevalo-Gonzalez (2), El Salvador, def. Julie Belgraver and Luca Sanchez, France, 6-2, 6-4.

Harri Heliovaara, Finland, and Anna Danilina (6), Kazakhstan, def. Storm Hunter, Australia, and Sander Gille, Belgium, 6-3, 6-4.

Evan King and Taylor Townsend (4), United States, def. Jessika Ponchet and Gregoire Jacq, France, 6-0, 6-2.

Lloyd Glasspool, Britain, and Giuliana Olmos, Mexico, def. Julian Cash, Britain, and Ellen Perez, Australia, 7-6 (2), 6-4.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.