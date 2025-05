French Open Results

Monday At Stade Roland Garros Paris Purse: €20,509,000 Surface: Red clay PARIS (AP) _ Results Monday from French Open at…

Monday

At Stade Roland Garros

Paris

Purse: €20,509,000

Surface: Red clay

PARIS (AP) _ Results Monday from French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Men’s Singles

First Round

Alexei Popyrin (25), Australia, def. Yoshihito Nishioka, Japan, 7-5, 6-4, 1-2, ret.

Casper Ruud (7), Norway, def. Albert Ramos-Vinolas, Spain, 6-3, 6-4, 6-2.

Sebastian Korda (23), United States, def. Luciano Darderi, Italy, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2.

Hugo Gaston, France, def. Ugo Blanchet, France, 2-6, 6-0, 2-6, 6-3, 6-4.

Carlos Alcaraz (2), Spain, def. Giulio Zeppieri, Italy, 6-3, 6-4, 6-2.

Alejandro Tabilo, Chile, def. Arthur Cazaux, France, 5-7, 6-3, 6-2, 1-6, 6-3.

Miomir Kecmanovic, Serbia, def. Sebastian Baez, Argentina, 6-7 (3), 6-7 (4), 6-4, 6-2, 6-2.

Stefanos Tsitsipas (20), Greece, def. Tomas Martin Etcheverry, Argentina, 7-5, 6-3, 6-4.

Daniel Altmaier, Germany, def. Taylor Fritz (4), United States, 7-5, 3-6, 6-3, 6-1.

Alejandro Davidovich Fokina (26), Spain, def. Pablo Llamas Ruiz, Spain, 6-3, 6-2, 6-7 (4), 6-3.

Jacob Fearnley, Britain, def. Stan Wawrinka, Switzerland, 7-6 (6), 6-3, 6-2.

Jiri Lehecka, Czechia, def. Jordan Thompson, Australia, 6-4, 6-2, 6-1.

Karen Khachanov (24), Russia, def. Aleksandar Vukic, Australia, 6-4, 6-4, 6-4.

Gabriel Diallo, Canada, def. Francisco Cerundolo (18), Argentina, 7-5, 6-3, 6-4.

Holger Rune (10), Denmark, def. Roberto Bautista Agut, Spain, 6-7 (4), 6-4, 6-3, 6-2.

Denis Shapovalov (27), Canada, def. Pedro Martinez, Spain, 6-2, 6-0, 6-3.

Sebastian Ofner, Austria, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 7-6 (5), 6-3, 6-7 (5), 6-2.

Richard Gasquet, France, def. Terence Atmane, France, 6-2, 2-6, 6-3, 6-0.

Ugo Humbert (22), France, def. Christopher O’Connell, Australia, 7-5, 6-3, 7-6 (3).

Jaume Munar, Spain, def. Camilo Ugo Carabelli, Argentina, 6-4, 6-1, 7-5.

Arthur Fils (14), France, def. Nicolas Jarry, Chile, 6-3, 6-4, 6-7 (6), 6-3.

Filip Misolic, Austria, def. Yunchaokete Bu, China, 5-7, 7-6 (3), 7-6 (4), 6-1.

Tallon Griekspoor, Netherlands, def. Marcos Giron, United States, 4-6, 6-3, 6-4, 7-5.

Jannik Sinner (1), Italy, def. Arthur Rinderknech, France, 6-4, 6-3, 7-5.

Women’s Singles

First Round

Jessica Bouzas Maneiro, Spain, def. Emma Navarro (9), United States, 6-0, 6-1.

Veronika Kudermetova, Russia, def. Viktoriya Tomova, Bulgaria, 7-5, 6-1.

Elena Rybakina (12), Kazakhstan, def. Julia Riera, Argentina, 6-1, 4-6, 6-4.

Yuliia Starodubtseva, Ukraine, def. Tamara Korpatsch, Germany, 2-6, 6-1, 6-4.

Iga Swiatek (5), Poland, def. Rebecca Sramkova, Slovakia, 6-3, 6-3.

Emma Raducanu, Britain, def. Wang Xinyu, China, 7-5, 4-6, 6-3.

Robin Montgomery, United States, def. Diane Parry, France, 6-2, 6-1.

Liudmila Samsonova (19), Russia, def. Maiar Sherif Ahmed Abdelaziz, Egypt, 7-6 (3), 6-2.

Jaqueline Cristian, Romania, def. Kimberly Birrell, Australia, 6-1, 6-0.

Danielle Collins, United States, def. Jodie Burrage, Britain, 7-6 (1), 6-4.

Paula Badosa (10), Spain, def. Naomi Osaka, Japan, 6-7 (1), 6-1, 6-4.

Ajla Tomljanovic, Australia, def. Maya Joint, Australia, 6-1, 6-3.

Bernarda Pera, United States, def. Caroline Garcia, France, 6-4, 6-4.

Daria Kasatkina (17), Russia, def. Katerina Siniakova, Czechia, 6-1, 3-6, 6-2.

Katie Boulter, Britain, def. Carole Monnet, France, 6-7 (4), 6-1, 6-1.

Elena-Gabriela Ruse, Romania, def. McCartney Kessler, United States, 7-5, 7-6 (3).

Barbora Krejcikova (15), Czechia, def. Tatjana Maria, Germany, 7-6 (4), 6-3.

Jelena Ostapenko (21), Latvia, def. Polina Kudermetova, Russia, 5-7, 6-0, 6-2.

Ekaterina Alexandrova (20), Russia, def. Lucia Bronzetti, Italy, 6-3, 6-2.

Madison Keys (7), United States, def. Daria Saville, Australia, 6-2, 6-1.

Arantxa Rus, Netherlands, def. Camila Osorio, Colombia, 4-6, 6-2, 6-4.

Elisabetta Cocciaretto, Italy, def. Taylor Townsend, United States, 6-3, 6-2.

Leolia Jeanjean, France, def. Irina-Camelia Begu, Romania, 0-6, 7-5, 3-0, ret.

Clara Tauson (22), Denmark, def. Magda Linette, Poland, 6-4, 4-6, 6-1.

Caroline Dolehide, United States, def. Greet Minnen, Belgium, 3-6, 6-3, 6-4.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.