Black Desert Championship presented by Greater Zion Scores

Saturday

At Black Desert Golf Course

Ivins, Utah

Purse: $3 million

Yardage: 6,629; Par: 72

Third Round

Hae-Ran Ryu 63-67-68—198 Ruoning Yin 71-67-62—200 Esther Henseleit 65-68-68—201 Wei-Ling Hsu 64-70-69—203 Ariya Jutanugarn 64-70-69—203 Chanettee Wannasaen 68-68-67—203 Brooke Henderson 71-67-66—204 Yan Liu 72-67-65—204 Rio Takeda 70-69-65—204 Na Rin An 69-67-69—205 Hye Jin Choi 68-68-69—205 Jin Hee Im 70-68-67—205 Jiwon Jeon 65-73-67—205 Soo Bin Joo 65-68-72—205 Stephanie Kyriacou 71-68-66—205 Andrea Lee 66-70-69—205 Sarah Schmelzel 66-72-67—205 Miyu Yamashita 69-70-66—205 Yahui Zhang 69-67-69—205 Aditi Ashok 69-71-66—206 Celine Boutier 66-71-69—206 Mi Hyang Lee 69-66-71—206 Somi Lee 66-66-74—206 Lucy Li 65-73-68—206 Grace Kim 65-70-72—207 Jennifer Kupcho 70-70-67—207 Anna Nordqvist 70-71-66—207 Ana Belac 73-68-67—208 Gemma Dryburgh 71-65-72—208 Lindy Duncan 67-71-70—208 Kristen Gillman 66-70-72—208 Ryann O’Toole 71-68-69—208 Mao Saigo 70-71-67—208 Jasmine Suwannapura 71-69-68—208 Carlota Ciganda 65-71-73—209 Manon De Roey 68-70-71—209 Ayaka Furue 72-67-70—209 Minami Katsu 70-71-68—209 Auston Kim 67-73-69—209 Gaby Lopez 71-67-71—209 Azahara Munoz 67-72-70—209 Miranda Wang 66-69-74—209 Dewi Weber 69-68-72—209 Amy Yang 70-71-68—209 Saki Baba 71-70-69—210 Jenny Bae 69-72-69—210 Ashleigh Buhai 70-70-70—210 Nataliya Guseva 72-68-70—210 Charley Hull 70-70-70—210 Caroline Inglis 71-68-71—210 Hyo Joo Kim 67-71-72—210 Ingrid Lindblad 69-71-70—210 Christine Wang 67-73-70—210 Arpichaya Yubol 69-72-69—210 Robyn Choi 71-70-70—211 Savannah Grewal 72-68-71—211 Paula Reto 68-68-75—211 Pajaree Anannarukarn 70-69-73—212 Perrine Delacour 71-66-75—212 Lauren Morris 70-70-72—212 Weiwei Zhang 69-72-71—212 Karis Davidson 70-71-72—213 Mina Kreiter 69-69-75—213 Hinako Shibuno 70-65-78—213 Olivia Cowan 68-69-77—214 Megan Khang 68-72-74—214 Kate Smith-Stroh 71-70-74—215 Lauren Hartlage 68-70-78—216 Madison Young 71-69-78—218

