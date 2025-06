Austrian Alpine Open presented by SalzburgerLand Scores

Saturday At Gut Altentann Salzburg, Austria Purse: $2.8 million Yardage: 6,941; Par: 70 Third Round Marcel Schneider, Germany 63-66-66—195 Nicolai…

Saturday

At Gut Altentann

Salzburg, Austria

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,941; Par: 70

Third Round

Marcel Schneider, Germany 63-66-66—195 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 65-66-65—196 Jeff Winther, Denmark 71-64-62—197 Callum Tarren, England 69-63-66—198 Jayden Trey Schaper, South Africa 67-66-67—200 Sebastian Soderberg, Sweden 73-65-62—200 Alexander Levy, France 68-67-66—201 Danny List, Australia 71-66-64—201 Maximilian Steinlechner, Austria 71-66-64—201 Matthew Baldwin, England 70-66-66—202 John Catlin, United States 71-65-66—202 Aaron Cockerill, Canada 66-69-67—202 Brandon Stone, South Africa 67-68-67—202 Daniel Gale, Australia 68-66-69—203 Julien Guerrier, France 71-67-65—203 Daniel Hillier, New Zealand 66-67-70—203 Kristoffer Reitan, Norway 67-69-67—203 Brandon Wu, United States 69-65-69—203 Lucas Bjerregaard, Denmark 71-64-69—204 Davis Bryant, United States 67-70-67—204 Martin Couvra, France 68-67-69—204 Simon Forsstrom, Sweden 71-68-65—204 Calum Hill, Scotland 68-66-70—204 Francesco Laporta, Italy 72-66-66—204 Oliver Lindell, Finland 69-68-67—204 Troy Merritt, United States 68-68-68—204 Marcel Siem, Germany 69-69-66—204 Veer Ahlawat, India 67-68-70—205 Marcus Armitage, England 67-68-70—205 Rafa Cabrera Bello, Spain 66-72-67—205 Joe Dean, England 71-68-66—205 Marcus Kinhult, Sweden 69-66-70—205 Hao-Tong Li, China 67-68-70—205 Keita Nakajima, Japan 69-68-68—205 Corey Shaun, United States 72-67-66—205 Andy Sullivan, England 69-65-71—205 Albert Boneta, Spain 74-63-69—206 Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 68-66-72—206 Jacob Skov Olesen, Denmark 69-68-69—206 Robin Williams, South Africa 72-66-68—206 Gavin Green, Malaysia 67-71-69—207 Frederic Lacroix, France 68-69-70—207 Zander Lombard, South Africa 69-67-71—207 Wenyi Ding, China 71-67-70—208 Grant Forrest, Scotland 68-70-70—208 Pablo Larrazabal, Spain 69-70-69—208 Richard Mansell, England 69-68-71—208 Edoardo Molinari, Italy 66-70-72—208 Freddy Schott, Germany 70-69-69—208 Julien Brun, France 68-70-71—209 Jorge Campillo, Spain 68-69-72—209 Scott Jamieson, Scotland 67-71-71—209 Yuto Katsuragawa, Japan 67-69-73—209 Maximilian Kieffer, Germany 67-72-70—209 Richard Sterne, South Africa 68-70-71—209 Bernd Wiesberger, Austria 72-67-70—209 Wil Besseling, Netherlands 72-65-73—210 Joakim Lagergren, Sweden 71-68-71—210 Mikael Lindberg, Sweden 68-71-71—210 Matthias Schwab, Austria 68-69-73—210 Nicolas Colsaerts, Belgium 65-73-73—211 Connor Syme, Scotland 68-69-74—211 Ryggs Johnston, United States 67-71-74—212 Fabrizio Zanotti, Paraguay 69-70-73—212 Conor Purcell, Ireland 68-71-74—213 Callum Shinkwin, England 73-66-WD

