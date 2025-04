Zurich Classic of New Orleans Scores

Sunday At TPC Louisiana New Orleans Purse: $9.2 million Yardage: 7,425; Par: 72 Final Round B.Griffin/A.Novak (800), $2,658,800 62-66-61-71—260 N.Hojgaard/R.Hojgaard…

B.Griffin/A.Novak (800), $2,658,800 62-66-61-71—260 N.Hojgaard/R.Hojgaard (326), $1,085,600 59-70-64-68—261 J.Knapp/F.Capan (210), $710,700 63-69-60-70—262 D.Lipsky/D.Wu (146), $484,150 63-69-63-68—263 K.Vilips/M.Thorbjornsen (146), $484,150 64-70-61-68—263 L.List/H.Norlander (146), $484,150 64-69-61-69—263 T.Dickson/T.Crowe (146), $484,150 63-71-61-68—263 I.Salinda/K.Velo (104), $308,200 58-69-66-71—264 J.Lower/C.Ramey (104), $308,200 67-67-62-68—264 C.Phillips/J.Bridgeman (88), $234,600 62-68-68-67—265 H.Buckley/B.Thornberry (88), $234,600 64-70-62-69—265 B.Garnett/S.Straka (60), $138,184 65-67-64-70—266 C.Gotterup/Q.Cummins (60), $138,184 63-69-65-69—266 M.Manassero/C.Del Solar (60), $138,184 63-71-65-67—266 N.Taylor/A.Hadwin (60), $138,184 66-66-65-69—266 R.Gerard/D.Walker (60), $138,184 65-69-63-69—266 R.McIlroy/S.Lowry (60), $138,184 64-69-61-72—266 A.Rai/S.Theegala (32), $77,510 63-69-64-71—267 J.Poston/K.Mitchell (32), $77,510 64-70-68-65—267 N.Lashley/H.Springer (32), $77,510 62-71-64-70—267 R.Castillo/W.Mouw (32), $77,510 65-68-64-70—267 R.Hisatsune/T.Kanaya (32), $77,510 62-69-61-75—267 T.Mullinax/R.Shelton (32), $77,510 62-70-63-72—267 S.Fisk/T.Widing (18), $49,496 63-70-63-72—268 S.Stevens/M.McGreevy (18), $49,496 63-69-63-73—268 V.Whaley/A.Albertson (14), $43,884 63-71-62-73—269 B.Taylor/D.Skinns (7), $21,942 64-67-65-73—269 B.Cauley/K.Tway (12), $41,400 64-70-66-70—270 N.Echavarria/M.Greyserman (12), $41,400 66-68-62-74—270 P.Peterson/T.Rosenmueller (12), $41,400 61-72-67-70—270 K.Ventura/A.Rozner (10), $39,928 61-71-69-70—271 C.Davis/A.Svensson (8), $38,456 61-72-61-78—272 N.Hardy/D.Riley (8), $38,456 63-70-67-72—272 T.Detry/R.Macintyre (8), $38,456 64-69-68-71—272 B.Snedeker/C.Reavie (3), $18,492 65-69-67-72—273 T.Hoge/K.Chappell (6), $36,248 63-71-66-74—274

