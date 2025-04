Volvo China Open Par Scores

Saturday At Shanghai Enhance Anting Golf Club Shanghai Purse: $2.6 million Yardage: 7,168; Par: 71 Third Round Hao-Tong Li, China…

Saturday

At Shanghai Enhance Anting Golf Club

Shanghai

Purse: $2.6 million

Yardage: 7,168; Par: 71

Third Round

Hao-Tong Li, China 69-63-69—201 -12 Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 65-67-69—201 -12 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 69-68-65—202 -11 Zecheng Dou, China 70-65-68—203 -10 Yannik Paul, Germany 68-68-67—203 -10 Tapio Pulkkanen, Finland 62-70-71—203 -10 Jordan L. Smith, England 68-69-67—204 -9 Wu Ashun, China 68-70-67—205 -8 Bobby Bai, China 67-71-67—205 -8 Sam Bairstow, England 71-66-69—206 -7 Joel Moscatel, Spain 71-68-67—206 -7 Jacob Skov Olesen, Denmark 72-69-65—206 -7 Brandon Wu, United States 70-68-68—206 -7 Wenyi Ding, China 70-69-68—207 -6 Casey Jarvis, South Africa 71-67-69—207 -6 Kazuma Kobori, New Zealand 67-70-70—207 -6 Marcel Schneider, Germany 70-70-67—207 -6 Minkyu Kim, South Korea 70-69-69—208 -5 Marcus Kinhult, Sweden 71-73-64—208 -5 Elvis Smylie, Australia 67-70-71—208 -5 Ewen Ferguson, Scotland 69-70-70—209 -4 Ricardo Gouveia, Portugal 74-65-70—209 -4 Joost Luiten, Netherlands 71-67-71—209 -4 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 69-70-70—209 -4 Shaun Norris, South Africa 72-71-66—209 -4 Conor Purcell, Ireland 72-70-67—209 -4 Tom Vaillant, France 72-67-70—209 -4 Matthew Baldwin, England 71-71-68—210 -3 Jamie Donaldson, Wales 70-69-71—210 -3 Alexander Levy, France 72-72-66—210 -3 Edoardo Molinari, Italy 69-67-74—210 -3 Adrian Otaegui, United Arab Emirates 72-66-72—210 -3 Angel Ayora Fanegas, Spain 71-72-68—211 -2 Alejandro Del Rey, Spain 71-71-69—211 -2 Scott Jamieson, Scotland 72-70-69—211 -2 Matthew Jordan, England 68-71-72—211 -2 Jason Scrivener, Australia 67-71-73—211 -2 Bowen Xiao, China 70-69-72—211 -2 Fabrizio Zanotti, Paraguay 73-67-71—211 -2 Joshua Berry, England 76-67-69—212 -1 Rafa Cabrera Bello, Spain 70-72-70—212 -1 Jannik De Bruyn, Germany 69-65-78—212 -1 Nacho Elvira, Spain 69-73-70—212 -1 Julien Guerrier, France 70-71-71—212 -1 Daniel Hillier, New Zealand 68-69-75—212 -1 Niklas Lemke, Sweden 70-71-71—212 -1 Marco Penge, England 69-69-74—212 -1 Callum Tarren, England 71-68-73—212 -1 Ross Fisher, England 77-67-69—213 E Jordan Gumberg, United States 67-71-75—213 E Taichi Kho, Hong Kong 68-73-72—213 E Alexander Knappe, Germany 75-68-70—213 E Romain Langasque, France 73-71-69—213 E Benjamin Schmidt, England 73-69-71—213 E Robin Williams, South Africa 71-71-71—213 E Lloyd Jefferson Go, Philippines 72-70-72—214 +1 Pablo Larrazabal, Spain 69-75-70—214 +1 Brandon Stone, South Africa 70-72-72—214 +1 Lawrence Ting, Chinese Taipei 72-72-70—214 +1 Bernd Wiesberger, Austria 74-70-70—214 +1 Yanhan Zhou, China 69-75-70—214 +1 Chuan-lin Jian, China 70-69-76—215 +2 Joakim Lagergren, Sweden 72-72-71—215 +2 Kristoffer Reitan, Norway 72-68-75—215 +2 Jack Senior, England 74-69-72—215 +2 Andreas Halvorsen, Norway 76-68-72—216 +3 Maximilian Kieffer, Germany 78-66-72—216 +3 Angel Hidalgo, Spain 73-71-73—217 +4 Linqiang Li, China 71-73-74—218 +5 Nicolas Colsaerts, Belgium 74-70-75—219 +6 Oliver Lindell, Finland 72-72-76—220 +7 Shunyat Hak, Hong Kong 72-72-80—224 +11

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.