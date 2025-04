Valero Texas Open Par Scores

Saturday At AT&T Oaks Course San Antonio Purse: $9.5 million Yardage: 7,438; Par: 72 Third Round Brian Harman 66-66-72—204 -12…

Saturday

At AT&T Oaks Course

San Antonio

Purse: $9.5 million

Yardage: 7,438; Par: 72

Third Round

Brian Harman 66-66-72—204 -12 Andrew Novak 68-70-69—207 -9 Tom Hoge 72-68-68—208 -8 Keith Mitchell 64-72-73—209 -7 Ryo Hisatsune 70-67-73—210 -6 Chad Ramey 72-68-70—210 -6 Sami Valimaki 70-70-70—210 -6 Denny McCarthy 71-68-72—211 -5 Maverick McNealy 68-72-71—211 -5 Patrick Cantlay 71-67-74—212 -4 Corey Conners 71-71-70—212 -4 Emiliano Grillo 69-69-74—212 -4 Zach Johnson 71-68-73—212 -4 Francesco Molinari 70-70-72—212 -4 Henrik Norlander 72-67-73—212 -4 Alejandro Tosti 70-71-71—212 -4 Quade Cummins 71-68-74—213 -3 Rickie Fowler 75-65-73—213 -3 Ryan Gerard 73-66-74—213 -3 Harry Hall 70-69-74—213 -3 Harry Higgs 73-66-74—213 -3 Benjamin James 68-71-74—213 -3 Chan Kim 69-71-73—213 -3 William Mouw 70-71-72—213 -3 Antoine Rozner 73-65-75—213 -3 Jordan Spieth 67-73-73—213 -3 Adam Svensson 71-70-72—213 -3 Keegan Bradley 71-69-74—214 -2 Bud Cauley 70-72-72—214 -2 Steven Fisk 68-72-74—214 -2 Doug Ghim 70-70-74—214 -2 Noah Goodwin 71-70-73—214 -2 Beau Hossler 71-70-73—214 -2 Mac Meissner 72-70-72—214 -2 Chandler Phillips 72-69-73—214 -2 Sam Ryder 63-74-77—214 -2 Matt Wallace 70-67-77—214 -2 Carson Young 67-71-76—214 -2 Daniel Berger 70-68-77—215 -1 Tommy Fleetwood 68-73-74—215 -1 Matt Kuchar 70-72-73—215 -1 Nate Lashley 74-67-74—215 -1 John Pak 71-68-76—215 -1 J.T. Poston 72-66-77—215 -1 Aldrich Potgieter 68-73-74—215 -1 Justin Rose 72-69-74—215 -1 Jesper Svensson 70-72-73—215 -1 Cameron Young 71-70-74—215 -1 Eric Cole 72-70-74—216 E Patrick Fishburn 70-72-74—216 E Ben Griffin 70-70-76—216 E Lanto Griffin 71-71-74—216 E Ben Martin 71-69-76—216 E Thorbjorn Olesen 70-72-74—216 E Matthew Riedel 74-68-74—216 E Kevin Roy 72-69-75—216 E Camilo Villegas 70-71-75—216 E Rafael Campos 70-71-76—217 +1 Tony Finau 69-72-76—217 +1 Brice Garnett 74-68-75—217 +1 Patton Kizzire 70-70-77—217 +1 Erik Van Rooyen 71-69-77—217 +1 Gary Woodland 73-69-76—218 +2 Peter Malnati 69-73-77—219 +3 Patrick Rodgers 72-70-77—219 +3 Taylor Dickson 70-72-79—221 +5

